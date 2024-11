Emirates amplia i servizi premium in Arabia Saudita

Emirates ha introdotto gli Chauffeur-Drive Services (CDS) in Riyadh, migliorando ulteriormente l’esperienza di viaggio per i passeggeri premium in arrivo e in partenza dal King Khalid International Airport.

“I clienti Emirates che viaggiano in First e Business Class potranno godere di un viaggio senza stress e confortevole con un’esperienza door-to-door che riflette l’eccezionale esperienza di bordo e i servizi premium della compagnia aerea.

I clienti di First e Business Class possono richiedere il CDS su uno qualsiasi dei tre voli giornalieri della compagnia aerea da e per Riyadh. Il servizio esclusivo è gratuito per i clienti entro un raggio di 100 chilometri dall’aeroporto. Per le aree oltre il raggio servito si applicherà un chilometraggio in eccesso. Gli Emirates Chauffeur-Drive Services sono attualmente offerti in oltre 70 città all’interno della rete Emirates.

Il servizio Emirates Chauffeur-Drive può essere prenotato tramite la Manage My Booking option su www.emirates.com o tramite i call center Emirates, nonché tramite le agenzie di viaggio”, afferma Emirates.

“I recenti investimenti di Emirates nelle sue operazioni nel Regno rafforzano l’impegno della compagnia aerea nel portare un nuovo, elevato livello di servizio e ospitalità, sia in volo che a terra, per i clienti che volano da e verso uno dei mercati più importanti di Emirates a livello mondiale.

Ciò include una nuova lounge dedicata presso il King Abdulaziz International Airport in Jeddah. La lounge da 5,4 milioni di dollari e 900 metri quadrati situata nel nuovo Terminal 1 dell’aeroporto accoglie 190 ospiti contemporaneamente, con posti su misura per le esigenze dei viaggiatori d’affari e di piacere.

A inizio ottobre Riyadh è diventata la prima destinazione GCC di Emirates ad accogliere il Boeing 777 rimodernato della compagnia aerea, offrendo ai passeggeri una nuova cabina Business Class e i tanto acclamati posti Premium Economy. Il Boeing 777 di Emirates a quattro classi offre 24 posti Premium Economy, dando ai clienti l’opportunità di concedersi un posto più spazioso e un’esperienza premium per i loro viaggi d’affari o di piacere. La upgraded Boeing 777 Business Class cabin della compagnia aerea offre più privacy, accesso diretto al corridoio e altre caratteristiche di lusso. Dal 22 novembre Dammam diventerà la seconda destinazione del Regno a essere servita dal Boeing 777 Emirates rimodernato.

La compagnia aerea opera anche il suo Airbus A380 su voli tripli giornalieri per Jeddah, tutti dotati dei suoi ultimi prodotti e servizi best-in-class, tra cui l’esclusiva Onboard Lounge, Shower Spa, private First-Class suites e una serie di altre caratteristiche distintive della cabina”, prosegue Emirates.

“Emirates si impegna inoltre a svolgere un ruolo chiave per supportare i Vision 2030 plans del Regno, sottolineando il ruolo chiave dell’aviazione nel facilitare la connettività internazionale, incrementare il turismo e promuovere la crescita economica. All’Arabian Travel Market (ATM) di quest’anno, Emirates ha annunciato una expanded two-way interline partnership con flynas, basata a Riyadh. L’accordo aiuta i viaggiatori di flynas a connettersi attraverso uno qualsiasi dei gateway Emirates in Arabia Saudita per selezionate destinazioni successive sulla rete della compagnia aerea in Estremo Oriente, Asia occidentale e Oceano Indiano ed Europa. I clienti Emirates possono usufruire della connettività con oltre 15 punti domestici nel Regno tramite i suoi quattro gateway sui voli flynas.

Emirates attualmente opera 72 voli settimanali tra Dubai e l’Arabia Saudita tramite i suoi quattro gateway: Riyadh, Jeddah, Dammam e Medina“, conclude Emirates.

(Ufficio Stampa Emirates – Photo Credits: Emirates)