Ethiopian Airlines prende in consegna il primo Airbus A350-1000 in Africa

Ethiopian Airlines, la compagnia di bandiera dell’Etiopia e il più grande operatore Airbus in Africa, ha ricevuto il primo di quattro A350-1000 da Airbus a Tolosa, in Francia. Primo esemplare nel suo genere gestito da un operatore con sede in Africa, l’A350-1000 consentirà a Ethiopian Airlines di migliorare il servizio premium su importanti destinazioni come Washington D.C., Londra, Parigi e Francoforte.

“A oggi Ethiopian Airlines opera una flotta di 21 aeromobili della A350 Family. Nei prossimi anni entreranno a far parte della flotta 14 A350, di cui 11 A350-900 e altri tre A350-1000. L’A350-1000 offrirà una notevole compatibilità operativa con la flotta A350-900, garantendo una perfetta integrazione con piloti e meccanici condivisi, semplificando i processi di formazione e manutenzione.

Con una capacità totale di 395 posti, l’A350-1000 aumenterà la capacità di Ethiopian Airlines e offrirà ai passeggeri un’esperienza migliorata nella più grande cabina di classe business della flotta della compagnia aerea. Ethiopian Airlines introdurrà anche la nuova soluzione di connettività satellitare HBCplus di Airbus, che offre una connettività ad alta velocità e continua da gate a gate”, afferma Airbus.

“L’A350 è l’aeromobile widebody più moderno ed efficiente al mondo e il leader del lungo raggio nella categoria da 300 a 410 posti. Il design innovativo dell’A350 include tecnologie e aerodinamiche all’avanguardia, garantendo standard di efficienza e comfort senza pari.

La cabina Airspace dell’A350 è la più silenziosa tra gli aerei a doppio corridoio, con una riduzione del 50% del rumore rispetto agli aeromobili della generazione precedente. Offre a passeggeri ed equipaggio i più recenti prodotti di bordo per un’esperienza di volo confortevole. I motori di nuova generazione e i materiali leggeri fanno di questo aeromobile il widebody più efficiente in termini di consumi di carburante.

Come per tutti gli aeromobili Airbus, l’A350 è già in grado di operare con fino al 50% di Sustainable Aviation Fuel (SAF). Airbus si prefigge di rendere i propri aerei compatibili fino a 100% SAF entro il 2030.

A fine settembre 2024 erano stati ordinati 1.340 A350 da 60 clienti in tutto il mondo, rendendolo uno degli aeromobili widebody di maggiore successo di sempre”, conclude Airbus.

(Ufficio Stampa Airbus – Photo Credits: Airbus)