Avia Solutions Group ordina fino a 80 Boeing 737 MAX

Boeing e Avia Solutions Group, il più grande ACMI (aircraft, crew, maintenance, insurance) provider al mondo, hanno annunciato oggi il loro primo ordine con l’azienda per 40 737-8, con la possibilità di ordinarne altri 40 in seguito.

Avia Solutions Group ha 11 air operator certificates (AOC) tra cui Avion Express, Smartlynx, Klasjet, Air Explore, BBN, Ascend Airways e Skytrans tra gli altri. Questi AOC operano tutto l’anno in oltre 60 paesi per conto di varie scheduled airlines and tour operators.

“Come più grande ACMI provider al mondo, che trasporta oltre 35 milioni di passeggeri all’anno per i nostri clienti, ci siamo impegnati in un approccio strategico per espandere la nostra capacità di soddisfare le esigenze stagionali dei nostri clienti e il nostro primo ordine con Boeing è un pilastro fondamentale di questo”, ha affermato Gediminas Ziemelis, Chairman of Avia Solutions Group. “Questo è un momento di orgoglio per tutti noi di Avia Solutions Group e testimonia il fatto che Avia Solutions Group sta ora entrando in una chiara fase di crescita sostenuta. Questi 737 MAX miglioreranno le flotte delle nostre compagnie aeree, offrendo ai loro clienti sia flessibilità operativa che maggiore efficienza nei consumi”.

“Il 737-8 è il single-aisle airplane più versatile del mercato, in grado di operare in modo redditizio su rotte a corto e medio raggio. Questa flessibilità è fondamentale per un operatore ACMI come Avia Solutions Group, consentendogli di fornire capacità aggiuntiva alle compagnie aeree durante i periodi di punta o di supportare le operazioni durante unexpected aircraft or staff outages”, afferma Boeing.

“Gli ACMI providers come Avia Solutions Group offrono una capacità importante e flessibile per soddisfare la domanda dinamica nel nostro settore e siamo onorati che Avia abbia selezionato gli aerei Boeing per soddisfare tale domanda da parte dei suoi clienti”, ha affermato Brad McMullen, Boeing senior vice president of Commercial Sales and Marketing. “Scegliendo il 737-8, Avia Solutions Group si allinea ai piani dei suoi clienti di operare flotte sempre più efficienti nei consumi che migliorano l’esperienza dei passeggeri”.

“Il 737-8 può ospitare tra 162 e 210 passeggeri, a seconda della configurazione, e ha un’autonomia fino a 3.500 miglia nautiche (6.480 km). Oltre a performance ambientali migliorate per gli operatori, i passeggeri del 737 MAX sperimentano caratteristiche progettate per creare un ambiente spazioso e rilassante, tra cui il Boeing Sky Interior e l’illuminazione LED personalizzabile”, conclude Boeing

(Ufficio Stampa Boeing – Photo Credits: Boeing)