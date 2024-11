easyJet: atterrato il primo volo tra Milano Malpensa e Il Cairo

easyJet informa: “È atterrato ieri, giovedì 7 novembre, alle ore 12.03 ora locale, il primo volo easyJet da Milano Malpensa a Il Cairo, che inaugura la nuova rotta disponibile nei giorni di giovedì e domenica.

L’incantevole scenario de Il Cairo arricchisce il ventaglio di destinazioni con cui easyJet collega l’Italia all’Egitto. Oltre alla capitale egiziana, con easyJet è possibile raggiungere da Milano Malpensa e Napoli le spiagge e il mare cristallino di Sharm El-Sheikh, grazie ai numerosi voli in programma settimanalmente, Marsa Alam e Hurgada.

Perfetta per chi desidera immergersi in una cultura millenaria e per gli amanti delle temperature estive, Il Cairo è una delle perle del Nord Africa tutta da esplorare, raggiungibile in poche ore di volo grazie al collegamento diretto easyJet“.

“La rotta da Milano Malpensa a Il Cairo è in vendita sul sito easyJet.com e sull’app mobile e si aggiunge alle oltre 220 rotte che easyJet opera da e verso 20 aeroporti italiani”, conclude easyJet.

(Ufficio Stampa easyJet – Photo Credits: Md80.it)