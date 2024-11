Condor amplia il network di rotte nell’estate 2025 e aggiunge città come Milano e Roma

Condor sta ampliando il suo flight schedule nell’estate 2025 per includere otto città. “Da Francoforte, ci sarà un volo giornaliero ciascuno per Roma (FCO), Milano (MXP), Praga (PRG), Vienna (VIE), Zurigo (ZRH), Berlino (BER), Amburgo (HAM) e Monaco (MUC), dove cultura, visite turistiche, shopping, conferenze e specialità culinarie attendono i nostri ospiti.

Dopo l’introduzione di successo di altre destinazioni cittadine come New York e Bangkok sulle rotte a lungo raggio, Condor sta ora seguendo la tendenza crescente di combinare viaggi d’affari e di piacere sulle rotte a corto raggio, “bleisure” in breve”, afferma Condor.

“Con gli otto nuovi collegamenti cittadini, ognuno dei quali è incluso nel programma di voli estivi una volta al giorno, Condor sta ampliando la sua offerta per includere entusiasmanti destinazioni cittadine dove puoi divertirti alla grande”, afferma Peter Gerber, CEO di Condor. “Dopotutto, Condor ha da tempo cessato di essere una classica compagnia aerea per le vacanze: stiamo costantemente sviluppando il nostro programma di volo in linea con le esigenze dei nostri ospiti. A ciò si aggiungono i location costs in aumento esorbitante in Germania, che ci hanno spinto a trasferire un totale di cinque aeromobili a Zurigo, Vienna, Praga, Milano e Roma per crescere economicamente lì”.

“Diverse altre compagnie aeree avevano già annunciato che avrebbero spostato le capacità in risposta ai costi di locazione governativi in continua crescita in Germania. Condor sposterà anche i voli verso mercati in cui c’è un’elevata domanda di collegamenti urbani come Francoforte, ma anche di programmi turistici da parte dei tour operator locali. Per questo motivo, un ulteriore aeromobile per Zurigo, un aeromobile per Vienna e, per la prima volta, un aeromobile per Praga, Milano e Roma saranno di stanza dalla Germania la prossima estate”, conclude Condor.

Volo inaugurale Condor per Los Cabos

Condor ha inaugurato il volo per Los Cabos. Il volo Condor DE2124 è decollato da Frankfurt Airport (FRA) a Los Cabos International Airport (SJD) per la prima volta domenica 3 novembre, intorno alle 13:35. “I circa 250 ospiti a bordo dell’aereo, con registrazione D-ANRF, sono stati accolti calorosamente nel nuovo aeroporto di destinazione con un water cannon e una cerimonia di benvenuto. Con l’inizio del programma di voli invernali, gli ospiti avranno l’opportunità di decollare il mercoledì e la domenica verso la nuova destinazione nella rete di rotte Condor.

Los Cabos si trova sulla punta meridionale dello stato messicano della Baja California Sur e offre ai vacanzieri una splendida costa del Pacifico e uno spettacolare sfondo di montagne e paesaggi desertici”, afferma Condor.

“Tutti i voli sono operati con il moderno A330-900neo. A bordo, gli ospiti godono del massimo comfort, delle ultime tecnologie e della massima efficienza.

Oltre a Los Cabos come nuova destinazione nel Condor flight schedule, quest’inverno saranno aggiunti al Condor long-haul program anche i voli per Bangkok e Phuket in Thailandia.

I biglietti possono essere prenotati presso tutte le agenzie di viaggio o online su https://www.condor.com/eu“, conclude Condor.

