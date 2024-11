oneworld nominata “Best Airline Alliance” ai Business Traveller awards

oneworld® è stata nuovamente nominata “Best Airline Alliance” dal principale corporate travel magazine, Business Traveller, mentre l’alleanza continua a raggiungere nuove vette durante il suo 25° anniversario.

“La vittoria rende questo il 12° anno consecutivo in cui oneworld si è aggiudicata il riconoscimento, poiché i clienti continuano ad apprezzare l’esperienza di viaggio offerta dalle sue compagnie aeree associate e dalle prime lounge brandizzate dell’alleanza, lanciate negli aeroporti Schiphol di Amsterdam e Incheon di Seoul all’inizio di quest’anno.

La cerimonia di premiazione, presentata dal business TV presenter Ben Thompson presso The Steel Yard di Londra, ha visto Paul Noon, oneworld Director of Business Transformation, ritirare il premio per conto dell’alleanza.

Appuntamento fisso del calendario dei viaggi d’affari e dell’ospitalità da oltre 30 anni, i Business Traveller awards vengono votati dai lettori della rivista, con i risultati autenticati da una società di revisione indipendente, e sono ampiamente riconosciuti come il punto di riferimento del mercato per l’eccellenza”, afferma oneworld.

“Le compagnie aeree membri di oneworld sono state elogiate per tutta la serata, con due membri dell’alleanza che si sono portati a casa sette top awards.

Qatar Airways ha guidato la strada con quattro vittorie, assicurandosi i riconoscimenti ‘Best Long-Haul Airline’, ‘Best Business Class’, ‘Best Middle Eastern Airline’ e ‘Best Inflight Food and Beverage’, poiché i lettori hanno elogiato i prodotti e i servizi premium della compagnia aerea sia a terra che in volo.

La compagnia aerea fondatrice di oneworld, British Airways, ha ottenuto tre vittorie, venendo nominata ‘Best Short-Haul Carrier’ e ‘Best Frequent Flyer Programme’, mentre la sua iconica First Class lounge, The Concorde Room nel Terminal 5 a Heathrow, è stata nominata ‘Best Airport Lounge’“, prosegue oneworld.

Nat Pieper, CEO di oneworld, ha affermato: “Siamo onorati di essere stati nominati Best Airline Alliance per il 12° anno consecutivo dai lettori di Business Traveller. Gli ultimi 12 mesi sono stati estremamente emozionanti per noi qui in oneworld, poiché abbiamo festeggiato il nostro 25° anniversario e inaugurato le nostre prime lounge brandizzate. Vorrei ringraziare i nostri fedeli clienti in tutto il mondo che hanno volato con le nostre compagnie aeree associate, festeggiato con noi e visitato le nostre lounge. Siete stati una parte fondamentale del nostro viaggio negli ultimi 25 anni e il vostro supporto ci ha reso l’alleanza premium che siamo oggi”.

“Le compagnie aeree associate a oneworld, American Airlines, Cathay Pacific, Japan Airlines e Royal Air Maroc sono state nominate finaliste ai Business Traveller awards di quest’anno, grazie ai loro prodotti di bordo, al personale e all’intrattenimento in volo”, conclude oneworld.

(Ufficio Stampa oneworld)