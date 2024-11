Delta al primo posto in 5 categorie dei Forbes Travel Guide Luxury Air Travel Awards

Delta si è posizionata prima fra le compagnie aeree statunitensi nell’edizione inaugurale dei Verified Air Travel Awards di Forbes Travel Guide, raggiungendo la posizione apicale in cinque categorie che valutano le migliori esperienze aeree e aeroportuali in tutto il mondo. Un’ “ottima reputazione per la sua affidabilità, il suo programma di fidelizzazione e il suo servizio clienti” ha fatto guadagnare a Delta il premio come migliore compagnia aerea degli Stati Uniti.

“Continuiamo a fare investimenti significativi in tutti i momenti del viaggio dei nostri passeggeri per offrire loro le esperienze eccellenti che desiderano e meritano”, ha dichiarato Allison Ausband, E.V.P. e Chief Customer Experience Officer. “Questi riconoscimenti sono una testimonianza di tutti questi sforzi e del valore dello staff di Delta, che si impegna al massimo per realizzare queste esperienze e innovazioni”.

“Dopo aver ricercato e selezionato i candidati, FTG ha intervistato 5.000 persone tra le più preparate nel settore dell’ospitalità per determinare i vincitori, con risultati convalidati e sostenuti dai suoi esperti e dal suo sistema di classificazione a stelle di 66 anni.

Oltre al riconoscimento di “Migliore compagnia aerea degli Stati Uniti”, Delta si è aggiudicata il primo posto come:

Migliore Business Class domestica – Volando in Delta One “si ha diritto ad accedere alle nuove lounge Delta One, agli amenity kit Missoni con prodotti Grown Alchemist… e a un poltrona completamente reclinabile a 180 gradi”. L’esperienza di viaggio più premium di Delta inizia a terra con l’accesso alle Delta One Lounge, ai Delta Sky Club e ai servizi Sky Priority. A bordo, i dettagli lussuosi della cabina Delta One rendono il viaggio estremamente confortevole – dalla biancheria da letto di qualità e dagli amenity kit disegnati da Missoni, a un maggior numero di opzioni per le bevande e a un menù di bordo regolarmente rinnovato e che si ispira alle diverse stagioni dell’anno.

Migliore lounge di una compagnia aerea statunitense: Delta One lounge a New York JFK – “La prima lounge dedicata ai passeggeri Delta One ha debuttato a giugno con un ampio spazio di oltre 3.600 metri quadrati che comprende una terrazza aperta tutto l’anno, nove cabine relax, otto suite doccia e una brasserie con servizio completo”. La Delta One Lounge del JFK, la prima nel suo genere, offre un’esperienza unica ed esclusiva per i passeggeri più esigenti di Delta. Grazie a una cucina raffinata, a trattamenti benessere simili a quelli di una spa, al servizio maggiordomo e altro ancora, chi viaggia in Delta One può personalizzare la sua esperienza in base alle esigenze della propria giornata di viaggio. Delta ha inoltre aperto la sua seconda Delta One Lounge a LAX il 10 ottobre.

Miglior programma fedeltà – “Il programma gratuito SkyMiles offre ai soci l’accesso al Wi-Fi gratuito sulla maggior parte dei voli nazionali (e presto anche su quelli internazionali), miglia senza scadenza e la possibilità di accumulare miglia con più di 20 partner”. Nel 2024 Delta ha semplificato il suo programma SkyMiles, offrendo al contempo ai clienti nuove e migliori modalità per guadagnare lo status. L’iscrizione a SkyMiles permette inoltre di usufruire del Wi-Fi veloce e gratuito a bordo, disponibile oggi sulla maggior parte dei voli nazionali e su alcune rotte internazionali a lungo raggio.

Migliore app di una compagnia aerea – “L’applicazione, di facile utilizzo, consente di aggiornare il proprio posto, di ricevere le ultime modifiche relative a gate di imbarco e voli, di monitorare i propri bagagli, di orientarsi negli aeroporti, di individuare le lounge Sky Club e molto altro ancora”. Lo scorso maggio un aggiornamento completo dell’app Fly Delta ha introdotto una serie di nuove e aggiornate caratteristiche, funzionalità ed esperienze, tra cui una nuovissima visualizzazione dell’Help Center, l’accesso sempre disponibile alle informazioni di imbarco e la connettività con l’Assistente virtuale”, afferma Delta.

“Da segnalare anche gli investimenti di Delta nelle seguenti aree premiate:

• Innovazione dell’anno – Transportation Security Administration. La TSA è stata premiata per il lancio della sua tecnologia di riconoscimento facciale, che Delta utilizza attraverso il Delta Digital ID. Questa tecnologia, innovativa per il settore e in grado di far risparmiare tempo, ha debuttato nel 2021 negli hub Delta di Detroit e Atlanta ed è ora disponibile in sei hub Delta, con il lancio più recente a Salt Lake City. L’ID digitale consente ai passeggeri Delta di accedere alla corsia dedicata TSA PreCheck® Touchless ID per un’esperienza più rapida, consentendo loro di passare attraverso il checkpoint senza mostrare un documento di identità governativo fisico.

• Miglior aeroporto degli Stati Uniti – Aeroporto di New York LaGuardia. La recente ristrutturazione da 8 miliardi di dollari di LGA ha incluso un investimento di 4 miliardi di dollari da parte di Delta per trasformare e modernizzare completamente il Terminal C in una struttura all’avanguardia che si estende su 1,3 milioni di metri quadrati e dispone di 37 gate su quattro concourse.

Questi riconoscimenti si aggiungono all’elenco dei numerosi premi di Delta come compagnia aerea più premiata d’America. Solo nel 2024, Delta è stata riconosciuta da J.D. Power come la compagnia aerea al primo posto per la soddisfazione dei passeggeri di First/Business e Premium Economy, da Cirium come la compagnia aerea più puntuale del Nord America e da The Points Guy come la migliore compagnia aerea statunitense, solo per citarne alcune”, conclude Delta.

(Ufficio Stampa Delta Air Lines – Photo Credits: Delta Air Lines)