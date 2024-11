News Brevi – 05.11.2024

TORNA FINO AL 17 NOVEMBRE 2024 LA CAMPAGNA DI SENSIBILIZZAZIONE E RACCOLTA FONDI #SALVALI DI FLYING ANGELS FOUNDATION – Attraverso il sito www.salvali.org, si potrà sostenere il progetto “Salvali con il cuore” e contribuire a donare voli salvavita a bimbi di tutto il mondo che hanno urgente bisogno di delicate cure cardiochirurgiche. La campagna ha il patrocinio del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, di ENAC (Ente Nazionale per l’Aviazione Civile), di Assaeroporti e Aeroporti 2030, con la partecipazione degli aeroporti italiani: 27 gli scali aderenti in tutta Italia. Per dare il proprio contributo, è possibile effettuare una donazione sul sito www.salvali.org. Con il patrocinio del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, di ENAC (Ente Nazionale per l’Aviazione Civile), Assaeroporti e Aeroporti 2030, l’iniziativa conta sulla sempre crescente collaborazione degli aeroporti italiani. Sono 27 gli scali aeroportuali aderenti in tutta Italia: Alghero, Bergamo, Bologna, Cagliari, Catania e Comiso, Cuneo, Firenze e Pisa, Forlì, Genova, Milano Linate e Milano Malpensa, Napoli e Salerno, Olbia, Palermo, Torino, Trapani (associati ad Assaeroporti) e Roma Fiumicino, Venezia, Treviso, Verona, Bari, Brindisi, Foggia e Taranto (associati ad Aeroporti 2030).

EUROWINGS INTRODUCE L’OPZIONE DI ACQUISTO IN VOLO DI SAF – Eurowings informa: “Il piacere sostenibile può essere preso alla lettera a bordo dei voli Eurowings in futuro. Acquistando il nuovo frullato di frutta biologico “SAFt” nel Wings Bistro, i passeggeri possono compensare le emissioni di CO2 legate al volo di una lunghezza media di una rotta Eurowings per 19,50 euro da ora. La compensazione è composta da due componenti: il sustainable aviation fuel (SAF) riduce il 10% delle emissioni di CO2 legate al volo. Il restante 90% delle emissioni di CO2 legate al volo viene compensato contribuendo a un portafoglio di progetti climatici di alta qualità con i partner myclimate, Climate Partner e SQUAKE. SAFt, un gioco di parole che coinvolge la parola tedesca per “succo”, mira a informare gli ospiti sul SAF durante il volo e a offrire il SAF per l’acquisto. I viaggiatori Eurowings possono quindi dare un contributo spontaneo e semplice a un volo più sostenibile. Il SAF è prodotto da rifiuti biogeni da fonti rinnovabili, come oli da cucina usati, e ha un’impronta di carbonio che è circa l’80% inferiore a quella del cherosene fossile durante il suo intero ciclo di vita. Come carburante drop-in, il SAF è compatibile con il cherosene fossile e viene miscelato con esso prima di essere trasportato all’aeroporto e quindi immesso nell’infrastruttura aeroportuale. Non vi è alcun rifornimento di singoli voli con SAF puro. Anche il frullato è tutto incentrato sulla sostenibilità: il frullato biologico di kraftschluck è prodotto in Germania e non contiene zuccheri aggiunti. Kraftschluck è una giovane start-up di Norimberga che garantisce che il 99,9% della sua frutta proviene da fattorie biologiche tedesche con brevi percorsi di trasporto. L’offerta di compensazione di CO2 prenotabile online in anticipo (Planet Blu) rimane in vigore. Questa può essere prenotata in anticipo per tutti i passeggeri Eurowings tramite il sito web www.eurowings.com”.

