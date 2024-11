News Brevi – 07.11.2024

GIORNATE DELLA TRASPARENZA: L’AERONAUTICA MILITARE APRE LE PORTE DI PALAZZO AERONAUTICA AL PUBBLICO – Si rinnova l’adesione dell’Aeronautica Militare all’iniziativa promossa dal Responsabile della Prevenzione della corruzione e per la Trasparenza, una giornata che intende promuovere la cultura della legalità e della trasparenza nello svolgimento di tutte le attività istituzionali, così come previsto dall’art. 10 del D.lgs. 33/2010. Giovedì 7 novembre si sono aperte pertanto le porte al pubblico di Palazzo Aeronautica, a Roma, la sede istituzionale dell’Aeronautica Militare. Per la Forza Armata questa speciale giornata rappresenta anche un’importante occasione per far conoscere ai cittadini il ruolo e le attività che la Forza Armata svolge al servizio del Paese e dare, allo stesso tempo, la possibilità ai cittadini di ammirare le bellezze architettoniche del Palazzo dell’Aeronautica, complesso monumentale degli inizi anni ’30 del secolo scorso e tra i più interessanti nel panorama architettonico di quegli anni. Sempre nell’ambito di questa iniziativa, l’Aeronautica Militare ha organizzato delle ulteriori aperture straordinarie del Palazzo AM nelle giornate di sabato del mese di novembre (9-16-23-30), dalle ore 09:00 alle ore 17:00. Il pubblico potrà accedere gratuitamente a Palazzo Aeronautica dall’ingresso di Viale Pretoriano, 18 con tour guidati che partiranno con cadenza di 30 minuti a partire dalle ore 9:00 (con una interruzione dalle 12.30 alle 14.00). Per accedere a Palazzo Aeronautica in occasione della Giornata della Trasparenza o in occasione delle Aperture Straordinarie è necessario registrarsi sul sito web dell’Aeronautica Militare per prenotare il tour per la visita (Ufficio Stampa Aeronautica Militare).

L’AERONAUTICA MILITARE AL LAVORO PER IL MIGLIORAMENTO DEL SETTORE AMBIENTALE – Giovedì 31 ottobre, presso la sala Douhet di Palazzo Aeronautica a Roma, si è concluso il primo corso sui sistemi di gestione ambientale in ambito aeronautico, a favore di sedici militari che ricoprono incarichi afferenti al settore della tutela ambientale, sia nell’organizzazione periferica che in quella di vertice della Forza Armata. L’attività formativa, articolata su tre giorni, è stata organizzata dall’Ufficio Generale di Coordinamento della Prevenzione Antinfortunistica e della Tutela Ambientale (UCOPRATA) e si è posta l’obiettivo di diffondere, tra il personale in azzurro, i principi e le metodiche di lavoro proprie dei sistemi di gestione ambientale, secondo le previsioni della Norma UNI EN ISO 14001:2015, standard internazionale di riferimento. L’Ufficio Generale di Coordinamento della Prevenzione Antinfortunistica e della Tutela Ambientale, posto alle dirette dipendenze del Capo di Stato Maggiore dell’Aeronautica Militare, ha il compito di formulare la politica dell’A.M. e definire le linee di indirizzo nel settore della tutela della salute e sicurezza dei lavoratori e dell’ambiente, favorendo la creazione e la condivisione della cultura e dei valori che caratterizzano tali tematiche, per tutto il Personale in Azzurro (Ufficio Stampa Aeronautica Militare).

SPAZIO: DIECI ANNI DEL GRUPPO INGEGNERIA PER L’AEROSPAZIO – Si è tenuto mercoledì 30 ottobre, presso l’Auditorium “Mario De Bernardi” della Divisione Aerea di Sperimentazione Aeronautica e Spaziale di Pratica di Mare, il workshop intitolato “La Sperimentazione nel dominio spaziale: nuovi orizzonti e opportunità”, organizzato per il decennale del Gruppo Ingegneria per l’Aerospazio (GIAS) del Reparto Sperimentale di Volo (RSV), per esplorare le frontiere delle tecnologie spaziali. L’evento ha riunito una platea di esperti, provenienti dai settori istituzionali, militari, industriali e accademici, allo scopo di esaminare le sfide e le opportunità che attendono l’Italia nello Spazio (Ufficio Stampa Aeronautica Militare).

