News Brevi – 08.11.2024

AERONAUTICA MILITARE: ESERCITAZIONE CONGIUNTA TRA L’82° CENTRO SAR E IL CNSAS – Lunedì 4 novembre si è tenuta l’esercitazione SARALP per l’addestramento congiunto fra gli equipaggi di volo dell’82° Centro SAR del 15° Stormo di Trapani con il Corpo Nazionale del Soccorso Alpino e Speleologico. L’esercitazione ha visto impegnati 13 tra tecnici, medici, infermieri e istruttori del CNSAS e una unità cinofila, nell’area della Riserva Naturale Orientata dello Zingaro (TP). L’assetto dedicato, un elicottero HH139-B in dotazione al reparto del soccorso aereo dell’Aeronautica Militare, si è rischierato nella zona di operazioni, dove si sono tenuti i briefing preparatori all’attività, la predisposizione degli equipaggiamenti e tre missioni di volo per un totale di circa 5 ore di attività. L’equipaggio di volo dell’Aeronautica Militare e il personale CNSAS hanno simulato diversi scenari, dal soccorso di un infortunato in zone impervie grazie all’ausilio di una barella verricellabile, all’avioimbarco e aviosbarco di personale soccorritore per prestare aiuto a personale isolato. L’esercitazione ha rappresentato l’occasione per gli equipaggi dell’Aeronautica Militare e gli operatori del Soccorso Alpino di consolidare le procedure congiunte, l’utilizzo e l’impiego dei mezzi di soccorso e la condivisione delle capacità operative, frutto dell’ottimo rapporto ultradecennale di collaborazione fra le due istituzioni, posto al servizio del cittadino e della salva-guardia della vita umana. L’82° Centro SAR di Trapani dipende dal 15° Stormo di Cervia che garantisce, 24 ore su 24, 365 giorni all’anno, la ricerca ed il soccorso degli equipaggi di volo in difficoltà, concorrendo inoltre ad attività di pubblica utilità quali la ricerca di dispersi in mare o in montagna, il trasporto sanitario d’urgenza di pazienti in imminente pericolo di vita ed il soccorso di traumatizzati gravi, operando anche in condizioni meteorologiche complesse. Dalla sua costituzione ad oggi, gli equipaggi del 15° Stormo hanno salvato migliaia di persone in pericolo di vita. Dal 2018 il Reparto ha inoltre acquisito la capacità AIB (Antincendio Boschivo) contribuendo alla prevenzione e alla lotta agli incendi su tutto il territorio nazionale nell’ambito del dispositivo interforze messo in campo dalla Difesa. Dal 15° Stormo di Cervia, oltre all’82° Centro SAR di Trapani, dipendono, dislocati su tutto il territorio nazionale, anche l’80° Centro SAR di Decimomannu (Cagliari), l’83° Gruppo Volo SAR, sito proprio su Cervia, l’84° Centro SAR di Gioia del Colle (Bari) e l’85° Centro SAR di Pratica di Mare (Roma) (Ufficio Stampa Aeronautica Militare).

ENAC: CONVEGNO “LIBERI DI VOLARE: UN TRASPORTO AEREO ACCESSIBILE E INCLUSIVO” – Enac informa: “Ancora pochi giorni al convegno “Liberi di volare: un trasporto aereo accessibile e inclusivo” organizzato da Enac con il patrocinio del Ministro per le disabilità, On. Alessandra Locatelli, che si svolgerà martedì 12 novembre presso la Sala Polifunzionale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a Roma. Interverranno il Ministro Alessandra Locatelli in apertura dei lavori, il Presidente Enac Pierluigi Di Palma, il Direttore Generale Alessio Quaranta, referenti di IATA, delle compagnie aeree e delle associazioni che si occupano di disabilità. L’artista di fama mondiale, Andrea Bocelli, ha voluto esprimere il proprio pensiero sul volo e sull’importanza dell’inclusione, con alcune sue considerazioni riportate sulla quarta di copertina del programma dell’evento, che rappresentano per Enac un grande privilegio. Al centro dei lavori i temi dell’accessibilità, inclusione e sostenibilità del trasporto aereo e l’attenzione alla tutela dei diritti di tutti i passeggeri, soprattutto dei più fragili. Verranno anche presentate le ultime iniziative promosse dall’Enac in collaborazione con gli operatori del settore, tra cui il progetto One Click Away, la Disability Card e la Safety Briefing Card, ideata dall’Ente e ITA Airways, in caratteri braille per non vedenti e ipovedenti, oltre ai percorsi agevolati per la prenotifica che, grazie al modulo Enac, diventa uniforme per tutte le compagnie aeree aderenti”.