AIR FRANCE: PRECISAZIONE RIGUARDO L’AIRLINE TICKET SOLIDARITY TAX – Air France informa: “Nel quadro della legge finanziaria 2025, il governo francese ha presentato un emendamento per aumentare significativamente la airline ticket solidarity tax (TSBA) applicabile a tutti i voli in partenza dalla Francia. Questa tassa, introdotta nel 2006, è riscossa dai passeggeri dalle compagnie aeree per conto del governo francese. Questo aumento massiccio e senza precedenti si applicherebbe a tutti i viaggi effettuati a partire dal 1° gennaio 2025, compresi i biglietti emessi prima dell’approvazione della legge finanziaria 2025. Le compagnie aeree dovrebbero quindi versare questa tassa al governo francese per tutti i viaggi effettuati a partire dal 1° gennaio 2025, indipendentemente dal fatto che abbiano o meno precedentemente riscosso l’importo dai clienti. Per Air France-KLM, dover versare una tassa non riscossa al governo francese rappresenterebbe una perdita di diverse decine di milioni di euro. Per evitare questa situazione, il 24 ottobre 2024 Air France-KLM Group ha deciso di trasferire questo aumento in anticipo sui biglietti venduti per i viaggi a partire dal 1° gennaio 2025, senza attendere l’approvazione della legge finanziaria definitiva. La scala utilizzata è quella stabilita nell’emendamento presentato dal governo francese come parte della legge finanziaria 2025. In caso di modifica della scala, o se l’emendamento viene abbandonato o respinto, le compagnie aeree del Gruppo apporteranno modifiche per garantire che l’importo riscosso sia pari all’importo effettivamente dovuto in relazione al TSBA. L’applicazione di questa scala è visibile nei dettagli del prezzo del biglietto aereo”.

DELTA RICEVE CINQUE RICONOSCIMENTI AI FORBES TRAVEL GUIDE LUXURY AIR TRAVEL AWARDS – Delta è stata la prima compagnia aerea statunitense nei Forbes Travel Guide inaugural Verified Air Travel Awards, con il primo posto in cinque categorie che classificano le best airline and airport experiences in tutto il mondo. Una solida reputazione per la sua coerenza, il programma fedeltà e il servizio clienti ha fatto guadagnare a Delta il “Best U.S. Airline” award. “Continuiamo a fare investimenti significativi in ogni fase del viaggio dei nostri clienti per offrire le esperienze di qualità che desiderano e meritano”, ha affermato Allison Ausband, E.V.P. and Chief Customer Experience Officer. “Questi riconoscimenti sono una testimonianza di ciascuno di questi sforzi e delle persone Delta che vanno oltre, per dare vita a queste esperienze e innovazioni”. Oltre a “Best U.S. Airline”, Delta ha conquistato il primo posto per “Best Domestic Business Class”, “Best U.S. Airline Lounge: JFK Delta One lounge”, “Best Loyalty Program”, “Best Airline App”.

JETBLUE VOLA A BONAIRE DA NEW YORK JFK – JetBlue ha annunciato oggi il lancio ufficiale del servizio tra New York John F. Kennedy International Airport (JFK) e Bonaire Flamingo International Airport (BON), con il volo inaugurale in arrivo sull’isola questo pomeriggio. Il servizio di andata e ritorno bisettimanale, operativo il martedì e il sabato, è l’unica opzione diretta dal JFK di New York a Bonaire. Con questa nuova aggiunta, JetBlue ora collega i viaggiatori a tutte e tre le ABC Islands, Aruba, Bonaire e Curaçao nei Caraibi olandesi, nonché a St. Maarten, espandendo ulteriormente la sua solida rete caraibica. “Siamo entusiasti di lanciare il servizio a Bonaire, introducendo una nuova destinazione e più opzioni di viaggio per i nostri clienti in cerca di una fuga nei Caraibi”, ha David Jehn, vice president of network planning and airline partnerships at JetBlue. JetBlue opererà la rotta con i suoi aeromobili Airbus A320.

LOCKHEED MARTIN: TEST PER IL PAC-3 INTERGATO CON LTAMDS – Il Patriot Advanced Capability – 3 (PAC-3) missile di Lockheed Martin si è integrato con successo con il Lower Tier Air and Missile Defense Sensor (LTAMDS) radar di Raytheon per contrastare un dvanced Tactical Ballistic Missile (TBM). Il test ha convalidato gli aggiornamenti software avanzati che garantiscono che PAC-3 possa contrastare le minacce in evoluzione all’interno dell’U.S. Army modernized Integrated Air and Missile Defense (IAMD) architecture. Durante il test presso White Sands Missile Range, PAC-3 Missile Segment Enhancement (MSE) e Cost Reduction Interceptor (CRI) hanno confermato la capacità di rilevare, acquisire, tracciare e ingaggiare un advanced TBM target. Il PAC-3 utilizza la tecnologia Hit-to-Kill per difendersi dalle minacce tramite direct body-to-body contact, che fornisce un’energia cinetica esponenzialmente maggiore sul bersaglio rispetto a quella che si può ottenere con blast-fragmentation mechanisms.