IL PRESIDENTE E IL DG ENAC APRONO I LAVORI DEL PRIMO WORKSHOP ENAC SULL’ATTIVITA’ ISPETTIVA SECURITY – Al via il primo workshop Enac dedicato agli ispettori security organizzato dalla Direzione Standardizzazione attività handling e security a un anno dalla riorganizzazione dell’Ente e dalla costituzione della Direzione stessa. Un’occasione di confronto tra gli ispettori circa il lavoro svolto e di analisi delle nuove procedure ispettive con un’interazione funzionale tra le Direzioni centrali e territoriali, per migliorare il processo di standardizzazione della security. I lavori sono stati aperti dal Presidente Enac Pierluigi Di Palma e dal DG Enac, Alessio Quaranta alla presenza del Direttore Centrale Fabio Marchiandi e del Dirigente Gabriele Squillaci. “Incontro importante – ha commentato il Presidente Di Palma – per il riassetto organizzativo dell’Enac che sottolinea la rilevanza della security, radicalmente mutata dagli attentati dell’11 settembre 2001. L’assetto all’epoca adottato in Italia è stato esportato, anche grazie al DG Quaranta, in tutta Europa quale modello su cui si fonda ancora oggi il sistema di security. L’importanza del tema si ripropone oggi, con l’innalzamento dell’attenzione anche da un punto di vista geopolitico, e siamo chiamati a vigilare sulla capacità dei gestori aeroportuali di garantire la sicurezza, con un presidio di carattere pubblicistico seppur nell’ambito di un sistema liberalizzato. L’iniziativa di oggi è il risultato della riorganizzazione dell’Enac, quale Ente di sintesi di un complesso sistema pubblico-privato”. Il DG Quaranta: “L’ispettore aeroportuale ha un ruolo delicato, dovendo garantire la tenuta del sistema in termini di sicurezza, per le operazioni di terra e per quelle di volo. Per questo è fondamentale la presenza dell’Enac sul territorio e abbiamo fortemente creduto nella riorganizzazione dell’Ente, che mostra già i primi positivi riscontri. Dobbiamo continuare a lavorare in modo omogeneo per realizzare un sistema di security che funzioni indipendentemente dall’eventuale ispezione Enac, che dovrà configurarsi come possibile soluzione in caso di necessità. Da parte dei vertici c’è e ci sarà ampia collaborazione per la gestione delle attività nell’assoluta correttezza amministrativa e comportamentale”.

IL PRESIDENTE ENAC INCONTRA L’AMBASCIATORE DELLO STATO DEL KUWAIT IN ITALIA – Il Presidente Enac Pierluigi Di Palma ha ricevuto oggi, in un clima amichevole e cordiale, l’Ambasciatore dello Stato del Kuwait in Italia, S.E. Nasser Alqahtani. “L’importante incontro odierno consolida ulteriormente le relazioni molto positive tra l’Italia e il Kuwait anche in virtù delle posizioni strategiche che i nostri rispettivi Paesi ricoprono, in Europa e nella Penisola Arabica. Auspico che sia possibile ampliare al più presto il network dei collegamenti aerei coinvolgendo anche la compagnia ITA Airways”. L’Ambasciatore ha invitato in Kuwait il Presidente Enac Di Palma, anche per sottoscrivere un Memorandum di Intesa tra Enac e Kuwait CAA per implementare una cooperazione tecnica in materia di aviazione civile, soprattutto sui temi di safety e security, e per visitare nuovo aeroporto in costruzione in Kuwait che sarà pronto nel 2026. Presenti all’incontro l’Ing. Claudio Eminente, Direttore Centrale Programmazione economica e sviluppo infrastrutture Enac, e dott.ssa Giovanna Laschena, Direttore Centrale Coordinamento relazioni internazionali, sicurezza e ricerca Enac.

