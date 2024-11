Rise Air diventa il launch customer in Canada per la ATR -600 series

ATR annuncia che Rise Air, compagnia aerea al 100% di proprietà indigena che fornisce servizi essenziali in tutto il Saskatchewan, sta aggiornando la sua flotta con tre nuovi ATR 72-600 da 68 posti, diventando il cliente di lancio canadese per l’ATR -600 series. Il primo aereo è un ordine fermo con ATR, la cui consegna è prevista entro la fine del 2025. La compagnia prevede di acquisirne altri due in leasing per la consegna nel 2026.

“I turboelica di ATR volano in 100 paesi, spesso in condizioni difficili, fornendo connettività vitale alle comunità locali. Sono noti per i bassi costi operativi e la capacità di operare su piste sterrate e corte in condizioni meteorologiche estreme, comprese temperature fino a -45 °C. Mentre le generazioni precedenti di ATR 42 e ATR 72 sono operate da Rise Air e altre otto Canadian passenger and cargo airlines, per un totale di oltre 50 aeromobili, questo accordo storico rappresenta una pietra miliare significativa sia per Rise Air che per ATR, portando la versione più recente in Canada.

L’ultimo ATR 72-600 è dotato di nuovi motori PW127XT prodotti da Pratt & Whitney Canada a Montreal, che offrono elevata affidabilità, minori costi di manutenzione e una notevole riduzione del 45% delle emissioni di CO2 rispetto ai regional jets di dimensioni simili. L’ATR 72-600 offre anche una passenger experience migliorata grazie alla sua cabina moderna con grandi cappelliere, comodi sedili larghi 18 pollici e un upgraded air conditioning and heating system. L’efficienza nei consumi dell’aeromobile, i minori costi operativi, la maggiore disponibilità e la migliore affidabilità lo rendono una scelta ideale per gli operatori che desiderano sostituire flotte obsolete”, afferma ATR.

Derek Nice, Presidente e CEO di Rise Air, ha affermato: “Siamo entusiasti di introdurre l’ATR 72-600 in Canada, offrendo ai nostri clienti un servizio aereo più confortevole e affidabile nei luoghi di lavoro remoti e nelle comunità del nord. Le prestazioni eccezionali e il basso impatto ambientale dell’ATR 72-600 lo rendono la scelta perfetta per operare nelle condizioni diverse e difficili in cui operiamo. Non vediamo l’ora di continuare a migliorare la connettività regionale e supportare la crescita economica nelle aree in cui operiamo”.

Nathalie Tarnaud Laude, Chief Executive Officer of ATR, ha commentato: “Siamo lieti di supportare Rise Air nell’introduzione del primo ATR 72-600 in Canada, segnando una doppia pietra miliare in quanto rappresenta anche il debutto della -600 series nel paese. Questo accordo non solo rafforza la forza del nostro velivolo nel mercato regionale, ma dimostra anche il crescente interesse per la ATR -600 series per mercati come il Canada, dove sostituire i vecchi velivoli con alternative efficienti e ad alte prestazioni e migliorare la connettività durante tutto l’anno in condizioni meteorologiche estreme è fondamentale. Non vediamo l’ora di lavorare con Rise Air per offrire un servizio eccezionale alle comunità canadesi”.

“L’impegno di Rise Air per la ATR -600 series è il più grande investimento che la compagnia aerea abbia mai fatto nei suoi 69 anni di storia e rappresenta il passo più importante fino ad oggi nel suo programma di rinnovamento della flotta. L’accordo con ATR rappresenta un cambiamento generazionale, posizionando Rise Air per operare la flotta di aeromobili regionali più moderna in Canada“, conclude ATR.

(Ufficio Stampa ATR – Photo Credits: ATR)