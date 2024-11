Lufthansa celebra 65 anni di collegamento tra Thailandia ed Europa

Lufthansa celebra una pietra miliare significativa nella sua storia: il 65° anniversario del suo volo inaugurale da Amburgo a Bangkok. “Questa pietra miliare evidenzia l’impegno di lunga data della compagnia aerea nei confronti del mercato thailandese e della regione del Mekong, collegando culture, facilitando i viaggi e promuovendo relazioni commerciali tra Germania e Thailandia.

Il 1° novembre 1959, il primo volo Lufthansa per la Thailandia decollò da Amburgo, Germania, aprendo un nuovo capitolo nei viaggi aerei internazionali. LH640, allora noto come Super Constellation, decollò per l’Estremo Oriente da Amburgo via Düsseldorf, Francoforte, Roma, Il Cairo, Karachi e Calcutta fino alla Thailandia in uno spettacolare viaggio durato quasi 2 giorni. Da allora la compagnia aerea ha costantemente ampliato la sua offerta di servizi, garantendo ai passeggeri un’esperienza di viaggio senza interruzioni.

Oggi Lufthansa opera diversi voli settimanali tra Europa e Thailandia, offrendo un servizio eccezionale e comodità ai viaggiatori tramite i suoi hub di Monaco e Francoforte. Oltre al mainline carrier, le compagnie aeree di Lufthansa Group collegano la Thailandia con l’Europa tramite hub aggiuntivi a Zurigo e Vienna, con un massimo di 31 voli settimanali tra Thailandia ed Europa“, afferma Lufthansa Group.

Felipe Bonifatti, Lufthansa Group Vice President Asia Pacific & Joint Ventures East, afferma: “Questo anniversario è una testimonianza della nostra dedizione al servizio dei nostri clienti e alla loro connessione con il mondo. Bangkok è stata – e rimane – una destinazione fondamentale per noi e non vediamo l’ora di continuare a migliorare i nostri servizi mentre celebriamo la ricca storia di Lufthansa in Thailandia. Con un’eredità che dura da oltre sei decenni, operiamo più voli per la Thailandia di qualsiasi altro gruppo di compagnie aeree europee e siamo lieti di aver ripreso i servizi A380 per Bangkok solo il mese scorso”.

“L’impegno di Lufthansa per l’innovazione e la sostenibilità rimane in prima linea mentre la compagnia aerea continua a far evolvere i suoi servizi. Dalla modernizzazione della sua flotta all’implementazione di iniziative eco-compatibili, Lufthansa si impegna a fornire un’esperienza di viaggio responsabile e piacevole per i passeggeri thailandesi.

Mentre Lufthansa guarda al futuro, rimane concentrata sul rafforzamento dei suoi collegamenti e sull’arricchimento dell’esperienza di viaggio per i passeggeri”, conclude Lufthansa Group.

(Ufficio Stampa Lufthansa Group – Photo Credits: Lufthansa Group)