AIRBUS: ORDINI E CONSEGNE NEL MESE DI OTTOBRE 2024 – Airbus ha comunicato gli ordini e le consegne di aeromobili commerciali per il mese di ottobre 2024. A ottobre 2024 sono state effettuate 62 consegne a 37 clienti. Ordini lordi nel mese pari a 82 aerei. Consegne nel 2024 ad oggi: 559 aeromobili a 77 clienti nell’anno.

AEROPORTI DI ROMA: LAVORI DI MANUTENZIONE PERIODICA PISTA 2 A ROMA FIUMICINO – Aeroporti di Roma informa: “Si informa che, a partire da giovedì 7 novembre, ADR svolgerà lavori di manutenzione periodica e programmata (che ha luogo ogni circa 15 anni) della pavimentazione della pista 2 dell’aeroporto di Roma Fiumicino. Durante i lavori, che dureranno circa tre settimane, le altre due piste dell’aeroporto consentiranno le operazioni di decollo e atterraggio”.

LA AUTONOMOUS SWARM TECHNOLOGY DI SAAB E’ STATA UTILIZZATA NEGLI AUKUS TRIAL – La Autonomous Swarm technology di Saab è stata recentemente protagonista dei ground-breaking Project Convergence 2024 trials, durati un mese negli Stati Uniti. Un UK team, composto da 40 dipendenti di BlueBear, di proprietà di Saab, e personale del Defence Science and Technology Laboratory (Dstl) del MOD del Regno Unito, ha dimostrato la capacità di implementare l’interoperable AI in Autonomous Swarms of Uncrewed Aircraft Systems (UAS). AUKUS, una trilateral security partnership tra Australia, Regno Unito e Stati Uniti, ha condotto delle sperimentazioni che hanno dimostrato il ruolo fondamentale della tecnologia BlueBear in collaborative, networked, swarms of UAS. Il BlueBear AI enabled Centurion™ mission system ha fornito la possibilità a un singolo operatore di comandare uno sciame eterogeneo di UAS autonomi. Al centro della AI-enabled autonomy solution di BlueBear c’è la capacità di effettuare un ‘hot-swap’ AI da qualsiasi fornitore in un autonomous systems-of-systems. I RedKite e Ghost UAS di BlueBear sono stati utilizzati insieme a Centurion™ dal team AUKUS per riaddestrare e distribuire rapidamente gli algoritmi di intelligenza artificiale che hanno abilitato i payloads e gli UAS. “Gli AUKUS trials segnano un aumento significativo della nostra capacità di interagire con le nazioni alleate, sia a livello di missione che di tecnologia di base. Investimenti significativi sia da parte del governo del Regno Unito che di Saab BlueBear ci hanno consentito di maturare e ridurre collettivamente i rischi di tecnologie di alto valore”, afferma Andy Fraser, Group Managing Director, Saab UK. Saab ha acquisito BlueBear nell’agosto 2023, come suo rapid capability accelerator che innova nuove tecnologie e le integra nel Saab portfolio.

