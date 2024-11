News Brevi – 11.11.2024

FLYDUBAI E BATIK AIR ANNUNCIANO UN ACCORDO INTERLINE – flydubai, compagnia aerea con sede a Dubai,e Batik Air Malaysia hanno annunciato un accordo interline che offrirà ai passeggeri di flydubai l’accesso a più di 40 destinazioni attraverso la rete Batik Air tramite l’aeroporto internazionale di Kuala Lumpur (KUL). L’accordo interline offrirà ai passeggeri una connettività senza soluzione di continuità tra gli Emirati Arabi Uniti, la Malesia e oltre mentre esplorano nuove rotte sui network combinati dei due vettori, offrendo la comodità di un’unica prenotazione e del bagaglio registrato. I clienti flydubai avranno l’opportunità di esplorare più di 40 destinazioni nel sud-est asiatico sulla rete Batik Air, tra cui Hanoi, Hong Kong, Giakarta, Osaka e Sydney. Inoltre, i passeggeri di Batik Air avranno l’opportunità di viaggiare comodamente verso e da 38 destinazioni sulla rete in crescita di flydubai in tutta l’Africa, l’Asia centrale, il Caucaso, l’Europa centrale e sud-orientale, nonché il GCC e il Medio Oriente. Ciò include destinazioni uniche come Milano Bergamo, Istanbul, Praga e Zagabria. Commentando il nuovo accordo interline, Ghaith Al Ghaith, Chief Executive Officer di flydubai, ha dichiarato: “Siamo lieti di aggiungere Batik Air al nostro crescente elenco di partner, offrendo ai loro passeggeri un’esperienza di viaggio fluida su una flotta giovane e moderna, con ottimo servizio e interni di cabina migliorati, mentre esplorano il nostro netwk di destinazioni in continua crescita. Non vediamo l’ora di offrire ai nostri passeggeri maggiori opportunità per esplorare il Sud-Est asiatico e il beyond e restiamo impegnati a creare liberi flussi commerciali e turistici, sostenendo il ruolo di Dubai come fiorente hub dell’aviazione”. Dal febbraio 2024, flydubai opera servizi giornalieri per Langkawi e Penang in Malesia, servendo il mercato con la sua flotta giovane ed efficiente di 88 aerei Boeing 737. Dall’Italia, flydubai offre collegamenti per Dubai dagli aeroporti di Milano Bergamo, Napoli e Catania, oltre ai voli stagionali estivi da Olbia e Pisa. I voli interline tra flydubai e Batik Air sono disponibili per la prenotazione attraverso i rispettivi siti web delle compagnie aeree, www.flydubai.com e www.batikair.com, nonché tramite agenti di viaggio e agenzie di viaggio online.

BIMAN BANGLADESH AIRLINES: NUOVE OPPORTUNITA’ GRAZIE ALLA PARTNERSHIP CON ITA AIRWAYS – Biman Bangladesh Airlines, rappresentata in Italia da Distal GSA Italia, annuncia un nuovo accordo di partnership con ITA Airways, offrendo ai passeggeri un’esperienza di viaggio ancora più flessibile e conveniente verso il Bangladesh e altre destinazioni asiatiche. Grazie a questa collaborazione, Biman Bangladesh Airlines potrà offrire connessioni verso Dhaka e altre destinazioni del suo network internazionale. L’accordo con ITA Airways consente di acquistare un unico biglietto dall’Italia fino alla destinazione finale, facilitando le operazioni di viaggio e la gestione dei bagagli, che vengono registrati fino al punto di arrivo, sia esso Dhaka o una delle altre destinazioni servite dal vettore. Dhaka rappresenta solo il punto di partenza per scoprire le bellezze dell’Asia. I viaggiatori che raggiungono la capitale del Bangladesh con Biman hanno accesso a un’ampia gamma di collegamenti verso mete affascinanti in tutto il Bangladesh e altre città asiatiche. “Questa nuova partnership con ITA Airways testimonia l’impegno di Biman Bangladesh Airlines nel garantire servizi di alta qualità e agevolare i viaggi tra l’Italia e l’Asia, permettendo ai viaggiatori di accedere facilmente al Bangladesh e al suo vasto network asiatico – dal Nepal al Giappone – grazie ai collegamenti su Roma FCO operati con il Dreamliner 787-8”, dichiara Claudio Novembrini, Sales Manager Distal GSA Italia.

