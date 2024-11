Embraer: i risultati del terzo trimestre 2024

Embraer ha comunicato i risultati del terzo trimestre 2024.

“Embraer ha consegnato 59 jets nel 3Q24, di cui 41 erano executive jets (22 light e 19 medium), 16 erano commercial jets e 2 multi-mission C-390 Millennium in Defense & Security; +26% rispetto ai 47 velivoli consegnati trimestre su trimestre (qoq) e +37% rispetto ai 43 velivoli consegnati anno su anno (yoy).

Firm order backlog di US$ 22,7 miliardi nel 3Q24, un nuovo record, al livello più alto degli ultimi 9 anni, più del 25% di crescita year over year e quasi il 10% di crescita quarter over quarter.

I ricavi hanno totalizzato US$ 1,692 miliardi nel periodo, +32% anno su anno. In evidenza per Executive Aviation e Defense & Security, ricavi in crescita del +65% anno su anno ciascuno.

L’Adjusted EBIT ha raggiunto US$ 297,5 milioni, con un margine del 17,6% nel 3Q24 (US$ 147,5 milioni e 8,7% ex-Boeing arbitration; US$ 100,1 milioni e 7,8% nel 3Q23).

L’Adjusted free cash flow esclusa Eve è stato di US$ 241,1 milioni durante il trimestre, a causa del maggior numero di aeromobili consegnati”, afferma Embraer.

“Fitch Ratings ha migliorato il rating creditizio da “BB+” a “BBB-” con un outlook stabile a fine settembre. Di conseguenza, sia S&P che Fitch attualmente classificano la società come Investment Grade (IG). Il rating di Moody’s rimane Ba1 (vale a dire un livello sotto IG), ma ha recentemente rivisto l’outlook dell’azienda in positivo”, prosegue Embraer.

“Sono state aggiornate le 2024 Guidance. Il management ritiene che le precedenti guidance non rappresentino più opportunità e rischi equamente bilanciati per le operazioni dell’intero anno. Dal punto di vista operativo, stimiamo Commercial Aviation deliveries tra 70 e 73 aeromobili (in calo rispetto a un range tra 72 e 80) e Executive Aviation deliveries tra 125 e 135 (invariate). Dal punto di vista finanziario, prevediamo Revenues nell’intervallo tra US$ 6,0 – 6,4 miliardi (invariati), Adjusted EBIT margin tra 9,0% e 10,0% (in aumento rispetto a un intervallo tra 6,5% e 7,5%) e Adjusted Free Cash Flow di US$ 300 milioni o superiore (in aumento rispetto ai US$ 220 milioni o superiore)”, conclude Embraer.

(Ufficio Stampa Embraer)