SITA E IDEMIA COLLABORANO PER RIDISEGNARE L’ESPERIENZA DI VIAGGIO – SITA, fornitore globale di tecnologia per il trasporto aereo, e IDEMIA Public Security, leader mondiale nelle tecnologie digitali, biometria e sicurezza, hanno annunciato una collaborazione per promuovere l’interoperabilità, la fiducia e la sicurezza dei dati attraverso un Digital Travel Ecosystem – un ecosistema di viaggio digitale – riconosciuto a livello globale. Questa iniziativa mira a sviluppare una trust network aperta a tutti, che riunisce i principali attori del settore per migliorare il modo in cui i passeggeri viaggiano nel mondo. Questa collaborazione si concentra sull’accelerazione dell’interoperabilità nel settore dei viaggi, garantendo il riconoscimento e l’affidabilità delle identità digitali dei viaggiatori in tutto il mondo. Con l’evoluzione dell’industria dei viaggi, gli stakeholder di vari settori – tra cui governi, aeroporti e compagnie aeree – stanno rapidamente adottando identità digitali e soluzioni biometriche, generando nuove sfide per mantenere coerenza, fiducia e sicurezza durante il viaggio. Il Digital Travel Ecosystem di SITA riunirà i principali player che si occupano della gestione dell’identità per fornire una soluzione a queste sfide, creando un framework aperto, sicuro e interoperabile che garantisce che l’identità digitale di un viaggiatore sia globalmente riconosciuta e fidata, senza la necessità di integrazioni dirette tra emittenti e verificatori.

AIR INDIA RAFFORZA LA PARTNERSHIP CON SABRE LANCIANDO CONTENUTI NDC – Sabre Corporation, leader nella fornitura di software e tecnologia che sostiene l’industria globale dei viaggi, ha annunciato oggi un traguardo importante nella distribuzione di viaggi aerei per l’India, con il lancio dei contenuti NDC (New Distribution Capability) per Air India, la compagnia di bandiera del paese. Nell’ambito degli sforzi strategici di modernizzazione di Air India, l’introduzione delle offerte NDC tramite Sabre migliorerà il modo in cui gli agenti di viaggio collegati a Sabre cercano, prenotano e gestiscono le prenotazioni di Air India. Le capacità NDC di Sabre, un componente fondamentale della sua piattaforma di contenuti multi-sorgente, forniranno alle agenzie contenuti avanzati e offerte in tempo reale da Air India, offrendo ai viaggiatori maggiore trasparenza, scelta e flessibilità.

TUI AIRLINE ADIOTTA FUEL INSIGHT E FLIGHTPULSE® DI GE AEROSPACE – GE Aerospace ha annunciato oggi che TUI Airline ha scelto di adottare Fuel Insight e FlightPulse® per le sue operazioni. Utilizzando la piattaforma di analisi dei dati di volo di GE Aerospace (Event Measurement System o EMS), TUI Airline allineerà Fuel Insight e FlightPulse® in un unico set di strumenti di monitoraggio dei dati per supportare l’impegno di TUI Group verso la leadership nella sostenibilità dell’aviazione. Fuel Insight offre una visibilità più approfondita sulle abitudini di consumo, consentendo al gruppo di ottimizzare i viaggi per una gestione più efficiente del carburante. Il gruppo sarà inoltre in grado di potenziare i propri piloti con FlightPulse®. Questa soluzione offre approfondimenti più approfonditi sui dati di volo individuali, aiutando i piloti ad assumere un ruolo più attivo nelle iniziative di sostenibilità. Sebbene TUI Airline sia già un operatore leader a livello mondiale noto per il miglioramento della carbon efficiency, sarà in grado di promuovere ulteriormente i propri sforzi grazie alla profondità e alla flessibilità offerte dalla suite di soluzioni aeronautiche di GE Aerospace. “Siamo entusiasti che TUI Airline abbia deciso di fornire alle sue cinque compagnie aeree Fuel Insight e FlightPulse®“, ha affermato Andrew Coleman, General Manager, GE Aerospace. “Con queste due soluzioni, le compagnie aeree del gruppo saranno in grado di sfruttare i propri dati di volo in modo più efficace per trovare modi di operare ancora più sostenibili”. “Siamo molto entusiasti di aggiungere queste soluzioni alle nostre capacità”, ha affermato Christopher Grube, Chief Flight Operations Officer, TUI Airline. “Insieme ai nostri partner ci impegniamo a continuare a ridurre il nostro impatto ambientale. Essendo la prima leisure airline con obiettivi di riduzione convalidati da SBTi, con queste soluzioni di GE Aerospace siamo un passo più vicini ai nostri obiettivi”.

