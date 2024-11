Pratt & Whitney e Air New Zealand annunciano un’espansione presso il Christchurch Engine Centre

Pratt & Whitney, un’azienda di RTX, e Air New Zealand hanno ospitato oggi una groundbreaking ceremony per un’espansione da 150 milioni di dollari e 14.000 metri quadrati del suo Christchurch Engine Centre. L’espansione aggiungerà capacità di manutenzione, riparazione e revisione (MRO) per il motore Pratt & Whitney GTF™ in Nuova Zelanda, con una capacità fino a 140 GTF engine overhauls pianificate all’anno entro il 2032.

“La costruzione dell’ampliamento della struttura inizia questo mese e la prima GTF engine overhaul è prevista per il quarto trimestre 2026. Il Christchurch Engine Centre è stato fondato nel 1948 da Air New Zealand. Nel 2001, la compagnia aerea e Pratt & Whitney hanno collaborato per sviluppare la joint venture, concentrandosi sulla manutenzione, riparazione e revisione dei motori JT8D e V2500. Oggi, il Christchurch Engine Centre impiega oltre 400 dipendenti altamente qualificati e ha revisionato oltre 1.500 motori IAE International Aero Engines AG V2500“, afferma Pratt & Whitney.

“Questo progetto tra Air New Zealand e il leader mondiale dell’aviazione Pratt & Whitney segna un investimento significativo per l’economia neozelandese, aiuta ad espandere la nostra capacità industriale aeronautica e aggiunge 200 posti di lavoro di alto valore nella regione di Canterbury”, ha affermato Christopher Luxon, Prime Minister of New Zealand.

“Il Christchurch Engine Centre ha una comprovata esperienza nel fornire performance e qualità eccezionali, con una forza lavoro altamente qualificata”, ha affermato Shane Eddy, president, Pratt & Whitney. “Con la regione Asia-Pacifico destinata a sperimentare la più alta crescita dell’aviazione a livello globale nei prossimi 20 anni, è un imperativo strategico per noi investire qui e collaborare con Air New Zealand, mentre continuiamo ad espandere il GTF MRO network a supporto della flotta in crescita”.

“Il GTF engine è il motore più fuel efficient e sostenibile per single aisle aircraft disponibile oggi. I motori GTF riducono il consumo di carburante e le emissioni di carbonio fino al 20% rispetto agli aeromobili della generazione precedente e hanno un’impronta acustica inferiore del 75%. In tutto il mondo, i motori GTF hanno fatto risparmiare alle compagnie aeree 2 miliardi di galloni di carburante e 20 milioni di tonnellate di emissioni di carbonio dall’entrata in servizio nel 2016.

La presidente di Air New Zealand, Dame Therese Walsh, ha affermato che l’espansione di 14.000 metri quadrati consentirà alla compagnia aerea di effettuare la manutenzione dei suoi motori V2500 che equipaggiano gli aeromobili A321ceo e dei motori GTF PW1100G-JM che equipaggiano gli aeromobili A320/A321neo proprio qui in Aotearoa”, prosegue Pratt & Whitney.

“L’introduzione della nuova GTF repair capability sarà completata nel 2026 e il Christchurch Engine Centre si occuperà di maintain, repair and overhaul dei motori V2500 e PW1100G-JM per molti anni a venire”, ha affermato Walsh. “Mentre la nostra flotta di aeromobili Airbus continua a crescere, con altri quattro previsti in arrivo nei prossimi tre anni, cresce anche l’importanza di questa struttura per la nostra compagnia aerea, consentendoci di continuare a realizzare il nostro scopo di collegare i Kiwi tra loro e con il mondo”.

“L’investimento è un vero voto di fiducia nel Christchurch Engine Centre e nella nostra città. La creazione di 200 nuovi posti di lavoro è una grande notizia per la nostra economia locale e posiziona ulteriormente Christchurch come un hub aerospaziale e tecnologico di livello mondiale”, ha affermato il Christchurch mayor, Phil Mauger. “Non vedo l’ora di vedere la nuova struttura decollare”.

“Il Christchurch Engine Centre è impegnato nella visione di sostenibilità di Pratt & Whitney per proteggere l’ambiente insieme alla salute e alla sicurezza dei suoi dipendenti e della comunità che lo circonda. L’ampliamento della struttura continuerà questo impegno e porterà innovazioni e nuove iniziative per un business e un mondo più verdi”, conclude Pratt & Whitney.

(Ufficio Stampa Pratt & Whitney)