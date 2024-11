SAS ottiene la IATA IEnvA assessment certification

SAS ha ricevuto l’approvazione ufficiale del suo IEnvA Assessment Report, segnando una pietra miliare significativa nell’impegno della compagnia per la sostenibilità ambientale.

Mentre il settore dell’aviazione affronta crescenti preoccupazioni riguardo al suo impatto ambientale, SAS è leader nelle pratiche sostenibili, aggiornando costantemente il suo Environmental Management System per allinearlo agli standard del settore. Questo risultato non solo evidenzia la leadership di SAS nella tutela ambientale, ma funge anche da modello per gli altri nel settore.

“SAS è la prima compagnia aerea all’interno dell’alleanza SkyTeam a ricevere la IATA IEnvA Assessment Program Certification. Non solo, ma siamo anche l’unica compagnia aerea ad aver ottenuto questa certificazione in tutti e tre gli Air Operator Certificates (AOCs), che coprono tutto, da flight and ground ops a cargo, products and services. Questo risultato non riguarda solo il rispetto degli standard ISO 14001: si tratta di andare oltre i rigorosi aviation specific IEnvA criteria di IATA. Siamo entusiasti di celebrare questa pietra miliare e siamo ancora più motivati a continuare a ridefinire i limiti per un futuro sostenibile nell’aviazione”, afferma Ann-Sofie Hörlin, Head of Sustainability at SAS.

Lo standard IEnvA si basa sulla ISO 14001, mantenendone il rigore e incorporando requisiti aggiuntivi specifici per l’aviazione da parte di IATA. Riconosciuto dalle principali ESG rating agencies come Sustainable Fitch, S&P Global, EcoVadis e SGS, fornisce un solido quadro per la gestione ambientale nel settore dell’aviazione.

SAS ha ottenuto la certificazione per le seguenti attività: Corporate activities, Flight operations, Maintenance repair and overhaul, Ground handling, Cargo.

(Ufficio Stampa Scandinavian Airlines)