AERONAUTICA MILITARE: CONCLUSO IL SEMINARIO MOTORIZZAZIONE – Offrire un punto di situazione sull’intero settore in termini di capacità, struttura organizzativa e sfide future è stato l’obiettivo del terzo seminario riservato agli Ufficiali della Motorizzazione del Genio Aeronautico e al personale di altri gradi e ruoli che svolge le funzioni di responsabile delle unità periferiche del settore. L’evento, organizzato dal Servizio dei Supporti in qualità di Organo Tecnico Competente, si è svolto il 5 Novembre presso l’Auditorium “Visconti” di Palazzo AM e ha rappresentato un prezioso momento di confronto professionale, permettendo alle articolazioni del 2° Ufficio “Motorizzazione” del Servizio, di condividere le best practise di settore e, nel contempo, offrire la possibilità a tutti i convenuti per discutere di problematiche comuni da registrare come Lesson Identified, per la successiva individuazione di definitive e strutturali azioni mitigatrici. Ulteriore importante focus è stato posto verso l’aggiornamento tecnologico delle apparecchiature di settore e la formazione specialistica del personale, mediante la revisione qualitativa dei syllabus relativi ai corsi delle capacità tecniche della Motorizzazione. La giornata è terminata con il saluto e l’intervento del Comandante Logistico, Gen. S.A. Antonio Conserva, il quale ha manifestato il proprio plauso per i risultati raggiunti e per la passione elargita a tutti i livelli, nel raggiungere gli obiettivi del settore. A testimonianza del proprio apprezzamento, il Gen. Conserva ha voluto personalmente premiare i rappresentanti dei due Reparti che hanno raggiunto il livello più alto di efficienza del parco autoveicoli (Ufficio Stampa Aeronautica Militare).

ITA AIRWAYS: CHIUSURA PISTA AEROPORTO FIUMICINO – ITA Airways comunica: “ITA Airways informa che a causa di lavori di manutenzione periodica della pista 2 dell’Aeroporto di Roma Fiumicino potrebbero verificarsi, in alcune fasce orarie, ritardi dei voli che interessano lo scalo romano. Vi preghiamo di verificare lo stato del volo nella sezione del sito Info Voli prima di recarvi in aeroporto”.

RYANAIR RIVELA LE MIGLIORI DESTINAZIONI NATALIZIE 2024 PER I PASSEGGERI ITALIANI – Ryanair informa: “Ryanair ha rivelato quali sono le migliori destinazioni verso le quali i passeggeri italiani voleranno a Natale. Ryanair opererà quasi 50.000 voli attraverso il suo network leader di oltre 235 destinazioni durante le festività, portando i passeggeri a casa per rivedere parenti e amici o in giro per l’Europa per godersi le vacanze natalizie. Polonia: La Polonia si sta rivelando una destinazione popolare tra i passeggeri italiani per il Natale 2024, con molti polacchi che rientrano per trovare parenti/amici e passeggeri italiani impazienti di esplorare la rinomata offerta di mercatini di Natale e le incantevoli località sciistiche della Polonia. Tenerife: Le isole spagnole sono sempre una meta popolare durante il Natale tra i passeggeri italiani che vogliono sostituire la neve con spiagge di sabbia bianca. Tenerife è la destinazione perfetta per il sole invernale, con i suoi incantevoli villaggi sul mare, le splendide insenature, le città coloniali, la foresta pluviale e le gole mozzafiato. Regno Unito: Non sorprende che il Regno Unito sia entrato nella lista: molti passeggeri italiani si mettono in viaggio per visitare parenti e amici durante le festività natalizie, grazie a Ryanair che opera tanti servizi regolari in tutto il Paese, tra cui Birmingham, Bristol, Edimburgo, Glasgow, Liverpool, Londra, Manchester e Newcastle”. Fabrizio Francioni, Head of Communications Italy di Ryanair, ha dichiarato: “Con il Natale alle porte, molti passeggeri stanno già prenotando il proprio viaggio verso la Polonia, Tenerife e il Regno Unito che si stanno rivelando alcune delle migliori destinazioni natalizie 2024 per i passeggeri italiani. Prevediamo di operare quasi 50.000 voli attraverso il nostro network leader nel settore di oltre 235 destinazioni durante le festività e non vediamo l’ora di dare il benvenuto a tutti i passeggeri a bordo, dove offriremo notevoli risparmi su prodotti come profumi, dopobarba e prodotti di bellezza, perfetti per i regali dell’ultimo minuto”.

