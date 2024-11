Emirates torna a Edimburgo con un servizio giornaliero

Emirates è atterrata nella capitale scozzese per la prima volta dal 2020. Il Boeing 777 di Emirates è stato accolto dal celebre Royal Edinburgh Military Tattoo, che ha incantato i passeggeri con una straordinaria esibizione di abilità musicale a terra.

Edimburgo è l’ottava destinazione di Emirates nel Regno Unito. Il servizio giornaliero integrerà l’attuale volo giornaliero con A380 della compagnia aerea per Glasgow, offrendo ai clienti 14 voli settimanali da/per il paese.

Adnan Kazim, Emirates’ Deputy President and Chief Commercial Officer, ha affermato: “Il Regno Unito è uno dei nostri mercati più importanti e siamo orgogliosi di ripristinare la nostra impronta in Scozia, un paese amato dai visitatori di tutto il mondo. I clienti scozzesi possono aspettarsi un’esperienza di viaggio di livello superiore a bordo, inizialmente con il nostro Boeing 777, prima del nostro attesissimo arrivo dell’A350. Con 14 voli settimanali da e per il paese, i passeggeri possono ora facilmente raggiungere destinazioni a lungo raggio popolari come Thailandia, Australia e, naturalmente, la vivace città di Dubai. L’ampia capacità cargo aiuterà anche a supportare più settori in Scozia, offrendo soluzioni di trasporto più efficienti e affidabili per le aziende in tutta la regione per accedere ai mercati internazionali più rapidamente per soddisfare la domanda. Siamo entusiasti di essere tornati nella capitale della Scozia e non vediamo l’ora di accogliere di nuovo i nostri passeggeri a bordo”.

Gordon Dewar, Chief Executive of Edinburgh Airport, ha affermato: “Siamo entusiasti di accogliere di nuovo Emirates a Edimburgo per riprendere quel collegamento diretto tra la capitale della Scozia e una delle destinazioni più ricercate al mondo, Dubai. La connettività diretta con Dubai è qualcosa che sarà accolta con favore sia dai passeggeri d’affari che da quelli di piacere, mentre i collegamenti successivi attraverso la vasta rete Emirates aprono anche una pletora di opportunità di viaggio. Il ritorno di Emirates è stato qualcosa che ci ha entusiasmato tutti e non vediamo l’ora di presentare il primo A350 della compagnia aerea, che offre ai passeggeri la possibilità di provare l’acclamato prodotto Premium Economy di Emirates e la sua nuovissima cabina Business Class”.

Il volo giornaliero di Emirates per Edimburgo aumenterà anche la capacità cargo e consentirà a Emirates SkyCargo, il ramo cargo della compagnia aerea, di trasportare 16 tonnellate di carico per volo, supportando le attività commerciali locali.

Emirates serve il Regno Unito con 133 voli settimanali attraverso otto gateway tra cui London Heathrow, London Gatwick, London Stansted, Manchester, Birmingham, Newcastle e Glasgow, utilizzando una flotta mista di aeromobili Emirates A380 e Boeing 777.

Il servizio giornaliero di Emirates per Edimburgo parte da Dubai alle 14:50 ora locale e arriva a Edimburgo alle 19:05 ora locale. Il volo di ritorno parte da Edimburgo alle 20:40 e arriva a Dubai alle 08:05 del giorno seguente.

(Ufficio Stampa Emirates – Photo Credits: Emirates)