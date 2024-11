Ryanair celebra 25 anni ad Ancona e lancia l’operativo invernale ’24

Ryanair ha lanciato l’operativo W24 su Ancona e ha festeggiato i 25 anni di attività presso l’aeroporto.

“Ryanair è stata la prima compagnia aerea low-cost ad operare ad Ancona, a partire dal suo primo volo da Londra nel 1999; da allora, Ryanair è cresciuta ad Ancona incrementando il traffico aereo e il turismo, trasportando oltre 4,3 milioni di passeggeri.

Quest’inverno Ryanair opererà 20 voli settimanali (+67% rispetto alla W23) da/per Ancona su 3 rotte – Londra, Bruxelles e Catania – che vedranno un aumento delle frequenze.

Ryanair continua a investire e a far crescere il traffico e il turismo in Italia. Per continuare ad alimentare questa crescita massiccia a favore del turismo italiano, Ryanair chiede al Governo e alle Regioni di eliminare l’addizione municipale in tutti gli aeroporti italiani, consentendo così a Ryanair e alle altre compagnie aeree di garantire una rapida crescita del turismo e dell’occupazione durante tutto l’anno.

Per celebrare i 25 anni di attività e l’operativo dell’inverno 2024 ad Ancona, Ryanair ha lanciato una promozione con tariffe a partire da €21,99, disponibili solo su ryanair.com“, afferma Ryanair.

Fabrizio Francioni, Head of Communications Italy di Ryanair, ha dichiarato: “In qualità di compagnia aerea numero 1 in Italia, Ryanair è lieta di festeggiare 25 anni di operazioni ad Ancona. Questo importante traguardo evidenzia la continua crescita di Ryanair e il suo impegno ad Ancona, dove la compagnia ha avviato operazioni fin dal 1999, portando crescita, investimento e posti di lavoro nella regione. Questo inverno, Ryanair implementerà un solido operativo presso l’aeroporto di Ancona che prevede 20 voli settimanali su tre rotte – Londra, Bruxelles e Catania – che vedranno un aumento delle frequenze, offrendo ai clienti una scelta imbattibile alle tariffe più basse quando prenotano le loro fughe invernali.”

Alexander D’Orsogna, Ancona International Airport CEO, ha dichiarato: “Ryanair rappresenta una compagnia aerea leader non solo per l’aeroporto di Ancona ma per l’intero bacino di utenza, grazie ai suoi voli che collegano Ancona a importanti Paesi italiani ed europei. Fin dall’inizio delle operazioni da/per l’aeroporto di Ancona la compagnia è stata in grado di attrarre traffico in entrata verso la regione Marche. Ci auguriamo che la nostra collaborazione diventi sempre più forte con l’attivazione di nuovi itinerari nel prossimo futuro”.

(Ufficio Stampa Ryanair – Photo Credits: Ryanair)