Leonardo e Intermountain Health annunciano acquisizioni importanti all’Air Medical Transport Conference

Alla Air Medical Transport Conference (AMTC) di quest’anno, Leonardo e Intermountain Health, il più grande sistema sanitario dello Utah e pioniere nelle soluzioni sanitarie innovative, hanno annunciato due importanti traguardi: il leasing da parte di Intermountain del primo AW109 GrandNew Enhanced Training Device Virtual Extended Reality (ETD VxR) a un cliente e l’acquisizione di un elicottero bimotore AW109 GrandNew.

Il leasing del simulatore AW109 GrandNew VxR rappresenta un passo fondamentale verso la trasformazione dei protocolli di sicurezza e di addestramento al volo in elicottero EMS di Intermountain Health. Inoltre, questo traguardo evidenzia il primo VxR firmato da un cliente di lunga data di Leonardo. Questo synthetic training device all’avanguardia fornisce scenari di addestramento dinamici e immersivi che replicano emergenze della vita reale, consentendo ai professionisti EMS di affinare le proprie competenze in un ambiente sicuro e controllato. Questo miglioramento della formazione aumenterà la loro prontezza, i tempi di risposta e la sicurezza in situazioni critiche, infondendo fiducia nella loro qualità di assistenza.

“Crediamo molto nel valore dell’uso del simulatore nella formazione. Intermountain Health ha investito molto nella nostra low-level IFR structure for helicopters”, afferma Jared Thompson, Senior Director of Aviation Operations for Intermountain. “Questo simulatore consentirà ai nostri piloti di essere costantemente esposti all’ambiente IFR impegnativo, riducendo al contempo il tempo di utilizzo e i costi associati all’utilizzo di un vero aeromobile. Siamo estremamente entusiasti di essere pionieri della straordinaria tecnologia del simulatore VxR”.

L’ETD VxR trae vantaggio dalle capacità uniche di Leonardo nella progettazione e nello sviluppo di simulatori e soluzioni di supporto alla missione per soddisfare al meglio le esigenze degli operatori. L’ETD VxR presenta un ingombro compatto per supportare elicotteri monomotore (VFR e IFR) e bimotore leggeri, garantendo una percezione accurata dell’ambiente circostante da parte del pilota per operazioni di volo con un solo pilota, migliorando l’efficacia e la sicurezza dell’addestramento e consentendo all’equipaggio di addestrarsi sulla stessa missione tramite simulatori interconnessi a un prezzo conveniente.

Oltre a questo significativo progresso nell’addestramento, Intermountain ha anche annunciato l’acquisizione dell’elicottero AW109 GrandNew. Questo versatile velivolo è rinomato per i suoi standard di prestazioni e la capacità di soddisfare le esigenze del trasporto medico aereo. L’inclusione dell’AW109 GrandNew nella flotta di Intermountain segna un passo fondamentale nel continuo miglioramento dell’assistenza ai pazienti, garantendo un trasporto tempestivo ed efficiente per i casi critici in tutta la regione. Intermountain Health attualmente gestisce sei AW109 GrandNew.

“Siamo entusiasti di supportare Intermountain Health nella loro iniziativa per migliorare l’EMS attraverso la tecnologia avanzata della realtà virtuale e il trasporto efficiente che l’AW109 GrandNew all’avanguardia fornirà”, ha affermato Clyde Woltman, CEO di Leonardo Helicopters US. “Questa collaborazione sottolinea il nostro impegno nel migliorare le capacità di risposta alle emergenze e la sicurezza dei voli nel settore sanitario”.

(Ufficio Stampa Leonardo – Photo Credits: Leonardo)