ANA HD INVESTE IN SAKANA AI – ANA HOLDINGS INC., tramite il suo corporate venture capital (CVC) fund “ANA Future Frontier Fund L.P.”, ha annunciato il suo investimento in Sakana AI K.K. (Sakana AI), una Tokyo-based AI research company che utilizza l’intelligenza ispirata alla natura per sviluppare foundation models. Sakana AI riunisce esperti AI globali per applicare principi naturali, come l’evoluzione e l’intelligenza collettiva, nello sviluppo di modelli di base. ANA HD continuerà a dare priorità allo sfruttamento di tecnologie all’avanguardia, tra cui l’AI generativa, per guidare varie trasformazioni, tra cui la fornitura di servizi personalizzati ai clienti e il miglioramento della produttività. Le tecniche avanzate di Sakana AI possono affrontare le sfide uniche affrontate da ANA Group. Questo investimento mira ad accelerare ed esplorare la collaborazione aziendale con Sakana AI.

AIR CANADA SVELA LA BEST NEW RESTAURANTS TOP 10 LIST PER IL 2024 – Air Canada ha svelato i suoi 2024 Top 10 Best New Restaurants in Canada durante una festa a Toronto, con Sabayon di Montreal al primo posto. Al secondo posto Mhel, con sede a Toronto. Al terzo posto, Maison de Soma, Mont-Tremblant, QC. “In Air Canada, siamo entusiasti di condividere il meglio del nostro paese con il mondo e per oltre due decenni, questo programma ha puntato i riflettori sulla vivace scena culinaria di livello mondiale del Canada”, ha affermato Andy Shibata, Vice President, Brand, Air Canada. “Il cibo è una parte arricchente delle esperienze di viaggio e attraverso questo programma che supporta le nuove attività, speriamo di ispirare i viaggiatori con motivi ancora più convincenti per esplorare il nostro paese”. Giunto al suo 23° anno, il Best New Restaurants di Air Canada recensisce i ristoranti aperti in tutto il paese tra la tarda primavera del 2023 e il 31 maggio 2024. Giudicato da un singolo recensore anonimo, l’elenco dei primi 10 valuta tutti gli aspetti dell’esperienza culinaria, dalla visione culinaria e dalla qualità degli ingredienti al servizio e allo spirito di squadra generale. L’elenco completo è consultabile nel numero di novembre 2024 della rivista Air Canada enRoute e online su CanadasBestNewRestaurants.com.

SAAB PORTA UNA NUOVA AUTONOMOUS CAPABILITY ALLE NAVI – Saab presenta Autonomous Ocean Core, un eady-to-use autonomous control system per fornire autonomy capabilities a surface and subsurface naval platforms in military and civilian missions. Autonomous Ocean Core è un sistema di controllo indipendente dalla nave con un’architettura aperta, progettato per rendere le navi autonome per migliorare il successo della loro missione in mare. Con Autonomous Ocean Core integrato, le navi senza equipaggio possono operare in missioni come rilevamento e bonifica mine, intelligence, sorveglianza e ricognizione, nonché guerra elettronica.

SAAB: IL GRIPEN E DEBUTTA IN UNA ESERCITAZIONE MILITARE MULTINAZIONALE – Il Gripen E fa il suo debutto in un’esercitazione militare multinazionale. Il fighter jet di Saab è uno dei punti salienti di CRUZEX 2024, la più grande multinational operational training exercise in Latin America, organizzata dalla Brazilian Air Force (FAB). “Oltre duemila militari provenienti dal Brasile e da altre 15 nazioni di America Latina, Africa, Europa e Stati Uniti si riuniscono per una delle più grandi esercitazioni aeree operative nell’emisfero australe, CRUZEX 2024. Tenuta dal 3 al 15 novembre presso la base aerea di Natal a Rio Grande do Norte, in Brasile, l’esercitazione presenta oltre 100 fighter aircraft. Il punto culminante principale di questa edizione è il debutto dell’F-39E Gripen in scenari ad alta complessità”, afferma Saab. “È un vero onore vedere il debutto del Gripen E a CRUZEX. Abbiamo atteso con ansia questo momento che segna la prima partecipazione del Gripen E a un’esercitazione militare multinazionale. Siamo lieti che questo impressionante evento inaugurale sia ospitato dal nostro stimato cliente e partner, la Brazilian Air Force”, afferma Micael Johansson, President and CEO of Saab. “Essendo il fighter più avanzato in servizio in America Latina, l’F-39E Gripen eseguirà un’ampia gamma di compiti in Composite Air Operations (COMAO), dove un gran numero di velivoli con obiettivi diversi operano simultaneamente contro un nemico per saturarne le difese, migliorando l’efficienza della missione. Operativo da dicembre 2022, l’F-39E Gripen incorpora tecnologie all’avanguardia, alcune delle quali senza precedenti nella Brazilian Air Force, come l’Active Electronically Scanned Array (AESA) radar e l’infra-Red Search and Track (IRST) passive targeting sensor. Questi sensori, insieme alla sua manovrabilità, alle sue performance, ai suoi sistemi di comunicazione, navigazione e guerra elettronica, posizionano l’F-39E Gripen come una capacità strategica per il mantenimento della sovranità dello spazio aereo brasiliano”, conclude Saab.