TURKISH AIRLINES PRESENTA I NUOVI SET DI GIOCATTOLI PER I GIOVANI VIAGGIATORI – Turkish Airlines ha presentato la nuova collezione di set giochi pensati per i passeggeri più piccoli dei voli internazionali di durata pari o superiore a cinque ore. “La serie “My Travel Buddy” comprende cinque set unici, adattati alla durata del viaggio, che offrono un’esperienza coinvolgente e divertente e incrementano la collezione di giocattoli dei bambini. I nuovi set di giocattoli, con i 5 piccoli esploratori del Turkish Airlines Kids Club, sono stati accuratamente selezionati per soddisfare le esigenze di sviluppo di gruppi di età specifici. Progettati per i voli a lungo raggio, questi nuovi giochi sono adatti per bambini dai 2 ai 6 anni e dai 7 ai 12 anni. I set di giochi comprendono una varietà di articoli educativi e creativi. Il puzzle “tangram” incoraggia la risoluzione dei problemi, il ragionamento visuo-spaziale e la comprensione delle forme geometriche”, afferma Turkish Airlines. “Il concetto di “set da campeggio” promuove la consapevolezza dell’ambiente fin dalla più tenera età. I peluche favoriscono lo sviluppo emotivo, fornendo un senso di comfort e sicurezza, mentre i cappelli da pilota e i modellini di aeroplano, già presenti nelle collezioni precedenti e parte integrante della serie, alimentano la curiosità dei bambini e permettono loro di scoprire l’interesse per l’aviazione. Inoltre, i libretti di attività e i pastelli favoriscono le abilità motorie e la coordinazione occhio-mano mentre le attività che mostrano i beni culturali della Turchia mirano a introdurre i giovani viaggiatori al patrimonio culturale e artistico attraverso contenuti divertenti e interattivi. In linea con l’impegno di Turkish Airlines per la sostenibilità, tutti i giocattoli dei nuovi set sono realizzati con materiali ecologici e riciclati, rafforzando la responsabilità ambientale dell’azienda. La Compagnia di bandiera mira a instillare questa consapevolezza nei giovani viaggiatori, contribuendo alla loro crescita come individui attenti all’ambiente”, conclude Turkish Airlines.

AIRPORT HANDLING PRONTA A DECOLLARE A FIUMICINO – Airport Handling in un comunicato informa: “Airport Handling S.p.A., società controllata dal gruppo globale di servizi aeroportuali dnata, ha annunciato che il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio ha confermato la piena legittimità della gara indetta da Aeroporti di Roma che ha assegnato alla società una licenza di handling aeroportuale di sette anni presso l’aeroporto di Roma Fiumicino (FCO). Il ricorso presentato da un operatore attualmente in carica, che aveva temporaneamente ritardato l’avvio delle operazioni di Airport Handling a FCO, è stato respinto dal Tribunale”. Prosegue il comunicato di Airport Handling: “La decisione del Tribunale consente pertanto ad Airport Handling di avviare la fornitura dei servizi di rampa e passeggeri nel rispetto della qualità e della sicurezza sul lavoro che le sono proprie presso lo scalo di Fiumicino già a partire dal primo trimestre del 2025. Per sostenere questa espansione, la Società ha investito oltre 20 milioni di euro in attrezzature per l’assistenza a terra (GSE) degli aeromobili. Oltre il 40% della flotta sarà elettrico: basti pensare che alcuni veicoli elettrici sono già stati consegnati per garantire un avvio quanto più fluido delle operazioni. A Fiumicino Airport Handling prevede di assumere oltre 1.800 professionisti aeroportuali orientati al cliente. Le prime assunzioni hanno riguardato il team manageriale, ciascuno con una vasta esperienza e competenza nel mercato locale”. Alberto Morosi, CEO di Airport Handling, ha dichiarato: “Accogliamo con favore la decisione del Tribunale; tale decisione conferma l’equità della gara a cui abbiamo partecipato per l’ottenimento della nostra licenza operativa sullo scalo di Fiumicino. Durante tutto il processo legale, siamo rimasti fiduciosi e abbiamo confermato il nostro impegno a Fiumicino, continuando a investire e avviando ogni possibile attività volta a far partire le operazioni nel più breve tempo possibile. Siamo entusiasti di poter contribuire a migliorare l’esperienza dei passeggeri a Roma, offrendo gli elevati standard di servizio e sicurezza sul lavoro per cui siamo conosciuti in tutto il mondo. Non vediamo l’ora di collaborare con l’aeroporto e con i nostri clienti, pronti per un avvio di successo”. “L’espansione di Airport Handling a Roma rafforza ulteriormente la propria posizione di leader dei servizi aeroportuali in Italia. Oggi Airport Handling è partner di fiducia di oltre 60 compagnie aeree, con team dedicati che gestiscono oltre 22 milioni di passeggeri e 82.000 voli all’anno nei due aeroporti di Milano, Malpensa (MXP) e Linate (LIN)”, conclude Airport Handling.

