SAS: nuove destinazioni per gli EuroBonus members

SAS informa: “Da quando si è unita a SkyTeam il 1° settembre di quest’anno, SAS ha visto i viaggiatori selezionare destinazioni diverse, un cambiamento guidato dalle opportunità offerte dalla nuova alleanza. Con l’accesso alle 13 compagnie aeree partner di SkyTeam, tra cui KLM, Air France e Vietnam Airlines, i reward bookings ora includono destinazioni come Ho Chi Minh City, Cancun, Miami, Zanzibar e Los Angeles.

La nuova alleanza ha aperto diverse opportunità di viaggio, portando a cambiamenti nei modelli di viaggio. I membri EuroBonus stanno prenotando sempre più viaggi verso destinazioni come Patagonia, Guyana francese e varie isole nei Caraibi e in Indonesia.

Mentre gli Stati Uniti e il Giappone rimangono popolari, c’è un crescente interesse per regioni come il Vietnam, i Caraibi (comprese le Antille olandesi e francesi) e l’Indonesia. La partnership con SkyTeam ha fornito ai membri EuroBonus l’accesso a nuovi tipi di opzioni di viaggio”, afferma SAS.

“Siamo lieti di vedere i nostri membri EuroBonus abbracciare nuove opportunità di viaggio con SkyTeam. L’aumento delle prenotazioni per destinazioni come Ho Chi Minh City, Zanzibar e i Caraibi riflette un crescente desiderio di esperienze di viaggio diverse e avventurose. Con SkyTeam, offriamo maggiore flessibilità e accesso a reward trips prima irraggiungibili, consentendo ai nostri membri di esplorare il mondo in nuovi modi entusiasmanti”, afferma Aron Backström, VP Product & Loyalty, SAS.

“Traguardi chiave per i reward flights bookings:

Le principali compagnie aeree includono KLM, Air France, Vietnam Airlines, Kenya Airways, Garuda, Korean Air e Virgin Atlantic. Le 5 destinazioni più popolari con SkyTeam sono: Ho Chi Minh City, Cancun, Miami, Zanzibar e Los Angeles.

Oltre 30.000 passeggeri hanno prenotato SkyTeam award tickets da quando SAS è entrata a far parte dell’alleanza il 1° settembre 2024. 2.700 prenotazioni il 2 settembre, il numero più alto di alliance award bookings di sempre”, conclude SAS.

(Ufficio Stampa Scandinavian Airlines)