Deutsche Aircraft e Pratt & Whitney Canada collaborano per garantire 100% SAF readiness per il D328eco™

Deutsche Aircraft e Pratt & Whitney Canada annunciano la conclusione di una serie di cinque emission and contrail measurement flights su un D328® UpLift research aircraft utilizzando un fully synthetic Fischer-Tropsch fuel, preparandolo per l’utilizzo di sustainable aviation fuels (SAF) prodotti utilizando la Power-to-Liquid (PtL) technology.

“Questo importante risultato segna una nuova pietra miliare nei 40 anni di collaborazione tra le due aziende e aiuta ad aprire la strada per garantire che il D328eco da 40 posti di prossima generazione di Deutsche Aircraft, dotato di motori Pratt & Whitney Canada PW127XT-S, sarà pronto a operare con le specifiche future per 100% SAF dall’entrata in servizio (EIS) dell’aeromobile nel 2027. Pratt & Whitney è un’azienda RTX.

Il test flight con questo synthetic fuel è stato condotto durante l’UpLift-CLIM0ART project in collaborazione con il German Aerospace Center (DLR), e dimostra la capacità del D328® UpLift, equipaggiato con motori PW119B di Pratt & Whitney Canada, di fornire le stesse prestazioni ed efficienza di quando si utilizza il conventional kerosene fuel. Avendo esattamente le stesse proprietà chimiche e tecniche, il Fischer-Tropsch synthetic paraffinic kerosene (FT-SPK) è servito da proxy per il futuro PtL SAF, che sarà prodotto utilizzando acqua, CO2 ed energia rinnovabile in futuro. Si prevede che PtL sarà un percorso di produzione chiave per soddisfare la futura domanda di SAF e contribuire a raggiungere l’ambizioso obiettivo a lungo termine dell’ICAO per net-zero CO2 emission entro il 2050, nonché ridurre le emissioni non CO2, consentendo un contenuto di zolfo e aromatico basso o nullo”, afferma Pratt & Whitney Canada.

“Questo test flight è una testimonianza del nostro impegno comune per consentire un’aviazione più sostenibile attraverso lo sviluppo di aeromobili più efficienti e l’abilitazione di carburanti alternativi”, ha affermato Dave Jackson, chief executive officer of Deutsche Aircraft. “Per raggiungere i nostri obiettivi di settore, dobbiamo migliorare la collaborazione nella ricerca e nella tecnologia, garantendo al contempo un forte supporto da parte del governo e dei fornitori di energia per aumentare la produzione di sustainable aviation fuel (SAF) e Power-to-Liquid (PtL).

“Il test flight di successo del D328® UpLift è un risultato importante verso il nostro obiettivo di garantire che il D328eco sia pronto a operare con le future specifiche 100% SAF dalla fase EIS”, ha affermato Nico Neumann, chief operating officer of Deutsche Aircraft. “Questa nuova capacità, insieme alle prestazioni e all’efficienza complessive del D328eco e dei suoi motori PW127XT-S, stabilirà nuovi parametri di riferimento nell’aviazione regionale. Inoltre, le informazioni acquisite dai voli di prova del D328® UpLift utilizzando carburante sintetico senza aromatici supporteranno lo sforzo complessivo per ridurre l’impatto ambientale del settore dell’aviazione”.

“Lo sviluppo del PW127XT-S per la prossima generazione di Deutsche Aircraft D328eco riflette il nostro obiettivo comune di cambiare gli standard di efficienza e sostenibilità nel settore dell’aviazione e prosegue il nostro rapporto di collaborazione durato 40 anni”, ha affermato Maria Della Posta, president of Pratt & Whitney Canada. “La nostra serie di motori PW127XT offre prestazioni senza pari in termini di consumo di carburante, emissioni ed economia operativa e promuoverà ulteriormente la sostenibilità operando con carburanti per l’aviazione più sostenibili, comprese le specifiche future per 100% SAF”.

“Il PW127XT è il membro più avanzato della serie di motori PW100 di Pratt & Whitney Canada, che ha equipaggiato aerei turboelica regionali per quarant’anni e ha accumulato oltre 220 milioni di ore di volo. Lanciati nel 2021, i motori PW127XT offrono una fuel efficiency superiore di oltre il 3%, 40% improved time on and wing e costi di manutenzione ridotti del 20%. Tutti i motori Pratt & Whitney Canada sono certificati per funzionare con SAF miscelato fino al 50% con Jet A/A1 convenzionale e l’azienda supporta attivamente gli sforzi del settore per sviluppare specifiche future per 100% SAF“, conclude Pratt & Whitney Canada.

(Ufficio Stampa Pratt & Whitney – Photo Credits: Pratt & Whitney)