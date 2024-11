Global Medical Response ordina 28 elicotteri Airbus per espandere la flotta

Il Global Medical Response (GMR) ha ordinato 28 elicotteri Airbus, di cui sei H125, cinque H130, quattordici H135 e tre H145, per continuare ad ampliare la propria flotta per il trasporto aereo medico. A seguito di un ordine di cinque elicotteri Airbus a inizio 2024, GMR gestirà una flotta di quasi 200 elicotteri Airbus, rafforzando la propria posizione come uno dei maggiori operatori di elicotteri Airbus del Nord America.

“Oltre ai 28 elicotteri ordinati, GMR avrà la possibilità di acquistare altri 23 nuovi elicotteri Airbus nei prossimi tre anni. Con questo ordine, GMR sarà probabilmente tra i primi a operare l’IFR-capable H125 nel Nord America.

GMR è leader nel settore del trasporto aereo medico, con quasi 36.000 dipendenti che forniscono assistenza medica premurosa e di qualità negli Stati Uniti e nel mondo. Opera in 387 basi aeree sotto marchi come Air Evac Lifeteam, REACH Air Medical Services, Med-Trans Corporation, AirMed International e Guardian Flight. Dal 2021 sono oltre 30 gli elicotteri Airbus che si sono aggiunti alla flotta di GMR“, afferma Airbus.

“Siamo orgogliosi di continuare a supportare GMR mentre i loro team lavorano per fornire cure critiche alle comunità in tutto il paese e siamo lieti che abbiano ancora una volta dato fiducia agli elicotteri Airbus per svolgere un ruolo chiave nelle loro missioni”, ha affermato Bart Reijnen, Head of the North America Region for Airbus Helicopters. “Queste aggiunte rafforzano l’impegno di GMR nel fornire cure mediche di alta qualità e non vediamo l’ora di vedere l’impatto positivo che i nuovi elicotteri avranno sulle loro operazioni”.

“In qualità di principale fornitore di elicotteri per l’air medical transport industry, Airbus supporta gli operatori nordamericani nelle missioni dei servizi medici di emergenza in elicottero (HEMS) da oltre 50 anni. Gli elicotteri monomotore H125 e H130 offrono la migliore visibilità della loro categoria, oltre a cabine modulari e spaziose, ideali per le missioni HEMS. Grazie alle sue prestazioni eccellenti, l’H125 è particolarmente adatto a operazioni in ambienti caldi e ad alta quota.

L’H135 è il leader nel mercato mondiale delle operazioni HEMS, seguito dall’H145. Entrambi sono dotati della suite avionica Helionix di Airbus, che consente una transizione quasi perfetta tra i due modelli, migliorando la sicurezza e riducendo il carico di lavoro del pilota. Inoltre, il basso impatto acustico rende l’H135 e l’H145 gli elicotteri più silenziosi della loro categoria, con le emissioni di CO2 più basse tra i concorrenti diretti”, conclude Airbus.

(Ufficio Stampa Airbus – Photo Credits: Airbus)