AEROPORTO DI GENOVA: AL VIA LA CAMPAGNA #SALVALI DI FLYING ANGELS – Anche quest’anno l’Aeroporto di Genova aderisce alla campagna di sensibilizzazione e raccolta fondi #salvALI di Flying Angels Foundation. Attraverso il sito www.salvali.org, si potrà contribuire a donare un volo salvavita a tanti bambini gravemente malati in tutto il mondo che non possono essere curati nel loro paese. Per dare il proprio contributo e offrire a tanti bimbi di tutto il mondo una speranza di sopravvivenza, è possibile effettuare una donazione sul sito www.salvali.org.

L’ICAO PROMUOVE SUSTAINABLE AVIATION FUEL INVESTMENT PLATFORM CON LE DEVELOPMENT BANKS – L’International Civil Aviation Organization (ICAO) Secretary General Juan Carlos Salazar ha incontrato rappresentanti senior delle Multilateral Development Banks e altri funzionari di alto livello a Washington D.C. il 24 e 25 ottobre 2024. Le discussioni, tenutesi insieme ai World Bank Group and International Monetary Fund (IMF) Annual Meetings, si sono concentrate sullo sfruttamento del FINVEST Hub dell’ICAO per supportare gli investimenti nell’aviazione sostenibile. Il FINVEST Hub dell’ICAO è stato evidenziato come piattaforma fondamentale per collegare progetti di decarbonizzazione con investitori pubblici e privati, migliorando le opportunità di finanziamento per iniziative di aviazione sostenibile, in particolare negli Stati in via di sviluppo. Gli incontri hanno affrontato sfide critiche nel sustainable aviation fuel (SAF) development, tra cui volumi di produzione attuali limitati, costi più elevati rispetto al jet fuel convenzionale e l’assenza di production and supply chains in molte regioni in via di sviluppo. Secondo l’ICAO Long-Term Global Aspirational Goal (LTAG) report, sono necessari circa 3,2 miliardi di USD entro il 2050 per ampliare il SAF, sottolineando l’importanza di creare percorsi di finanziamento attraverso la collaborazione con banche di sviluppo e altre istituzioni finanziarie. Ms. Annie Petsonk, Assistant Secretary for Aviation and International Affairs at the U.S. Department of Transportation, ha tenuto un discorso programmatico durante la tavola rotonda e ha ribadito il sostegno degli Stati Uniti per i risultati della Third Conference on Aviation Alternative Fuel (CAAF/3) tenutasi a novembre 2023, che ha stabilito il 2030 Vision and Global Framework for cleaner aviation fuels and sustainable aviation financing. Inoltre, il Segretario Generale Salazar ha incontrato Ms. Nerissa Cook, Deputy Assistant Secretary of State for International Organization Affairs, per discutere degli sforzi di trasformazione dell’ICAO volti a creare un’organizzazione più adattabile e collaborativa. Durante la sua visita, il Segretario generale ha anche tenuto incontri individuali con rappresentanti di alto livello di Worldbank Group, International Monetary Fund, European Investment Bank, Inter-American Development Bank, Airlines for America. Il Segretario generale è stato accompagnato durante questa missione e gli incontri dall’ICAO’s Legal Affairs and External Relations Director, Mr. Michael Gill.

