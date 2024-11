Rolls-Royce: le buone performance dall’inizio dell’anno sono il linea con la Full Year 2024 guidance

Rolls-Royce Holdings plc ha annunciato oggi il suo trading update al 31 ottobre 2024.

Il Chief Executive, Tufan Erginbilgic, ha affermato: “La nostra trasformazione di Rolls-Royce in un’azienda ad alte prestazioni, competitiva, resiliente e in crescita continua con ritmo e intensità. Le buone prestazioni continuate dall’inizio dell’anno ci danno ulteriore fiducia nella consegna della nostra 2024 guidance, nonostante un supply chain environment che rimane impegnativo. Stiamo anche facendo buoni progressi verso i nostri obiettivi a medio termine, con una consegna anticipata di miglioramenti di profitti e flussi di cassa. C’è ancora molto che dobbiamo e vogliamo fare, mentre espandiamo gli utili e il potenziale di Rolls-Royce”.

“Il nostro trading attuale è in linea con le nostre aspettative e la Full Year 2024 guidance fornita il 1° agosto 2024, che prevede un underlying operating profit compreso tra £2,1 miliardi e £2,3 miliardi e free cash flow compreso tra £2,1 miliardi e £2,2 miliardi, stime che rimangono invariate. Continuiamo a rafforzare il nostro bilancio. Ciò è stato riconosciuto dalle agenzie di rating, che ora ci hanno tutte assegnato un investment grade rating e tutte con positive outlook.

In Civil Aerospace, la domanda rimane forte in business aviation and widebody. Le large engine flying hours sono aumentate del 18% anno su anno al 102% dei livelli 2019 per i 10 mesi fino al 31 ottobre 2024. Le nostre aspettative per il full year 2024 riguardo large engine flying hours al 100-110% dei livelli 2019, 500-550 OE deliveries e 1.300 – 1.400 shop visits rimangono invariate. Gli ordini di motori recenti includono 60 motori Trent 7000 da parte di Cathay Pacific e un ordine per motori Trent 1000 da parte di EL AL Airlines. Continuiamo a puntare alla FAA certification della improved HPT blade per il Trent 1000 TEN nei prossimi mesi, che raddoppierà il time on wing del motore. Oltre al nostro £1 billion time on wing investment programme, continuiamo a investire per aumentare la nostra MRO capacity per le major shop visits entro il 2030, per supportare la futura crescita dell’aftermarket. A ottobre, il Pearl 10X ha completato con successo la sua flying test bed campaign, un’importante pietra miliare nel Falcon 10X flight test programme, prima della sua entrata in servizio nel 2027″, afferma Rolls-Royce.

“In Defence, la domanda rimane forte con progressi significativi sulle piattaforme chiave. Ad agosto è iniziata la fase successiva di test sul motore F130 a Indianapolis, un altro passo verso la consegna dell’United States Air Force B-52J Stratofortress. Ad agosto, il Future Long Range Assault Aircraft (FLRAA) programme per l’U.S. Army è entrato nella Engineering and Manufacturing Development (EMD) phase del processo di acquisizione, la fase finale prima dell’inizio della produzione. Sono iniziati anche i lavori per il prime contractor SNC sul Survivable Airborne Operations Center (SAOC) programme.

La filiera dell’industria aerospaziale rimane sfidante. Tuttavia, continuiamo a lavorare con attenzione e intensità lungo tutta la nostra filiera per supportare i crescenti volumi OE e aftermarket. Abbiamo concentrato i nostri sforzi su 15 fornitori, dove i nostri interventi hanno portato a miglioramenti delle prestazioni”, prosegue Rolls-Royce.

“In Power Systems, Power Generation and Governmental continuano a registrare una forte crescita dei ricavi, sostenuta da un solido apporto di ordini.

In Rolls-Royce SMR, siamo stati nominati a settembre come fornitore preferito per la costruzione di Small Modular Reactors dal governo della Repubblica Ceca e dall’azienda di servizi pubblici statale ceca, CEZ Group.

A settembre abbiamo anche concordato di vendere il nostro Naval Propulsors & Handling business a Fairbanks Morse Defense.

Come annunciato in precedenza, nella prima metà del 2024 abbiamo completato la vendita dei nostri Direct Air Capture assets e, a luglio, abbiamo completato la vendita del lower-power-range engines business di Rolls-Royce Power Systems AG a Deutz AG. A settembre abbiamo deciso di chiudere le Rolls-Royce Electrical Advanced Air Mobility activities”, continua Rolls-Royce.

“Stiamo lavorando a ritmo serrato al nostro Transformation Programme per integrare e accelerare ulteriormente il cambiamento culturale in tutta l’azienda. A luglio è entrato in vigore il nostro nuovo design organizzativo, che crea un’organizzazione più snella e focalizzata, con meno livelli. A settembre abbiamo regalato a tutti i nostri dipendenti 150 azioni Rolls-Royce e abbiamo anche lanciato il nostro nuovo scopo e i nostri nuovi comportamenti in tutta l’organizzazione. La nostra forza lavoro è entusiasta ed energizzata dalla nostra trasformazione e dai progressi che stiamo facendo.

I 2024 Full Year results saranno annunciati il 27 febbraio 2025. Come delineato nei 2024 Half Year results, stiamo ripristinando le distribuzioni agli azionisti in relazione ai 2024 Full Year results a partire da un 30% pay-out ratio of underlying profit after tax, con un ongoing pay-out ratio del 30-40% ogni anno successivo”, conclude Rolls-Royce.

