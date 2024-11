Brussels Airlines: la prossima Belgian Icon sarà dedicata all’Atomium

Brussels Airlines annuncia la sua nuova Belgian Icon: la prossima livrea speciale che si unirà alla serie di fama mondiale sarà dedicata all’Atomium, un punto di riferimento iconico di Bruxelles. È stata scelta tra oltre 900 candidature. Il vincitore del concorso di design è Thomas Faes, un architetto belga che ha voluto onorare l’emblema dell’architettura belga. L’Atomium è stato costruito nel 1958 per rappresentare il meglio del Belgio al mondo, il che si allinea strettamente alle ambizioni della compagnia aerea.

“Qualche ora prima della scadenza per la presentazione del progetto, ho deciso di rielaborare completamente la mia proposta. Volevo che il design fosse davvero universale. Per me, l’Atomium è il simbolo che rappresenta il Belgio. Ne ho ricordi d’infanzia, quando durante una gita scolastica mi sono trovato in soggezione ai piedi di questo monumento iconico. La luminosità e l’effetto specchio delle sfere consentono a tutti di vedere qualcosa di diverso. Come architetto, ho cercato di tradurre ciò che percepivo a occhio nudo in un disegno più tecnico. Sono così orgoglioso che il mio progetto Atomium presto volerà nei cieli come parte della flotta di Brussels Airlines”, afferma Thomas Faes, designer of the next Belgian Icon.

“Brussels Airlines ha lanciato la sua ricerca per la prossima Belgian Icon ad agosto, con un concorso aperto. Sono stati presentati oltre 900 progetti. Una giuria interna ha selezionato 15 progetti e ha aperto una votazione pubblica. Hanno votato oltre 50.000 persone e i primi 5 progetti sono stati presentati a una giuria esterna, composta da Sandra Kim (vincitrice dell’Eurovision), Alex Callier (Hooverphonic), Philippe Geluck (Le Chat), Sandrine Corman (conduttrice televisiva), Michèle George (atleta paralimpica), Gabrielle Szwarcenberg (stilista di moda), Elisia Poelman (pittrice), Griet Aesaert (stilista), insieme alla CEO di Brussels Airlines, Dorothea von Boxberg e Michel Moriaux, Head of Marketing. La giuria ha scelto il design vincente”, afferma Brussels Airlines.

“È stato un dibattito molto interessante e una decisione difficile da prendere. Tutti i design nella top 5 avevano grandi argomenti che sarebbero diventati grandi Belgian Icons. L’Atomium è stato costruito per l’Esposizione universale in Belgio nel 1958 ed è stato molto popolare tra i belgi e i turisti da allora. Portare il meglio del Belgio al mondo è una missione che sosteniamo presso Brussels Airlines. L’Atomium è già visibile nelle nostre uniformi e il nostro logo con nove punti è un omaggio a questo punto di riferimento iconico. Rendere l’Atomium la prossima Belgian Icons sembra quindi un’ottima scelta”, afferma Dorothea von Boxberg, CEO, Brussels Airlines.

Brussels Airlines collaborerà ora con Thomas Faes per trasformare il suo progetto in un disegno tecnico che può essere dipinto su un aereo e per creare un design per l’interno dell’aereo. Il risultato sarà presentato al pubblico nella primavera del 2025.

“L’Atomium è stato costruito come simbolo della creatività e dell’innovazione belga e siamo entusiasti di vederlo letteralmente prendere il volo con questa stimolante iniziativa di Brussels Airlines. Questa collaborazione tra due Belgian Icons celebra il nostro ruolo condiviso nella promozione del settore turistico belga. Mentre l’immagine dell’Atomium inizia questo nuovo viaggio attraverso le città, speriamo che ispiri ancora più viaggiatori ovunque a sperimentare in prima persona la meraviglia e lo spirito del Belgio”, afferma Julie Almau Gonzalez, General Director of the Atomium.

“L’idea alla base delle Belgian Icons è quella di presentare il meglio del Belgio al mondo. Le Belgian Icons sono conosciute in tutto il mondo e rendono il volo ancora più divertente.

La prima Belgian Icon di Brussels Airlines, Rackham, è stata introdotta nel 2015 e rende omaggio a Tintin, il famoso fumetto belga.

Ad aprile di quest’anno, Amare è stato presentato al mondo. E’ la Belgian Icon più recente in collaborazione con il festival musicale Tomorrowland.

La terza Belgian Icon attualmente nella flotta è Trident, l’aereo ufficiale dei Belgian Red Devils e delle Red Flames, rispettivamente le squadre nazionali di calcio maschile e femminile.

Queste sono le precedenti Belgian Icons:

– Magritte ha fatto parte della flotta tra il 2016 e il 2021. L’aereo era un omaggio a René Magritte, il pittore surrealista belga.

– Aerosmurf ha fatto parte della flotta tra il 2018 e il 2023. Questo aereo ha preso forma durante un concorso di design organizzato da Brussels Airlines.

– Il pittore fiammingo Pieter Bruegel the Elder, una Belgian Icon del XVI secolo, ha viaggiato per il mondo tra il 2019 e il 2023”, conclude Brussels Airlines.

(Ufficio Stampa Brussels Airlines – Photo Credits: Brussels Airlines)