EMIRATES: LA 2024 EMIRATES CHRISTMAS COLLECTION E’ ARRIVATA NELL’OFFICIAl STORE – Emirates informa: “La 2024 Emirates Christmas Collection è arrivata nell’Official Store della compagnia aerea. La capsule collection da sei pezzi è disponibile ora. Allegra e luminosa nei toni del rosso, verde e bianco, la collezione è coordinata da una classica stampa invernale ispirata a Fair Isle, impreziosita da alberi di Natale e fiocchi di neve. La stella in cima a questo albero è la sagoma dell’A380 di Emirates, immediatamente riconoscibile come la slitta di Babbo Natale, a indicare che il Natale sta per “decollare”. La collezione è guidata da un capo essenziale e consacrato dal tempo: il maglione natalizio. Progettato pensando al comfort, il leggero materiale lavorato a maglia può essere indossato a strati. Il maglione è disponibile per bambini dai 3 ai 12 anni e dalla XS alla XXL nelle taglie per adulti. È la stagione dei pigiami coordinati per la famiglia. Realizzati in 100% cotone, la comoda maglietta e i pantaloni larghi sono perfetti per le feste (e per gli spuntini delle feste, con elastico in vita). Anche il più piccolo aiutante di Babbo Natale sarà rannicchiato in una tutina per neonati con la stampa Fair Isle abbinata. Il pigiama è disponibile nelle taglie per adulti dalla XS alla XXL e per bambini dai 2 ai 10 anni, mentre la tutina è per neonati da 0 a 18 mesi. La pratica tote bag aggiungerà sicuramente un po’ di allegria natalizia a qualsiasi outfit. Il tessuto di cotone è morbido e resistente. Decora il tuo banchetto natalizio con il runner da tavolo Fair Isle. Delizia i tuoi ospiti con i sottopiatti reversibili: un lato presenta il motivo Fair Isle, ma, capovolto, l’iconico aereo a due piani è pronto per il pudding natalizio. L’Emirates Official Store consegna in tutto il mondo, effettua il tuo ordine prima dell’11 dicembre per dare agli elfi abbastanza tempo per preparare la slitta”.

IBERIA LANCIA UNA SPECIAL PRICE CAMPAIGN PER LE DESTINAZIONI INVERNALI – Iberia informa: “Iberia lancia oggi una special price campaign per viaggiare quest’inverno verso le sue nuove destinazioni: Innsbruck e Salisburgo in Austria, Tromso in Norvegia e Rovaniemi in Lapponia. Queste destinazioni invitano i clienti della compagnia aerea a godersi la neve, esplorare i mercatini di Natale, ammirare l’aurora boreale e persino visitare la casa di Babbo Natale. Per gli amanti dello sci e degli sport invernali, Iberia offre voli diretti per Innsbruck da Madrid dal 1° dicembre al 26 marzo, con due voli settimanali il mercoledì e la domenica. I biglietti possono essere acquistati a partire da 79€ a tratta. Un’altra città austriaca che offre la possibilità di godersi la neve, ma anche i tradizionali mercatini di Natale, è Salisburgo. I voli diretti tra Madrid e questa città austriaca inizieranno il 30 novembre, con due voli settimanali, il mercoledì e il sabato, che continueranno fino al 29 marzo. I biglietti sono disponibili anche a partire da 79€ a tratta. Quest’inverno Iberia sta anche lanciando una nuova rotta per Tromso, Norvegia. Questa città scandinava offre una varietà di opzioni, come godersi l’aurora boreale, visitare i fiordi norvegesi e fare gite in slitta. La rotta sarà disponibile dal 1° dicembre, con partenze il giovedì e la domenica, fino al 2 marzo. I biglietti possono essere acquistati a partire da 139€ a tratta. Un’altra delle destinazioni più popolari è Rovaniemi, la capitale della Lapponia e la città natale ufficiale di Babbo Natale. La compagnia aerea cerca di ripetere il successo del 2023 e di programmare voli dal 30 novembre al 1° marzo, con fino a 4 frequenze a settimana durante dicembre, il mercoledì, il giovedì, il sabato e la domenica. Questi voli sono disponibili a partire da 139€ a tratta”. “Oltre a queste destinazioni invernali, la campagna di Iberia include una selezione di 39 città per tutti i gusti. I viaggiatori in cerca di esperienze culturali possono scegliere tra città europee come Parigi, Lisbona e Milano, o città americane come New York e Washington DC. Per coloro che preferiscono il sole e le spiagge, Iberia offre voli verso destinazioni come Costa Rica, L’Avana e Rio de Janeiro, oltre a opzioni domestiche come Las Palmas, Tenerife e Lanzarote, tutte a prezzi molto convenienti. La campagna include anche la rotta inaugurata di recente per Tokyo, che collega direttamente Spagna e Giappone con tre voli settimanali, offrendo un modo eccellente per scoprire la cultura e i paesaggi giapponesi. Tutte le destinazioni sono disponibili sul sito web: https://www.iberia.com/ar/ofertas/vuelos/destinos-vacaciones-invierno/“, conclude Iberia.

