Loft Dynamics presenta LoftWIN, elevando la qualità del Training e i safety standards

Loft Dynamics, leader mondiale in qualified virtual reality (VR) flight simulation training devices (FSTDs), ha annunciato una serie di funzionalità che modellano il settore, per affrontare in modo più efficiente ed efficace la carenza globale di piloti e gli alti tassi di training-related accidents.

“Al centro di tutto questo c’è LofTWIN, un virtual demonstration mode che digitalizza le flight instruction da piloti e istruttori di fama mondiale provenienti da aircraft original equipment manufacturers (OEMs). Questo strumento rende la loro competenza immersiva, accessibile e scalabile attraverso la rete globale di simulatori di Loft Dynamics. Inoltre, Loft Dynamics sta introducendo nuove simulazioni, tra cui Night Vision Goggles (NVG) e Whiteout/Brownout conditions, che rendono lo skill- and scenario-based training più sicuro e permettono simulazioni più realistiche”, afferma Loft Dynamics.

“I nostri FSTD VR hanno reso il training realistico e sicuro dei piloti drasticamente più accessibile e conveniente, ma l’hardware da solo non basta”, ha affermato Fabi Riesen, fondatore e CEO di Loft Dynamics. “Il settore si trova ad affrontare una carenza globale di piloti, pensionamenti correlati alla pandemia e una crescente domanda di trasporto aereo, problemi aggravati dagli elevati costi e dalla limitata disponibilità di soluzioni di formazione sicure ma efficaci. LofTWIN affronta queste sfide a un nuovo livello, rendendo la formazione di livello mondiale più accessibile e scalabile. Più di un semplice strumento, LofTWIN è una potente piattaforma di condivisione delle conoscenze che cattura e diffonde competenze inestimabili per migliorare la formazione per la prossima generazione di piloti eccezionali. È la prima di una serie di innovazioni software imminenti, volte a democratizzare le migliori risorse di formazione dei piloti”.

“LofTWIN registra e trasforma le expert flight instruction in una immersive VR experience per l’implementazione nella cloud-connected simulator fleet di Loft Dynamics. Il suo catalogo di dimostrazioni in continua espansione presenta piloti e istruttori leggendari, tra cui Glenn White, un esperto EMS pilot ed ex factory instructor presso Eurocopter (ora Airbus Helicopters); Gerold Biner, ex CEO di Air Zermatt e rescue pilot in Himalaya e Alpi; Scott Urschel, uno dei pochi piloti di elicotteri acrobatici al mondo; Yann Guérin, head of pilot training at Airbus Helicopters. Con LofTWIN, i piloti sviluppano competenze essenziali in modo sicuro ed efficiente, mentre gli OEM beneficiano di dimostrazioni coerenti e accurate che portano a operazioni di volo più sicure nel mondo reale.

Piloti e operatori scelgono la loro scenario-based demonstration tramite il training device di Loft Dynamics, immergendosi in un realistic VR cockpit con expert virtual instructors. I movimenti degli istruttori vengono replicati visivamente da un avatar a figura intera che fornisce una guida in tempo reale, mentre il feedback tattile dai comandi migliora l’esperienza. Dopo una sessione demo LofTWIN, i piloti possono applicare gli apprendimenti alla loro formazione al simulatore, dove il tracciamento avanzato di occhi e corpo monitora le risposte durante ogni manovra. I dati acquisiti in queste sessioni forniscono ai piloti informazioni per monitorare i progressi nel tempo e confrontare le prestazioni con gli esperti. L’approccio promuove lo sviluppo regolare delle competenze e aiuta a inaugurare una nuova generazione di digital-native pilots. Inoltre, LofTWIN consente ai chief pilots and instructors degli operatori di produrre lezioni di alta qualità in modo standardizzato, istruendo tutti nell’organizzazione in modo più efficiente.

Per gli aircraft OEM, ora i loro chief instructors possono facilmente registrare dimostrazioni su qualsiasi simulatore Loft Dynamics, consentendo loro di sviluppare le istruzioni più pertinenti e precise e di distribuirle immediatamente su qualsiasi training device Loft Dynamics in tutto il mondo. Gli istruttori eseguono manovre specifiche nel simulatore come farebbero di solito, fornendo commenti dettagliati tramite il microfono dell’auricolare. Tutto l’audio, le immagini, i movimenti di controllo e il force feedback durante la sessione vengono catturati, caricati e confezionati in una sessione condivisibile”, prosegue Loft Dynamics.

“Questa tecnologia è una pietra miliare importante per noi”, ha affermato Yann Guérin, Head of Pilot Training at Airbus Helicopters. “LofTWIN ci consente di creare instructor demonstrations. Con la semplice pressione di un pulsante, gli istruttori possono registrare la loro dimostrazione sul simulatore VR H125 e condividerla immediatamente con i loro tirocinanti. Pertanto, la formazione è molto più coerente ed efficiente. Gli istruttori sono in grado di dimostrare e assistere i loro tirocinanti. Inoltre, queste dimostrazioni potrebbero essere condivise all’interno della VR H125 instructor community, aumentando la standardizzazione e la sicurezza della formazione”.

“LofTWIN consente inoltre agli OEM di monetizzare la propria competenza”, ha aggiunto Riesen. “Ad esempio, la Air Zermatt VR mountain rescue demo in whiteout considtions potrebbe essere acquistata dagli operatori in Nepal che addestrano i rescue pilots e caricata sul loro simulatore Loft. Questo va oltre il semplice accesso a un’istruzione eccezionale, collega le persone alle competenze più pertinenti disponibili, aiutandoci a migliorare collettivamente le competenze e la sicurezza dei piloti”.

“Loft Dynamics sviluppa continuamente nuove simulazioni di ambienti complessi ad alto rischio che non possono essere replicati in modo sicuro o accurato in volo o con altri strumenti di realtà virtuale. Ciò include l’NVG module, che simula il volo notturno e consente ai piloti di regolare gli NVG controls, come le impostazioni degli occhiali, come farebbero nel mondo reale. Allo stesso modo, le whiteout and brownout conditions vengono ricreate in VR per suscitare risposte fisiologiche realistiche. I piloti possono mettere a punto fattori ambientali come i livelli di sabbia e neve, consentendo loro di esercitarsi in sicurezza a mantenere il controllo con segnali visivi minimi”, conclude Loft Dynamics.

(Ufficio Stampa Loft Dynamics – Photo Credits: Loft Dynamics)