AIRJAPAN: OFFERTA SPECIALE FINO AL 14 NOVEMBRE 2024 – AirJapan offrirà una vendita speciale su tutte le rotte fino al 14 novembre 2024. “A partire dall’8 novembre 2024, AirJapan offrirà un’offerta speciale per le rotte Bangkok – Tokyo (Narita), Singapore – Tokyo (Narita) e Seoul (Incheon) – Tokyo (Narita).La vendita si applica a tutte le tipologie di tariffa AirJapan: Simple, Standard e Selected. La tariffa Simple, ideale per i clienti che desiderano pagare solo per i servizi di cui hanno bisogno, è ora ancora più conveniente. Stiamo inoltre offrendo prezzi speciali per le nostre tariffe Standard e Selected, che includono posti preselezionati e servizi opzionali come il bagaglio registrato. AirJapan rimane impegnata a fornire viaggi aerei confortevoli a prezzi accessibili”, afferma All Nippon Airways. I biglietti e i servizi aggiuntivi possono essere acquistati sul sito Web di AirJapan: https://www.flyairjapan.com/.

AIR CANADA: TD CELEBRA IL 10° ANNIVERSARIO DELLA PARTNERSHIP CON AEROPLAN – Air Canada informa: “Per continuare a celebrare uno storico traguardo di 10 anni come principale emittente di carte di credito per Aeroplan, The Toronto-Dominion Bank annuncia un concorso con oltre 285.000 premi in punti Aeroplan, tra cui un premio da 10 milioni di punti Aeroplan. Inoltre, sono disponibili 10 premi da 1 milione di punti Aeroplan ciascuno. Il concorso celebra l’anniversario della partnership tra TD e Aeroplan da gennaio 2014, che ha visto oltre 1 milione di canadesi guadagnare oltre 300 miliardi di punti e viaggiare verso oltre 1.800 destinazioni in tutto il mondo con Air Canada e oltre 45 partner. TD e Aeroplan sono entusiasti del numero e delle dimensioni di molti dei premi, che potrebbero aiutare i vincitori ad avvicinarsi ai loro obiettivi di viaggio”. “Un concorso di queste dimensioni e portata è il modo più appropriato per celebrare i 10 anni di valore eccezionale e vantaggi di viaggio esclusivi offerti ai membri Aeroplan tramite la nostra partnership con TD”, ha affermato Pierre-Jean Mayol, Senior Director, Financial Institutions and Travel Partners, Aeroplan. “Insieme a TD, la nostra offerta condivisa ha fornito il compagno di viaggio definitivo per i nostri membri e non vediamo l’ora di scoprire dove viaggeranno i membri Aeroplan la prossima volta”.