BOEING: MESSAGGIO DEL PRESIDENT AND CEO AI DIPENDENTI – Il Boeing President and CEO, Kelly Ortberg, ha rilasciato il seguente messaggio ai dipendenti: “Siamo lieti di aver raggiunto un ratified agreement con IAM 751 e W24. Sebbene gli ultimi mesi siano stati difficili per tutti noi, siamo tutti parte dello stesso team. Andremo avanti solo ascoltando e lavorando insieme. C’è molto lavoro da fare per tornare all’eccellenza che ha reso Boeing un’azienda iconica. Questo è un momento importante nella nostra storia e, come le generazioni prima di noi, affronteremo il momento insieme e più forti come un unico team”.

LEONARDO: RIPARTONO STEMLab E “IN VOLO CON LEONARDO” – Riprendono con il nuovo anno scolastico 2024-2025 le iniziative STEMLab e PCTO “In volo con Leonardo”, concepite con l’obiettivo di promuovere la cultura scientifica nelle scuole e sensibilizzare sull’importanza delle discipline STEM. Il successo riscontrato presso studentesse, studenti e insegnanti è testimoniato dai numeri registrati alla fine della precedente edizione. Oltre 2.200 i docenti iscritti, circa 1.550 le scuole coinvolte, 2.500 percorsi PCTO completati con successo e circa 6.000 unità di risorse didattiche scaricate. STEMLab è un programma promosso da Leonardo per la formazione digitale nelle scuole secondarie di secondo grado di tutta Italia. Il materiale didattico è fornito gratuitamente agli insegnanti per consentire loro di arricchire i percorsi educativi con lezioni sulle discipline STEM (Science, Technology, Engineering and Mathematics) e stimolare l’interesse di ragazze e ragazzi verso percorsi di istruzione e professionali a carattere scientifico. Dal suo lancio, STEMLab ha coinvolto diverse decine di migliaia di studentesse e studenti, che hanno utilizzato le risorse didattiche fornite da Leonardo per approfondire le proprie conoscenze sulle tecnologie più avanzate e sulle loro prospettive di sviluppo in un mondo del lavoro sempre più digitalizzato. Nell’anno scolastico 2023-2024 è entrato a pieno regime anche “In volo con Leonardo”, il PCTO-Percorso per le Competenze Trasversali e Orientamento (ex “alternanza scuola-lavoro”) la cui prima edizione era stata lanciata a metà del precedente anno scolastico. Nell’anno scolastico appena conclusosi, ben 2.416 studentesse e studenti hanno completato il percorso PCTO, per un totale nelle due edizioni che sfiora le 4.500 unità appartenenti ad oltre 420 scuole, rappresentative di tutto il territorio nazionale. Il PCTO è una metodologia didattica che integra la formazione in aula, supporta la creazione di esperienze formative e il trasferimento di conoscenze e abilità curriculari alle alunne e agli alunni dell’ultimo triennio delle scuole superiori.

IL FORTH WORTH POLICE DEPARTMENT AGGIUNGE UN SECONDO BELL 505 ALLA PUBLIC SAFETY FLEET – Bell Textron Inc., una società di Textron Inc., ha annunciato l’accordo di acquisto firmato per la vendita di un secondo Bell 505 al Fort Worth Police Department. “Bell è orgogliosa che il dipartimento di polizia di Fort Worth abbia scelto di espandere la sua ll-Bell public safety fleet con l’acquisto di un ulteriore Bell 505, continuando il nostro rapporto di lunga data con il dipartimento”, ha affermato Lane Evans, managing director, North America. “Restiamo fiduciosi che la piattaforma Bell 505 continuerà a essere una grande risorsa per la comunità e le aree circostanti per gli anni a venire”. Fin dalla sua fondazione, la Fort Worth Police Department Air Support Unit ha utilizzato una serie di velivoli Bell per migliorare le proprie capacità di sicurezza aerea pubblica, tra cui i Bell 47 e i Bell 206 Jet Ranger. Nel 2021, il Dipartimento ha ricevuto il suo primo Bell 505 durante una cerimonia che ha commemorato i 70 anni di rapporto tra Bell e il Dipartimento. Con il Bell 505 appena acquistato dalla Air Support Unit, il Dipartimento prevede di aumentare la propria presenza con le capacità di missione della piattaforma, come le missioni di ricerca e soccorso. Combinando il suo motore Safran Arrius 2R, il FADEC a doppio canale e la suite avionica Garmin G1000H NXi, il Bell 505 è stato prodotto per funzionare in modo efficiente durante le missioni impegnative.