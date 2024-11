IAG nomina un nuovo Chief AI Scientist

International Airlines Group (IAG) ha nominato il dott. Ben Dias come Chief AI Scientist. “Con una carriera ventennale nell’intelligenza artificiale, nella scienza dei dati e nell’analisi, Dias guiderà la strategia AI del Gruppo, stabilendo modelli che possono essere sfruttati nelle società operative di IAG, tra cui le compagnie aeree Aer Lingus, British Airways, Iberia e Vueling.

Si concentrerà sulla creazione e l’ampliamento di prodotti AI che migliorino l’esperienza del cliente e ottimizzino le operazioni, guidando efficienze sostenibili. IAG si sta mobilitando a ritmo sostenuto e il Gruppo ha aperto IAG.ai labs a Londra e Barcellona come spazi per promuovere la collaborazione e l’innovazione.

AI e analisi potrebbero creare 45 miliardi di dollari di valore a livello globale per le compagnie aeree, con opportunità in termini di gestione dei ricavi, operazioni, esperienza del cliente e persone. Le compagnie aeree di IAG stanno già utilizzando l’apprendimento automatico per consentire ai piloti di accedere a dati meteorologici in tempo reale tramite previsioni basate sull’intelligenza artificiale e hanno ridotto il tempo necessario per parlare con i team di assistenza clienti e risolvere i problemi, personalizzando il servizio clienti con assistenti virtuali più intuitivi e reattivi”, afferma IAG.

Jorge Saco, Chief Information, Procurement Services and Innovation Officer di IAG, ha affermato: “Sono lieto di dare il benvenuto a Ben in IAG e la sua nomina riflette fermamente il ruolo crescente dell’intelligenza artificiale all’interno della nostra attività. L’intelligenza artificiale ha il potenziale per migliorare le prestazioni delle nostre attività, aiutare i nostri dipendenti ed è essenziale per il nostro successo a lungo termine”.

Il dott. Ben Dias ha affermato: “È un privilegio essere entrato a far parte di IAG in un momento così cruciale del loro programma di trasformazione. C’è un’enorme opportunità di utilizzare l’intelligenza artificiale nell’innovazione ed è impressionante il valore e l’investimento che IAG sta investendo in questa tecnologia. Sono entusiasta di trovare nuovi modi per semplificare le operazioni, prevedere le esigenze dei clienti e aumentare l’efficienza in tutti i settori”.

“Dias ha ricoperto ruoli dirigenziali presso easyJet, Royal Mail, Tesco e Unilever e ha conseguito un dottorato di ricerca in Computer Vision e un master in matematica e astronomia presso l’University College di Londra”, conclude IAG.

(Ufficio Stampa International Airlines Group)