Enac e ITA Airways presentano la Safety Briefing Card dedicata ai passeggeri non vedenti e ipovedenti

Enac e ITA Airways hanno sviluppato la nuova edizione della Safety Briefing Card creata a sostegno dei passeggeri non vedenti e ipovedenti, con il patrocinio del Ministro per le Disabilità, che verrà presentata domani, 12 novembre, durante l’evento “Liberi di volare: un trasporto aereo accessibile e inclusivo”, organizzato dall’Enac, dedicato ai Passeggeri con Disabilità e a Ridotta Mobilità che si terrà presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, alla presenza del Ministro On. Alessandra Locatelli.

L’artista di fama mondiale, Andrea Bocelli, ha voluto esprimere il proprio pensiero positivo sulla Safety Briefing Card, con un contributo sulla quarta di copertina del programma dell’evento: “Festeggio l’iniziativa di Enac che, dotando l’intera flotta di Safety Briefing Card in carattere braille, ottempera alla virtuosa triade valoriale che persegue accessibilità, inclusione e sostenibilità. È un piccolo passo ma esprime una grande, lodevole volontà, nella direzione di una sempre più piena indipendenza delle persone non vedenti, affinché la mobilità sia realmente un diritto alla portata di tutti”.

“La nuova Briefing Card di ITA Airways, disponibile entro il 2025 in italiano e inglese su tutti gli aeromobili della Compagnia, fornisce informazioni di sicurezza per passeggeri non vedenti o ipovedenti.

Realizzata in braille con figure tattili per non vedenti e caratteri ad alto contrasto per ipovedenti, e con stampa UV, grazie all’utilizzo di tecnologie multisensoriali e innovative, la card include:

– testi e colori adatti agli ipovedenti,

– testi in braille,

– figure 3D che mostrano uscite di sicurezza, configurazione della cabina, uso delle cinture di sicurezza, posizioni di emergenza, utilizzo di salvagente e maschera per l’ossigeno“, affermano Enac e ITA Airways.



“Siamo orgogliosi di presentare la nostra nuova Briefing Card”, ha dichiarato Antonino Turicchi, Presidente di ITA Airways. “Questo progetto ci vede impegnati ancora una volta insieme con le istituzioni per raggiungere un obiettivo comune, migliorare significativamente il servizio offerto alle persone con disabilità visive e aumentare la sicurezza in volo per tutti. Per ITA Airways, la sostenibilità è uno dei pilastri fondamentali e rappresenta una responsabilità nei confronti dell’ambiente e delle persone. La nuova Briefing Card rispecchia il nostro impegno, espresso nel Manifesto di Sostenibilità, di essere tutti ‘Under The Same Sky'”.

“La nuova edizione della Safety Briefing Card è un ulteriore strumento dedicato all’inclusione e all’autonomia di tutti i passeggeri: anche coloro che hanno deficit visivi, potranno, con questi ausili, vivere il proprio viaggio aereo in serenità e acquisire informazioni sulla sicurezza. L’Enac da sempre è al fianco di tutti i passeggeri, per fa sì che siano davvero liberi di volare”, ha commentato il Presidente dell’Enac Pierluigi Di Palma.

(Ufficio Stampa Enac – ITA Airways)