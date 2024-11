I Paesi Bassi ordinano 12 elicotteri Airbus H225M

Il Ministero della Difesa dei Paesi Bassi ha firmato un contratto con Airbus Helicopters per la fornitura di 12 elicotteri H225M. Il contratto include anche un lotto iniziale di assistenza e servizi. L’accordo è stato firmato durante il salone Euronaval di Parigi dal Vice Ammiraglio Jan Willem Hartman, Capo della Netherlands Command Materiel and IT (COMMIT) agency, e Bruno Even, CEO di Airbus Helicopters.

“Siamo molto orgogliosi che la Royal Netherlands Air Force e COMMIT abbiano rinnovato la loro fiducia in Airbus Helicopters. L’H225M è stato scelto dai Paesi Bassi nel giugno 2023, dopo una gara d’appalto e un’accurata valutazione, al termine della quale l’elicottero di Airbus è stato considerato la scelta migliore per le operazioni altamente impegnative delle forze speciali”, ha dichiarato Bruno Even, CEO di Airbus Helicopters. “L’H225M è impareggiabile in termini di prestazioni, versatilità e autonomia. Può trasportare un’ampia gamma di equipaggiamenti specifici che possono essere adattati alle esigenze di ogni cliente e soddisferà le loro esigenze nei decenni a venire”.

“Attualmente la Royal Netherlands Air Force (RNLAF) utilizza i Cougars della Famiglia H215M. Gli H225M saranno utilizzati dallo Special Operations Squadron 300 della RNLAF. Airbus Helicopters e la RNLAF lavoreranno a stretto contatto per sviluppare una versione dell’H225M adattata alle esigenze degli utenti, migliorando le capacità e l’efficienza per il successo delle missioni operative speciali, attraverso comunicazioni tattiche e un design unico dell’interazione tra velivolo e sistemi.

L’H225M ha dimostrato la propria affidabilità e resistenza in condizioni di combattimento e aree di crisi. Grazie alla politica di continuo miglioramento di Airbus, l’H225M è ora dotato di nuova avionica, un main gear box migliorato, airborne communication systems e può essere equipaggiato con il sistema d’armamento H-Force. Il peso massimo al decollo è stato aumentato di 160 kg e raggiunge i i 11.160 kg”, afferma Airbus.

“Attualmente sono oltre 350 gli H225 e H225M in servizio in tutto il mondo, per un totale di oltre 880.000 ore di volo. Tra i clienti militari figurano Francia, Malesia, Indonesia, Iraq, Thailandia, Singapore, Messico, Kuwait, Brasile e Ungheria“, conclude Airbus.

(Ufficio Stampa Airbus – Photo Credits: Airbus Helicopters)