Pratt & Whitney dimostrerà la hydrogen-fueled turboprop technology nell’ambito del Canadian INSAT program

Pratt & Whitney Canada dimostrerà la hydrogen combustion technology su un PW127XT regional turboprop engine come parte di un progetto supportato dall’Initiative for Sustainable Aviation Technology (INSAT) del Canada. Il progetto, denominato Hydrogen Advanced Design Engine Study (HyADES), sarà in collaborazione con Next Hydrogen Solutions Inc., che svilupperà high-efficiency, low-cost electrolyzers necessari per stabilire una hydrogen production infrastructure. Pratt & Whitney è un’azienda RTX.

“Questo progetto collaborativo con INSAT ci consente di sviluppare tecnologie chiave per futuri hydrogen powered aircraft e integra i nostri sforzi più ampi per promuovere la sostenibilità dell’aviazione attraverso una serie di percorsi, tra cui continui miglioramenti all’engine efficiency, hybrid-electric propulsion e compatibilità con sustainable aviation fuel (SAF)”, afferma Edward Hoskin, vice president, Engineering, Pratt & Whitney Canada. “Sebbene la regional aviation rappresenti uno dei casi d’uso più promettenti per l’idrogeno, il progetto dimostrerà anche la versatilità di adattamento del collaudato e altamente efficiente PW127XT turboprop engine per operare con low carbon alternative fuels e continua la nostra tradizione di leadership tecnologica in questo segmento”.

Il finanziamento per la prima fase del progetto includerà fuel nozzle and combustor rig testing utilizzando idrogeno come combustibile, mentre le fasi future saranno mirate a full engine ground testing. Il motore PW127XT è il membro più avanzato della PW100 engine series di Pratt & Whitney Canada, che ha equipaggiato regional turboprop aircraft per quarant’anni e ha accumulato oltre 220 milioni di ore di volo. Lanciato nel 2021, il motore PW127XT offre una fuel efficiency superiore di oltre il 3%, 40% improved time on wing e costi di manutenzione ridotti del 20%.

“Siamo entusiasti di collaborare con INSAT e Pratt & Whitney Canada a questo progetto”, ha affermato Raveel Afzaal, president and CEO of Next Hydrogen Solutions Inc. “La capacità di produrre green hydrogen su larga scala sarà un fattore critico per ridurre le emissioni di CO2 dell’aviazione, sia utilizzando l’idrogeno come combustibile diretto per la combustione o come materia prima per SAF”.

Come parte di un secondo progetto supportato da INSAT, Turbine Engine Advanced Materials for Efficiency (TEAME), Pratt & Whitney Canada collaborerà con Derivation Research Laboratory (DRL) per esplorare materiali avanzati per hot section components di gas turbine engines, che contribuiranno a migliorare l’efficienza termica e a ridurre il consumo di carburante e le emissioni. Pratt & Whitney Canada guiderà il progetto complessivo fornendo sia input tecnici che gestione del progetto, mentre DRL fornirà world-class materials testing capability per un’ampia varietà di critical material properties.

(Ufficio Stampa Pratt & Whitney – Photo Credits: Pratt & Whitney)