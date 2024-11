ITA Airways è Official Carrier del Giubileo 2025, l’evento più importante per la Chiesa cattolica e, più in generale, uno dei maggiori eventi a livello mondiale che avrà inizio a Roma con l’apertura della Porta Santa della Basilica di San Pietro il 24 dicembre 2024.

“Oggi è stato sottoscritto un accordo tra il Dicastero per l’Evangelizzazione, rappresentato dal Pro-prefetto S.E.R. Mons. Rino Fisichella, e ITA Airways, rappresentata dal Presidente Antonino Turicchi.

Con l’accordo ITA Airways diviene l’Official Carrier del Giubileo. Si prevedono agevolazioni per l’acquisto di biglietti aerei sui voli della Compagnia in favore dei passeggeri in possesso della Carta del Pellegrino che siano iscritti a Volare, programma di fidelizzazione di ITA Airways, e particolari offerte per i gruppi.

In aggiunta ITA Airways sarà partner negli eventi previsti nell’Anno Giubilare, su tutti il Giubileo dello Sport, il Giubileo degli Adolescenti, il Giubileo dei Giovani, il Giubileo delle Persone con Disabilità e il Giubileo dei Lavoratori“, afferma ITA Airways.

“Con questa iniziativa ITA Airways si afferma ancora una volta come compagnia aerea nazionale di riferimento per la connettività del Paese e per i grandi eventi che si svolgono in Italia, nonché come ambasciatore delle eccellenze del Made in Italy nel mondo con l’obiettivo di contribuire a promuovere lo sviluppo dei flussi turistici verso Roma ed il resto d’Italia per tutta la durata dell’Anno Giubilare. In particolare, il nostro network sarà il “ponte” che collegherà alla porta Santa e il nostro hub nella Capitale rappresenterà l’ingresso principale per chi vorrà proseguire il proprio soggiorno nelle numerose bellezze del territorio nazionale”, ha dichiarato Antonino Turicchi, Presidente di ITA Airways.

“L’accordo raggiunto con ITA Airways consentirà a tanti Pellegrini di poter raggiungere Roma con maggiore facilità per vivere il Giubileo”, ha dichiarato S.E. Monsignor Rino Fisichella, Pro-prefetto del Dicastero per l’Evangelizzazione, Responsabile dell’organizzazione del Giubileo. “Siamo particolarmente grati a ITA Airways e al suo Presidente per la disponibilità dimostrata e per l’attenzione che da subito ha voluto esprimere nei confronti dei milioni di Pellegrini che ricorreranno anche ai suoi servizi per vivere l’Anno Santo”.

“ITA Airways opera 53 destinazioni, di cui 15 intercontinentali, mettendo a disposizione dei propri Clienti una flotta all’avanguardia composta da 100 aeromobili di cui 60 di nuova generazione, un network di destinazioni servite con frequenze studiate per ottimizzare i tempi di viaggio, servizi distintivi e di qualità, inclusa un’offerta intermodale treno-aereo attraverso il biglietto integrato con i servizi di Trenitalia.

Per ulteriori informazioni è possibile visitare il sito della compagnia ita-airways.com“, conclude ITA Airways.

(Ufficio Stampa ITA Airways)