DARPA SFRUTTA RTX PER RAFFORZARE LA SICUREZZA INFORMATICA – BBN Technologies di RTX si è aggiudicata un contratto per supportare il DARPA Compartmentalization and Privilege Management, o CPM, program. Il programma mira a migliorare la resilienza informatica suddividendo automaticamente i sistemi software in compartimenti più piccoli e sicuri, impedendo alle violazioni iniziali di trasformarsi in attacchi informatici riusciti, mantenendo al contempo l’efficienza del sistema. “Le complesse superfici di attacco odierne e gli attacchi informatici sempre più sofisticati implicano che anche un singolo punto di vulnerabilità può compromettere un intero sistema”, ha affermato Aaron Paulos, BBN principal investigator. “La nostra soluzione migliorerà la sicurezza dei sistemi software critici preservandone le prestazioni, essenziali per mantenere la prontezza operativa. L’obiettivo è creare compartimenti che isolino i rischi, rendendo i sistemi più resistenti agli attacchi informatici”.

BELL ANNUNCIA CHE RHEINLAND AIR SERVICE E’ OFFICIAL BELL 505 DEALERSHIP PER I PAESI BASSI – Bell Textron Inc., una società Textron Inc., ha annunciato oggi all’European Rotors 2024 che Rheinland Air Service GmbH (RAS) è ora il suo authorized dealership per il Bell 505 nei Paesi Bassi. RAS è anche il select dealership di Bell in Germania e ha supportato Bell con le principali vendite di Bell 505 nella regione sin dall’autorizzazione nel 2020. “RAS è stato un ottimo partner per Bell negli ultimi quattro anni nel fornire agli operatori tedeschi il nostro premier short light single-engine aircraft”, affera Robin Wendling, managing director, Europe. “Abbiamo lavorato al loro fianco per espandere la nostra presenza nel mercato tedesco e siamo entusiasti di continuare a far crescere la nostra presenza nei Paesi Bassi”. “Siamo entusiasti di espandere la nostra collaborazione con Bell, rappresentando il Bell 505 nel mercato olandese. Con i Paesi Bassi nelle immediate vicinanze della nostra sede centrale di Mönchengladbach, questo nuovo territorio rafforza la nostra capacità di portare l’eccezionale Bell 505 a un numero ancora maggiore di clienti in tutta la regione e vediamo notevoli opportunità future”, ha affermato Johannes Graf von Schaesberg, CEO di Rheinland Air Service. “Questa espansione sottolinea il nostro impegno a far crescere la presenza di Bell in tutta Europa”. Situata a Mönchengladbach, RAS è il primo Bell 505 dealership in assoluto a partire dal 2020. L’organizzazione è stata fondata nel 1972 e impiega 280 dipendenti in quattro sedi in Germania.

ROLLS-ROYCE FORNISCE MTU GAS GENERATOR SETS PER UN DISTRIBUTED ENERGY PROGRAM IN CANADA – Rolls-Royce sta fornendo 10 mtu 20V 4000 L64 FNER gas gensets al suo distributor partner Collicutt Energy Services per installazioni per utenti finali in Alberta, Canada. Ogni sito fornirà elettricità alla rete nei periodi di picco della domanda, garantendo una disponibilità costante per la comunità e l’industria. Il primo dei cinque siti è ora online. Con gli mtu Series 4000 natural gas gensets in ogni sito, l’energia fornita alla rete è sia più ecologica che conveniente rispetto all’energia prodotta da altre fonti come carbone o gasolio. Tobias Ostermaier, President of Stationary Power Solutions, Rolls-Royce, ha affermato: “Gli mtu Series 4000 natural gas gensets sono la soluzione perfetta per capitalizzare l’esclusivo electricity market in Alberta. L’elevata efficienza delle unità insieme alle loro basse emissioni rendono la nostra soluzione attraente sia economicamente che ambientalmente”.