Embraer partecipa ad Airshow China 2024, concentrandosi sulla collaborazione nella supply chain

Embraer parteciperà ad Airshow China 2024 a Zhuhai, dal 12 al 14 novembre, lanciando il suo ultimo market outlook e con un’attenzione particolare alle opportunità di collaborazione con la supply chain in Cina.

“Siamo entusiasti di essere tornati allo Zhuhai Airshow. Embraer ha debuttato al 3rd China Air Show 2000. Da allora, abbiamo partecipato a tutte le 12 edizioni della manifestazione”, ha affermato Martyn Holmes, Chief Commercial Officer, Embraer Commercial Aviation. “Siamo costantemente alla ricerca di modi per promuovere la cooperazione in Cina offrendo aeromobili che migliorino il servizio aereo e collegando città di secondo e terzo livello, per soddisfare la domanda sempre crescente di viaggi aerei. L’airshow è un’ottima piattaforma per incontrare i nostri clienti, partner e stakeholder in tutta la regione”.

“Negli ultimi 50 anni Brasile e Cina hanno sviluppato una relazione diplomatica forte e strategica, compresi collegamenti chiave nel settore dell’aviazione. Con l’obiettivo di approfondire la collaborazione con l’industria aeronautica cinese, l’azienda ospiterà un ‘Embraer Supplier Day’ event il 14 novembre presso la Zhuhai Airshow Hall 6, alle 10:00.

L’azienda rivelerà anche l’ultimo Market Outlook for the Chinese commercial aviation and air freight market in una conferenza stampa il 13 novembre presso la Zhuhai Airshow Hall 6, alle 14:00. Le previsioni evidenzieranno la crescente importanza della flessibilità della flotta e degli small-narrow body aircraft nella creazione di connettività in Cina. Contiene anche un’analisi dell’air freight market e cita nuove opportunità per gli small-narrowbody freighters, derivanti dalla continua crescita dell’e-commerce e dalla crescente domanda di servizi di logistica aerea più rapidi ed efficienti.

Embraer discuterà anche di una serie di nuovi e significativi miglioramenti alla famiglia di aeromobili E-Jets E2, tra cui il primo automatic takeoff system (E2TS) al mondo, un consumo di carburante migliorato, un’autonomia estesa, incremento dell’engine time on wing e ottimizzazioni della cabina”, afferma Embraer.

“Embraer ha fatto buoni progressi in Cina con sia l’E190-E2 che l’E195-E2, certificati da CAAC. Embraer ha anche istituito un completo after-sales service system per supportare la flotta E-Jets in Cina, tra cui authorized maintenance centers, spare parts warehouses e un complete pilot training network. L’obiettivo è fornire una solida base per gli operatori della E2 family in Cina“, conclude Embraer.

