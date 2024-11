GE Aerospace e UAMCO collaborano per CFM LEAP MRO a Cipro

GE Aerospace ha annunciato oggi di aver firmato un maintenance, repair and overhaul (MRO) offload agreement con United Aerospace Maintenance Company (UAMCO) a Cipro, che si concentrerà su quick turn workscopes per i motori CFM LEAP. “L’accordo aiuterà GE Aerospace a soddisfare i propri obblighi nei confronti di CFM per la MRO capacity, come parte di un open MRO ecosystem per i motori LEAP. L’open ecosystem include CFM internal capacity, fornita da GE Aerospace e Safran Aircraft Engines, nonché la capacità esterna di Premier MRO shops e altri fornitori terzi che competono per MRO work”, afferma GE Aerospace.

“Questo accordo convalida il nostro impegno per la sicurezza, la qualità, la tecnologia e l’innovazione, nonché per uno spirito di cooperazione tra la Repubblica di Cipro e gli Stati Uniti”, ha affermato John Savvides, chief executive officer at UAMCO. “I motori CFM LEAP equipaggiano il passenger aircraft più popolare al mondo e non vediamo l’ora di lavorare con GE Aerospace sulla manutenzione di questi motori”.

“UAMCO ha recentemente ottenuto la EASA approval riguardo quick turn maintenance per i LEAP-1A engines che equipaggiano gli Airbus A320neo family aircraft e i LEAP-1B engines che equipaggiano gli aeromobili Boeing 737 MAX. Con sede a Larnaca, Cipro, l’MRO provider si concentrerà sulla soddisfazione delle esigenze di manutenzione dei motori di clienti in Europa, Medio Oriente e Africa. L’azienda sta già lavorando con GE Aerospace On-Wing Support (OWS) per supportare on-wing and near-wing retrofits del nuovo reverse bleed system (RBS) per LEAP-1A engines. UAMCO ha attualmente due team in grado di eseguire queste installazioni ovunque nel mondo”, prosegue GE Aerospace.

“UAMCO offre un set impressionante di capacità MRO”, ha affermato Tom Levin, vice president of CFM commercial programs at GE Aerospace. “Dipendiamo da fornitori strategicamente posizionati come UAMCO per aiutarci a soddisfare una domanda senza precedenti di motori LEAP, ridurre i tempi di consegna e mantenere i più elevati standard di sicurezza e qualità”.

“La CFM LEAP engine family offre una fuel efficiency migliore del 15% e minori emissioni di carbonio rispetto ai motori CFM56, con gli operatori che segnalano risparmi fino al 20% rispetto agli aeromobili di generazione precedente. Con oltre 3.500 LEAP-powered aircraft in service, il motore ha consentito ai clienti CFM di risparmiare oltre 35 milioni di tonnellate di emissioni di CO2. Il motore LEAP è stata la new product introduction di maggior successo nei 50 anni di storia di CFM, con il più rapido ramp-up di engine flight hours in commercial aviation di sempre, superando 60 milioni di ore in soli otto anni”, conclude GE Aerospace.

(Ufficio Stampa GE Aerospace)