QANTAS: PRONTO A DECOLLARE IL PALAU PARADISE EXPRESS – Qantas informa: “I clienti Qantas possono ora prenotare voli per la nuova destinazione della compagnia aerea, con le tariffe per Palau in vendita questa settimana e il servizio inaugurale pronto a decollare da Brisbane a dicembre. Unendosi alla crescente mappa internazionale della compagnia aerea, la nazione insulare del Pacifico di Palau è composta da oltre 300 isole e ospita le isole rocciose patrimonio dell’umanità dell’UNESCO. Segna la quinta rotta internazionale della compagnia negli ultimi 12 mesi, dopo il recente inizio dei servizi da Brisbane a Vanuatu e Manila. Il servizio, noto come “Palau Paradise Express”, opererà come parte di un contratto assegnato a Qantas dal governo federale e contribuirà a mantenere forti legami commerciali, turistici e interpersonali tra Australia e Palau”. Il CEO di Qantas International, Cam Wallace, afferma: “Quando abbiamo annunciato per la prima volta il ‘Palau Paradise Express’ a ottobre, abbiamo assistito a un’impennata immediata del traffico sul sito web per le ricerche sulla destinazione, il che dimostra l’enorme interesse dei viaggiatori per nuove destinazioni meno conosciute”. Per celebrare questo traguardo, Qantas offre ai clienti una speciale tariffa di lancio in classe economica, disponibile fino alle 23:59 di martedì 12 novembre su Qantas.com.

BRITISH AIRWAYS APRE LE CANDIDATURE PER I GRADUATE AND APPRENTICESHIP SCHEMES 2024 – British Airways ha aperto le candidature per 270 graduate and apprenticeship positions che spaziano dal servizio clienti, alla manutenzione degli aeromobili e al digitale, una novità per il 2024. I candidati selezionati nel nuovo Digital Graduate scheme supporteranno il piano di trasformazione da 7 miliardi di sterline di British Airways e faranno parte del team che guiderà la modernizzazione e l’aggiornamento dell’infrastruttura IT aziendale per migliorare l’esperienza digitale del cliente. I Graduates possono scegliere tra uno dei nove programmi biennali tra cui Engineering, Finance and Commercial Business. Gli Apprentices possono presentare domanda per uno degli 11 programmi, tra cui Business Professional e Ground Operations con tre posizioni disponibili in sedi in tutto il Regno Unito: Customer Service Advisor a Manchester e Aircraft Maintenance presso gli hangar British Airways a Glasgow e Cardiff. Nel 2023 British Airways ha ricevuto oltre 20.000 domande, con un aumento di quasi 10.000 rispetto al 2022. Le Graduate applications sono aumentate dell’86% e le apprenticeship applications sono aumentate del 61%. Informazioni complete sono disponibili su: https://careers.ba.com/emerging-talent.

U.S. NAVY E LOCKHEED MARTIN SKUNK WORKS® DIMOSTRANO IL LIVE CONTROL DI UN UNCREWED AIR VEHICLE TRAMITE UMCS – Lockheed Martin ha collaborato con l’U.S. Navy e General Atomics (GA) in una prima live control flight demonstration di un uncrewed system tramite la Unmanned Carrier Aviation Mission Control Station (UMCS). Grazie alla Skunk Works® MDCX™ autonomy platform, l’UMCS ha controllato un GA MQ-20 Avenger uncrewed air system (UAS) mentre completava una missione di volo in tempo reale. Questa dimostrazione è un apripista che aiuta a far progredire la complessa tecnologia necessaria per consentire crewed and uncrewed teaming come previsto per programmi come CCA e altri. Il test è una pietra miliare significativa nello sviluppo dell’UMCS, che prepara il terreno per le future unmanned aviation operations della Marina. “Skunk Works è orgogliosa di collaborare con la Marina per dare vita alla sua Carrier Air Wing of the Future vision to life”, afferma John Clark, vice president and general manager, Lockheed Martin Skunk Works. “L’MDCX ha reso possibile l’integrazione rapida dell’MQ-20 ‘autonomy core’ con l’UMCS, dimostrando una capacità di controllo comune e l’integrazione di piattaforme di terze parti”.