ENAC: CONFERMATA L’INTITOLAZIONE DELLO SCALO DI MILANO MALPENSA – L’Enac in un conunicato informa: “Il TAR Lombardia con le ordinanze n. 1300/2024 e 1301/2024 ha respinto, in sede cautelare, i ricorsi presentati dal Comune di Milano e dai Comuni di Cardano al Campo, Somma Lombarda e Samarate avverso il provvedimento di intitolazione dello scalo aeroportuale di Milano Malpensa – “Silvio Berlusconi””. Il Presidente dell’Enac Pierluigi Di Palma: “Si conferma, allo stato, la correttezza dell’iter di intitolazione adottato da Enac con delibera del Consiglio di Amministrazione del 5 luglio 2024. Viene così confermata l’intitolazione dello scalo al Presidente Silvio Berlusconi”. Dichiarazione della Consigliera di Amministrazione dell’Enac Benedetta Fiorini: “Grande soddisfazione per le ordinanze del TAR Lombardia che ha respinto i ricorsi presentati avverso l’intitolazione dell’aeroporto internazionale di Milano Malpensa al Presidente Silvio Berlusconi e che confermano, allo stato, la legittimità della delibera adottata dall’Enac e dal suo Consiglio di Amministrazione. Si tratta di un’iniziativa fortemente voluta dal nostro Ente a riconoscimento del ruolo istituzionale, politico e imprenditoriale ricoperto dal Presidente Berlusconi”.

AEROPORTO DI BOLOGNA E GRUPPO HERA RINNOVANO IL LORO ACCORDO – Aeroporto di Bologna e Gruppo Hera hanno rinnovato la partnership per proseguire la collaborazione su progetti indirizzati all’economia circolare, alla sostenibilità ambientale e alla mobilità sostenibile. “Il primo protocollo d’intesa firmato nel 2021, di durata triennale, si è concluso con ottimi risultati e per queste ragioni Aeroporto di Bologna e Gruppo Hera hanno deciso di prorogarlo per continuare le iniziative già avviate sulla gestione delle risorse e per programmarne di nuove, con l’obiettivo di prevenire la produzione di rifiuti e potenziare il riciclo del fine vita, coinvolgendo sempre in maniera attiva le diverse realtà presenti nell’ambito dello scalo bolognese. Le azioni previste nel protocollo renderanno ancora più sostenibile l’Aeroporto e i suoi servizi, proseguendo così un percorso già avviato da tempo in tema di sostenibilità quale dimensione trasversale della strategia aziendale e rafforzato con l’impegno – sottoscritto insieme ad altri 200 aeroporti europei – di arrivare a zero emissioni di CO2 entro il 2050, impegno che la società ha volontariamente anticipato al 2030, in coerenza anche con quanto fatto dagli enti territoriali di riferimento. Il Gruppo Hera metterà a disposizione la propria esperienza in campo ambientale e l’impegno su temi specifici in virtù delle competenze che lo caratterizzano fin dalla nascita. I primi tre anni di collaborazione hanno sancito il successo della partnership tra Aeroporto di Bologna e Gruppo Hera, che si è concentrata su quattro fronti: la raccolta differenziata, la valorizzazione della plastica, la valorizzazione del rifiuto organico e la valorizzazione dell’olio vegetale esausto. La collaborazione proseguirà dunque per consolidare e sviluppare ulteriormente i risultati raggiunti nei primi tre anni del protocollo. Fondamentali continueranno a essere la sensibilizzazione e il coinvolgimento del personale di Aeroporto, dei concessionari e delle attività che gravitano in ambito aeroportuale, e dei passeggeri, tutti chiamati a contribuire a un processo virtuoso capace di fare della città di Bologna una “destinazione sostenibile” e attrattiva per un turista sempre più attento agli aspetti ambientali”, afferma l’Aeroporto di Bologna.

