Emirates nominata ‘Best Airline in the World’ agli ULTRAs 2024 Awards

Emirates ha ottenuto ancora una volta il riconoscimento ‘Best Airline in the World’ ai prestigiosi ULTRAs 2024 Awards. “La compagnia aerea è stata riconosciuta da migliaia di viaggiatori globali per i suoi prodotti eccezionali, i servizi innovativi e le esperienze dal superbo rapporto qualità-prezzo offerte. Le esperienze di viaggio ‘fly better’ di Emirates sono state riconosciute anche da oltre 20 premi quest’anno, tra cui ‘World Best Airline’ by Telegraph Travel, classificandosi al primo posto tra 90 compagnie aeree globali; ‘Best Airline’ by The Times and Sunday Times Travel Awards.

Gli ULTRA sono tra i premi più rispettati del settore, che riconoscono i leader del settore dei viaggi in più categorie con vincitori determinati dai voti di una rete globale di viaggiatori attivi. Ultratravel è una rivista indipendente con una tiratura globale di 1,2 milioni di viaggiatori attivi.

Il premio è stato ritirato da Thierry Aucoc, Emirates Senior Vice President Commercial Operations in Europe and the Americas, e Jabr Al-Azeeby, Emirates Divisional Vice President in the UK, durante una cerimonia tenutasi la scorsa settimana a Kensington Palace, Londra. All’evento hanno partecipato importanti membri del settore dei viaggi e altri ospiti illustri”, afferma Emirates.

Sir Tim Clark, President of Emirates Airline, ha affermato: “Siamo lieti di essere stati riconosciuti come ‘Best Airline in the World’ ai prestigiosi ULTRA. I nostri investimenti in prodotti e servizi, nel nostro personale, nella formazione e nella tecnologia, mirano tutti a migliorare l’esperienza di viaggio in ogni fase del viaggio, in modo che i nostri clienti possano davvero “volare meglio”, e lavoreremo sempre duramente per alzare l’asticella per loro. Il nostro programma di ristrutturazione completa da miliardi di dollari vedrà oltre 200 aeromobili ricevere interni completamente rinnovati che porteranno l’esperienza Emirates a livelli ancora più alti. Grazie ai nostri fedeli clienti e continueremo ad andare avanti a ritmo sostenuto per offrire il meglio nei viaggi aerei internazionali”.

“Emirates continua a investire in prodotti innovativi, implementare tecnologie avanzate ed espandere la propria rete per rendere l’esperienza di viaggio ancora più fluida per i clienti.

Nell’ultimo anno, la compagnia aerea ha lanciato 8 refurbished aircraft con interni rinnovati (3 A380, 5 Boeing 777) come parte del suo programma di ammodernamento da 4 miliardi di dollari; ha investito 11 milioni di dollari per aprire nuove lounge per clienti premium a London Stansted e Jeddah e ha ristrutturato la struttura esistente a Parigi Charles De Gaulle; ha aperto experiential travel stores a Hong Kong, Londra e Parigi.

Emirates ha inoltre ampliato la sua rete globale con la ripresa dei servizi per Phnom Penh in Cambogia via Singapore e ha annunciato nuove rotte per Bogotà via Miami e Madagascar via Seychelles. La compagnia aerea ha recentemente annunciato i suoi migliori risultati finanziari semestrali di sempre, trasportando 26,9 milioni di passeggeri attraverso la sua vasta rete di oltre 148 destinazioni (tra il 1° aprile e il 30 settembre 2024).

Emirates ha anche recentemente vinto il 2025 APEX World Class Airline per aver offerto un servizio clienti eccezionale e per aver mostrato i più alti standard globali di sicurezza e benessere, sostenibilità ed esperienza di servizio.

Il mese scorso, la compagnia aerea ha portato a casa anche cinque premi agli Air Travel Awards di Forbes Travel Guide, tra cui ‘Best International Airline’, ‘Best Culinary Programme’, ‘Best First Class’, ‘Best In-Flight Cocktail Lounge’ (Emirates A380 Onboard Lounge) e ‘Best International Airline Lounge’ (First Class Lounge at Dubai International).

Emirates opera la flotta più grande al mondo di aeromobili Boeing 777 e Airbus A380 wide body, offrendo cabine spaziose e caratteristiche di volo iconiche come la sua A380 Shower Spa e la Onboard Lounge“, conclude Emirates.

(Ufficio Stampa Emirates – Photo Credits: Emirates)