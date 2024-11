Leonardo e Bristow firmano accordo di lungo periodo per servizi di supporto e addestramento per gli elicotteri AW139 e AW189

Bristow Group Inc., leader mondiale nel campo del volo verticale innovativo e sostenibile e Leonardo, azienda leader mondiale nel settore Aerospazio, Difesa e Sicurezza hanno annunciato di aver firmato una serie di accordi a lungo termine che miglioreranno il supporto e l’addestramento per la flotta globale di elicotteri AW139 e AW189 dell’operatore. Questi accordi copriranno attività operative per i prossimi dieci anni, rafforzando ulteriormente la già solida relazione tra le due aziende e fornendo un supporto continuo per le operazioni di volo nei mercati chiave.

“Il pacchetto di accordi comprende:

1. Accordi di assistenza tecnica avanzata per le operazioni di ricerca e soccorso (SAR) e gli elicotteri dedicati al supporto all’industria energetica con soluzioni customizzate per garantire la massima efficienza.

2. Un accordo a lungo termine di addestramento al simulatore di AW189 ad Aberdeen, in Scozia, a supporto delle esigenze di formazione dei piloti.

3. L’installazione di un simulatore di volo dell’AW139 ad Aberdeen a partire dal 2026, insieme all’attuale simulatore di AW189, a completamento del centro di addestramento esistente per supportare le operazioni della flotta nel Mare del Nord.

4. Un accordo di supporto avanzato alla flotta globale di Bristow che copre indicatori di prestazione, gestione dell’inventario, formazione, sistemi di monitoraggio dello stato di salute dei componenti dell’elicottero e altri servizi forniti da Leonardo.

Bristow, inoltre, introdurrà quattro nuovi elicotteri AW189 per le sue attività, la cui entrata in servizio è prevista nel 2025 e nel 2026. I nuovi AW189 fanno parte di un ordine annunciato all’inizio del 2024 che prevedeva opzioni per questi elicotteri, e garantiranno una maggiore flessibilità nella pianificazione dei voli e una più efficiente diversificazione della flotta dell’operatore”, afferma Leonardo.

“Questi accordi sono in linea con gli obiettivi strategici di Bristow volti a migliorare le nostre capacità operative e soddisfare le richieste contrattuali”, ha affermato Stu Stavley, Chief Operating Officer for Offshore Energy Services di Bristow. “La firma di questi accordi di lungo termine supporterà la capacità di Bristow di soddisfare le esigenze, in continua evoluzione, delle nostre operazioni sia di tipo governativo che a supporto dell’industria energetica”.

“Il rinnovo dell’accordo globale per i servizi di supporto e addestramento per i modelli AW139 e AW189 dimostra l’impegno di Leonardo nel fornire soluzioni all’avanguardia. Offrendo un servizio di copertura completa dei componenti, supporto tecnico localizzato, accesso ai nostri simulatori e corsi avanzati, stiamo assicurando la continua operatività di Bristow ai massimi livelli di efficienza e sicurezza, mentre continua ad espandere la sua flotta di elicotteri Leonardo”, ha aggiunto Paul de Jonge Van Ellemeet, SVP Helicopter Commercial Market Development & Global Accounts di Leonardo.

(Ufficio Stampa Leonardo)