PROSEGUONO GLI F-35 SEA TRIALS IN GIAPPONE – F-35 informa: “Al largo della costa della California meridionale, le prove in mare dell’F-35B sulla nave multifunzionale giapponese JS Kaga stanno migliorando la capacità del Giappone di utilizzare velivoli ad ala fissa in mare, incluso l’unico stealth, supersonic jump jet. Un pilota collaudatore ha pilotato un F-35B appositamente strumentato dall’Air Test and Evaluation Squadron Two Three, supportato dall’F-35 Pax River Integrated Test Force. Le prove in mare dell’F-35 stanno valutando le recenti modifiche per condurre operazioni con velivoli ad ala fissa. Le modifiche al Kaga includevano l’aggiunta di materiale resistente al calore al ponte di volo del cacciatorpediniere multifunzionale, l’installazione di luci per le operazioni notturne e la rimodellazione della prua del ponte di volo da una forma trapezoidale a una rettangolare. Il Giappone ha precedentemente testato l’F-35B dal ponte del JS Izumo, il primo aereo ad ala fissa a volare da una nave militare giapponese dalla seconda guerra mondiale”. “L’interoperabilità dell’F-35 sta anche rafforzando le partnership con gli alleati. L’anno scorso, gli ufficiali militari giapponesi hanno visitato l’HMS Prince of Wales per osservare gli F-35B operare al largo. Entro il 2035 ci sarà una presenza permanente di oltre 300 F-35 nell’Indo-Pacifico, inclusa la flotta giapponese di quinta generazione”, conclude F-35.

SOLVERS WANTED, NUOVI PARTNER TECNOLOGICI PER LEONARDO – Due nuovi “Partner Tecnologici” entreranno a far parte di Leonardo Team for Innovation, il network che riunisce un gruppo di start-up selezionate per costruire, insieme a Leonardo, l’innovazione del futuro. MOTUS e STUDIOMAPP sono le new entry che si sono aggiudicate la finale della sfida tecnologica Looking4Partners, nell’ambito della piattaforma di scouting Solvers Wanted. “Solvers Wanted è la piattaforma che risponde al nostro concetto di trasformazione ed evoluzione dell’Open Innovation: uno strumento a supporto dello sviluppo tecnologico del Gruppo, con un approccio Demand Driven per identificare soluzioni a specifiche esigenze, in grado di accelerare lo sviluppo di piani tecnologico/strategici in linea con il Piano Industriale 2024-2028”, afferma Leonardo. “Conclusosi a ottobre 2024, Looking4Partners è il nuovo format all’interno di Solvers Wanted, che ha l’obiettivo di preselezionare i futuri partner tecnologici di Leonardo in attività di ricerca e sviluppo relative a progetti co-finanziati nazionali e/o europei. La prima sfida di Looking4Partners ha richiesto ai soggetti partecipanti di proporre e testare soluzioni tecnologiche atte a rilevare, identificare e caratterizzare contenuti informativi provenienti da immagini satellitari multi-sorgente. Tre finalisti si sono aggiudicati un premio di 10.000,00 euro ciascuno, e si sono poi confrontati in un test live della soluzione presentata, presso la sede Leonardo, per stabilire chi di loro avrebbe acquisito la qualifica di nostro partner tecnologico. I test sono stati personalizzati sulle specificità delle proposte dei candidati dal nostro team tecnico composto da colleghi di Leonardo Space Business Unit, Telespazio e e-GEOS. Le due start-up che sono diventate Partner Tecnologico di Leonardo e che entrano a far parte di Leonardo Team for Innovation, la nascente rete di affiliazione di start-up, sono: Start-up MOTUS, con il progetto “Analisi continua e adattiva di immagini satellitari multi-sensore: l’universo dei dati spaziali a portata di mano”, presentato dal team composto da Emanuele Della Valle, Alessio Bernardo e Giacomo Ziffer; Start-up STUDIOMAPP, con il progetto “Analisi di immagini satellitari che utilizza l’AI su dati a risoluzione metrica e sub-metrica”, presentato dal team composto da Leonardo Dal Zovo e Angela Corbari. Una menzione speciale è andata alla start-up finalista Latitudo 40 e a Quæsta.ai che, se pur non in finale, è risultata di forte interesse per il Gruppo Leonardo”, conclude Leonardo.

