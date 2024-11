Aeronautica Militare: la Scuola Addestramento Trasporti Aerei brevetta nove nuovi piloti

Giovedì 7 novembre, presso la Scuola Addestramento Trasporti Aerei (S.A.T.A.) di Pratica di Mare, 9 giovani ufficiali dei corsi Urano V, Vulcano V e della Royal Saudi Air Force hanno conseguito il Brevetto di Pilota Militare e ricevuto l’ambita aquila turrita, sotto lo sguardo emozionato di parenti, amici ed autorità militari.

La cerimonia si è svolta presso l’auditorium della Divisione Aerea di Sperimentazione Aeronautica e Spaziale (D.A.S.A.S.) ed è stata presieduta dal Generale di Divisione Aerea Luigi Casali, comandante dell’Accademia Aeronautica. Alla cerimonia ha partecipato, quale rappresentante della Royal Saudi Air Force il Major General Ali Bin Mohammed Alhamad, comandante della King Faisal Air Academy.

Il Colonnello Pasquale Savino, comandante della SATA, ha dato inizio all’evento, sottolineando ai nuovi piloti militari il valore del traguardo raggiunto: “Oggi festeggiamo un traguardo raggiunto. Meritatamente. Ma lo stesso traguardo, la stessa agognata linea che sancisce la fine della vostra fatica, è anche un nuovo inizio, la partenza di un’altra corsa, una nuova sfida. Vi posso garantire che molte altre dovrete affrontarne, con o senza un’uniforme addosso. Perché la vita è così. […] Uomini e donne metteranno le loro vite nelle vostre mani, ma guadagnerete davvero la loro fiducia, soltanto se sarete in grado di meritarla. […] Non dimenticate mai cosa significa quell’Aquila Turrita. Cosa significa per voi, cosa significa per l’Aeronautica Militare, cosa significa per il vostro Paese, perché da oggi sarete chiamati a dimostrare di meritarla ogni giorno della vostra vita.” Il Colonnello Savino ha anche ringraziato per la partecipazione la rappresentanza (professori e studenti) delle Scuole Secondarie di Secondo Grado di Pomezia, invitati per “…condividere con loro questo momento, limpida prova del fatto che il successo si può raggiungere con sana motivazione e dedizione. I ragazzi che celebriamo oggi, e la loro passione, siano d’esempio per voi ed ispirazione per tutti noi.”

“L’emozione, nella voce del Colonnello Savino, lascia trapelare il ricordo che ogni pilota militare custodisce della propria consegna delle Aquile. La cerimonia vede quindi salire sul palco i veri protagonisti, ovvero i nuovi piloti militari. Il Generale Casali, il Generale Alhamad e il Colonello Savino appuntano sul petto dei giovani ufficiali l’aquila turrita, simbolo che identifica i piloti militari e testimonia il raggiungimento dell’ambito traguardo”, afferma l’Aeronautica Militare.

Ha preso poi la parola il Generale Casali, rivolgendosi ai “…nove ragazzi seduti in prima fila che hanno appena ricevuto l’aquila turrita entrando, meritatamente, nell’élite dei piloti militari dell’Aeronautica Militare.” Il Gen. Casali ha quindi continuato rivolgendo “…il mio plauso e più sincero ringraziamento a tutti coloro che si sono prodigati quotidianamente affinché i neo-brevettati potessero raggiungere tale traguardo. Mi riferisco alla D.A.S.A.S. che ci ospita, a tutto il personale della S.A.T.A. e agli Istruttori di Volo che li hanno seguiti passo dopo passo in questo percorso ed al loro Comandante, il Col. Savino: Grazie di cuore a tutti voi! In questa sede voglio evidenziare la grande professionalità che vi ha contraddistinto in un periodo, purtroppo, caratterizzato da una perdurante carenza di risorse. La Scuola Addestramento Trasporti Aerei ha saputo affrontare le quotidiane sfide, non solo con la passione e la competenza che da sempre vi contraddistingue, ma anche con le doti umane e caratteriali indispensabili per essere da esempio verso i giovani allievi, e trasmettere loro i valori alla base del nostro operare quotidiano.”

“Il Generale Casali si è quindi rivolto ai nuovi piloti militari congratulandosi con loro per il traguardo raggiunto, rendendo onore alla loro dedizione e al loro impegno, e ricordando loro la responsabilità di cui sono investiti, ovvero quella di servire il proprio Paese.

La S.A.T.A., posta sotto il Comando Scuole AM/3^Regione Aerea, opera attualmente sui velivoli P-180 “Avanti I”, e svolge corsi per l’addestramento avanzato su velivoli plurimotore per l’Aeronautica Militare, per le altre Forze Armate e Corpi Armati dello Stato, volto al conseguimento del brevetto di pilota militare (BPM) così come previsto dal nuovo iter addestrativo “IPTS 2020”. Al contempo, la S.A.T.A. fornisce l’addestramento del personale assegnato – o proveniente da reparti con background differente – alle linee “Multi-Crew”, assicurando la standardizzazione dell’addestramento delle varie linee operative e garantendo, inoltre, il conseguimento delle qualifiche e delle licenze di volo riconosciute dall’autorità civile competente (ENAC)”, conclude l’Aeronautica Militare.

