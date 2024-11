ACI World svela le best practices per l’airport commercial digital transformation

Airports Council International (ACI) World ha lanciato le Airport Commercial Digital Transformation Best Practices, una nuova pubblicazione progettata per guidare gli aeroporti nella loro trasformazione digitale commerciale e nell’ottimizzazione dell’esperienza dei passeggeri.

“Le airport commercial revenues rappresentano circa il 40% dei ricavi aeroportuali globali totali e sono fondamentali per gli aggiornamenti delle infrastrutture e il miglioramento dell’esperienza dei passeggeri. In questo contesto, la pubblicazione funge da risorsa tempestiva per i dirigenti aeroportuali, offrendo strategie per massimizzare il loro potenziale commerciale nel panorama digitale in rapida evoluzione.

Il lancio ha avuto luogo durante la 21a edizione del Trinity Forum, world’s leading airport commercial revenues conference. Il Trinity Forum è co-organizzato da The Moodie Davitt Report, ACI World e ACI Asia-Pacific & Middle East, e quest’anno ospitato da Airports Corporation of Vietnam e Imex Pan Pacific Group”, afferma ACI World.

Justin Erbacci, ACI World Director General, ha affermato: “Gli aeroporti si affidano ai non-aeronautical revenues, noti anche come commercial revenues, per supportare gli aggiornamenti delle infrastrutture, migliorare l’esperienza dei passeggeri e garantire la sostenibilità economica. Questi ricavi rappresentano circa il 40% dei ricavi aeroportuali totali a livello globale. Sfruttando la tecnologia digitale e l’innovazione, gli aeroporti possono sbloccare nuove partnership e modelli di ricavi e guidare realmente la trasformazione aeroportuale, posizionandosi per un successo a lungo termine in un ambiente sempre più competitivo”.

“Le ACI World Airport Commercial Digital Transformation Best Practices esplorano: l’importanza di guidare il cambiamento e i suoi vantaggi; possibili tendenze future; come confrontare la airport commercial digital maturity; come organizzare internamente il business aeroportuale per realizzare il commercial digital change.

La pubblicazione è stata sviluppata da airport commercial and digital experts, members of the Sub-Committee on Non-Aeronautical Activities and Revenues (ANARA) of the ACI World Economics Standing Committee. Fa parte di una serie di pubblicazioni volte ad aiutare gli aeroporti a rafforzare i loro ricavi non aeronautici in diverse aree come digital, retail, concession agreements, ground access, food and beverage, leisure and hospitality, sustainability”, conclude ACI World.

(Ufficio Stampa ACI World)