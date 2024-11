Turkish Airlines celebra il 10° anniversario del volo Catania – Istanbul

Turkish Airlines celebra il 10° anniversario della sua rotta Catania-Istanbul. Per festeggiare questo decennio di collegamenti ininterrotti tra le due città, Turkish Airlines ha organizzato un evento speciale a Palazzo Biscari, il più importante palazzo privato di Catania e simbolo dello stile barocco siciliano.

All’evento hanno partecipato, tra gli altri, il Vice President of Sales per il Sud Europa di Turkish Airlines Ömer Faruk Sönmez, i dirigenti di Turkish Airlines e l’AD di SAC Società Aeroporto Catania Nico Torrisi.

Commentando i 10 anni di collegamento tra le due storiche città, il Vice President of Sales per il Sud Europa di Turkish Airlines, Ömer Faruk Sönmez, ha dichiarato: “In qualità di compagnia di bandiera turca, siamo lieti di contribuire al rafforzamento dei legami tra l’Italia e la Turchia attraverso i nostri impareggiabili collegamenti e servizi. Il nostro 10° anniversario a Catania non è solo una celebrazione dei nostri successi ma anche una riaffermazione del nostro impegno a promuovere lo scambio culturale, il turismo e i legami economici tra le due città e i due Paesi”.

“I dieci anni di presenza di Turkish Airlines nel nostro aeroporto segnano un traguardo importante non solo per Catania, ma per tutta la Sicilia. Il collegamento diretto con Istanbul e con altre città internazionali, presenziate dalla Compagnia, rappresenta un valore strategico che facilita il dialogo con l’est asiatico, creando nuove opportunità di sviluppo turistico e di business per il nostro territorio. Ringraziamo Turkish Airlines per la sua affidabilità e professionalità, elementi fondamentali per una collaborazione duratura. Guardiamo al futuro con fiducia, certi che questo primo decennio possa essere una solida base per un’ulteriore crescita reciproca e per la costruzione di sinergie ancora più forti tra la Sicilia e il continente asiatico”, ha dichiarato Nico Torrisi, AD di SAC Società Aeroporto Catania.

“Dal 1959, Turkish Airlines ha contribuito a consolidare la partnership tra l’Italia e la Turchia, collegando milioni di persone attraverso il miglior servizio e la migliore qualità. La celebrazione del 10° anniversario riflette l’impegno costante verso l’importante relazione tra i due Paesi. La forza di questo rapporto è evidente dai numeri, con oltre 16 milioni di passeggeri che hanno scelto Turkish Airlines per volare tra l’Italia e Istanbul negli ultimi 65 anni.

Dal primo volo operato da Turkish Airlines tra Istanbul e Roma nel 1959, la compagnia aerea si è affermata come un ponte fondamentale tra le due nazioni. Nel 2024 (fino a settembre), il trasporto di passeggeri e merci, unito a un forte scambio culturale, economico e commerciale, ha fatto sì che 1.586.077 viaggiatori abbiano scelto di volare con Turkish Airlines da tutto il mondo verso Catania, Palermo, Bologna, Milano, Napoli, Roma, Bari, Venezia e Torino e viceversa. In particolare, i passeggeri che hanno viaggiato con Turkish Airlines da e per Catania quest’anno hanno raggiunto un totale di 66.400″, afferma Turkish Airlines.

“A oggi, Turkish Airlines ha un totale di 143 voli settimanali dall’Italia, con Roma e Milano che hanno il maggior numero di collegamenti (28 a settimana), seguite da Bologna e Venezia (21 a settimana), Napoli (18 a settimana), Torino, Bari, Catania (7 a settimana) e Palermo (6 a settimana). La stima del numero totale di voli indica storicamente un aumento significativo del traffico aereo nel corso degli anni. Inoltre, la stima del numero totale di passeggeri che viaggiano da e verso l’Italia dipinge un quadro vivido della popolarità della compagnia aerea nel Paese”, conclude Turkish Airlines.

(Ufficio Stampa Turkish Airlines – Photo Credits: Turkish Airlines)