RAYTHEON: NUOVO TEST DI SUCCESSO PER IL RADAR LTAMDS – Raytheon, un’azienda RTX, ha annunciato che il suo Lower Tier Air and Missile Defense Sensor, o LTAMDS, ha completato con successo il suo live-fire exercise più complesso fino ad oggi, rilevando un tactical ballistic missile. Raggiungendo tutti gli obiettivi, questa pietra miliare è l’ultima di un rigoroso programma di test dell’esercito americano, che avanza verso la messa in campo della 360-degree, full sector capability quest’anno. Questa è stata la quinta di una serie di esercitazioni, sempre più complesse, per dimostrare in modo efficace le prestazioni del radar e l’integrazione con l’Integrated Battle Command System, o IBCS. LTAMDS ha acquisito e tracciato il bersaglio, ha trasmesso i dati di tracciamento a IBCS e LTAMDS ha guidato un PAC-3 Missile Segment Enhancement (MSE) missile per intercettarlo. “La progressione del programma LTAMDS è stata notevole, dall’assegnazione del contratto nel 2019, ai test di successo nel 2023, all’entrata in produzione pianificata del programma all’inizio del 2025, il che è senza precedenti per un nuovo programma di sviluppo”, ha affermato Tom Laliberty, president of Land and Air Defense Systems at Raytheon. L’interesse internazionale per LTAMDS è forte, con più di una dozzina di paesi che richiedono informazioni e ricevono briefing. Nell’ottobre 2023, il Polish Minister of Defense ha siglato una letter of acceptance con l’U.S. Army per 12 radar. Con questa Foreign Military Sale, la Polonia sarà il primo cliente internazionale ad aggiungere il radar LTAMDS avanzato alla propria air and missile defense architecture.

HENSOLDT E LOCKHEED MARTIN FIRMANO UN MEMORANDUM D’INTESA – Il 7 novembre 2024, Oliver Dörre, CEO di HENSOLDT AG e Paul Lemmo, vice president and general manager Integrated Warfare Systems and Sensors at Lockheed Martin, hanno firmato un Memorandum d’intesa su una potenziale cooperazione nel campo delle maritime command and control systems and radar technologies. “Questo MoU con Lockheed Martin riflette il nostro posizionamento come partner affidabile per programmi di sicurezza e difesa nazionali e internazionali e il nostro sviluppo strategico come fornitore di soluzioni di sistema integrate”, ha affermato Oliver Dörre. “Stiamo già lavorando insieme con successo su vari progetti. Siamo quindi ancora più impazienti di lavorare con il team Lockheed Martin per promuovere concetti con tecnologie pionieristiche nel campo dei maritime command and control systems and radar e contribuire così all’espansione sostenibile delle capacità dei nostri clienti e partner militari, incluso il potenziale di creazione di valore locale”, ha continuato Dörre. “Lockheed Martin è impegnata a costruire partnership industriali per programmi in Germania e oltre. I nostri sforzi collaborativi nello sviluppo del radar si tradurranno in sistemi ad alte prestazioni, costruiti e mantenuti in Germania, garantendo capacità operative ora e per i decenni a venire”, afferma Paul Lemmo, vice president and general manager, Integrated Warfare Systems and Sensors at Lockheed Martin.