ETIHAD AIRWAYS ED e& UAE SIGLANO UN MoU STRATEGICO – Etihad Airways ed e& UAE, telecommunications arm del global technology group e&, hanno firmato un Memorandum of Understanding (MoU) per esplorare aree chiave di cooperazione. Questa collaborazione mira a migliorare l’esperienza del cliente e le sinergie aziendali tra programmi fedeltà, attività di marketing, vendite e condivisione delle conoscenze, supportando in ultima analisi lo sviluppo più ampio di Abu Dhabi come destinazione globale. “Una delle principali aree di attenzione nell’ambito del MoU è la loyalty integration. Entrambe le parti collaboreranno per collegare i programmi fedeltà Etihad Guest e Smiles. L’iniziativa consentirà ai membri di trasferire punti tra le due piattaforme, riscattare i punti in modo più flessibile e godere di vantaggi migliorati in base al loro tier status. Questa integrazione è progettata per aumentare il valore per i clienti Etihad ed e& UAE, promuovendo un coinvolgimento più forte e una fedeltà al marchio. In uno sforzo congiunto per promuovere Abu Dhabi come destinazione di prim’ordine sia per affari che per svago, Etihad ed e& UAE esploreranno opportunità di marketing collaborativo. Sfruttando le risorse di marketing reciproche, le due aziende esploreranno come evidenziare ulteriormente il meglio che Abu Dhabi ha da offrire. Ciò include iniziative per migliorare la visibilità del programma Stopover di Etihad ad Abu Dhabi, che consente ai viaggiatori di esplorare la vivace cultura dell’emirato”, afferma Etihad Airways. Antonoaldo Neves, Chief Executive Officer of Etihad Airways, ha commentato: “Siamo orgogliosi di intraprendere questa partnership con e& che dimostra il nostro impegno nel fornire un servizio clienti straordinario per i nostri ospiti, nonché nella crescita di Abu Dhabi come destinazione leader. Questa partnership tocca vari aspetti, dal potenziamento dei nostri rispettivi programmi fedeltà, Etihad Guest e Smiles, allo sviluppo di sinergie in tutta la nostra attività”. Masood M. Sharif Mahmood, Chief Executive Officer of e& UAE, ha affermato: “Condividiamo una storia leggendaria con Etihad Airways negli Emirati Arabi Uniti e questa partnership segna un significativo passo avanti mentre sfruttiamo le nostre capacità collettive”. “Il MoU vedrà inoltre entrambe le aziende esplorare modi per supportare il settore delle piccole e medie imprese (PMI). Attraverso iniziative congiunte, Etihad ed e& UAE valuteranno la possibilità di creare soluzioni e offerte personalizzate per questo segmento aziendale critico. Oltre agli sforzi di fidelizzazione, marketing e vendita, Etihad Airways ed e& UAE si impegnano a scambiare best practice e approfondimenti per migliorare l’esperienza del cliente. La partnership è in linea con la visione a lungo termine di entrambe le aziende di rafforzare la posizione degli Emirati Arabi Uniti sulla scena globale, offrendo al contempo prodotti e servizi migliorati ai rispettivi clienti”, conclude Etihad Airways.

GE AEROSPACE PROSEGUE IL SUO SUPPORTO AI VETERANI – GE Aerospace ha annunciato oggi che donerà $400.000 a tre organizzazioni non profit in onore del Veterans Day, per aiutare a sostenere i veterani e le loro famiglie con alloggi e consulenza in momenti di bisogno, oltre a prendere parte a sette eventi di volontariato in tutto il paese. “GE Aerospace è orgogliosa di supportare le organizzazioni che forniscono cure critiche ai nostri veterani, ai membri del servizio militare e alle loro famiglie, che hanno sacrificato così tanto al servizio della nostra nazione”, ha affermato Amy Gowder, Presidente e CEO, Defense and Systems, GE Aerospace. “Dalla costruzione e manutenzione dei motori che equipaggiano l’esercito statunitense all’assunzione e al supporto dei nostri veterani, GE Aerospace è onorata di contribuire ad avere un impatto nelle comunità in cui viviamo e lavoriamo”. Le donazioni comprendono $335.000 alla Fisher House Foundation, $40.000 ad Habitat P.L.U.S., $25.000 al Tragedy Assistance Program for Survivors (TAPS). GE Aerospace è orgogliosa che oltre l’11% dei suoi dipendenti statunitensi siano veterani e si impegna a essere il datore di lavoro preferito dai nostri uomini e donne in servizio. Il mese scorso l’azienda ha ricevuto l’HIRE VETS Gold Medallion Award del Dipartimento del Lavoro degli Stati Uniti. Le notizie di oggi si basano sugli sforzi più ampi di GE Aerospace per supportare i veterani e le loro famiglie nelle comunità in cui viviamo e lavoriamo”, conclude GE Aerospace.