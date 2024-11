Sikorsky e Rain dimostrano l’Autonomous Flight per Wildfire Mission

Sikorsky, una società Lockheed Martin, e Rain, leader in autonomous aerial wildfire containment technology, hanno dimostrato con successo come un autonomous Black Hawk® helicopter può essere comandato per decollare, identificare la posizione e le dimensioni di un piccolo incendio e quindi sganciare con precisione l’acqua per spegnere le fiamme.

Eseguita il 29 ottobre presso il Sikorsky headquarters in Stratford, la Rapid Wildfire Response Demonstration ha mostrato l’efficace fusione della MATRIX™ flight autonomy di Sikorsky con il wildfire mission autonomy system di Rain per spegnere un incendio nella sua fase iniziale.

I rappresentanti della NASA, della Federal Emergency Management Agency (FEMA), della Defense Advanced Research Projects Agency (DARPA), del Los Angeles County Fire Department, dell’Orange County Fire Authority e della philanthropic and impact investment community hanno assistito alla dimostrazione come parte di un incontro di due giorni sulla lotta agli incendi boschivi.

“Agenzie governative, operatori antincendio aerei e investitori si stanno riunendo per apprendere e vedere come flight and mission autonomy possano aiutare a prevenire incendi boschivi ad alta intensità di milioni di acri”, ha affermato Maxwell Brodie, CEO di Rain. “Gli incendi boschivi costano agli Stati Uniti oltre 390 miliardi di dollari all’anno e diversi fattori di rischio sono destinati a crescere fino al 30% entro il 2030. Non vediamo l’ora di dimostrare ai legislatori come gli autonomous aircraft possono impedire che gli incendi scoppino o continuare a combattere fino a notte fonda e in condizioni turbolente e fumose, dove gli crewed aircraft non si avventurerebbero”.

Durante la 30-minute flight demonstration, gli ospiti hanno utilizzato un tablet per comandare il decollo del Black Hawk, cercare e trovare l’incendio, quindi sganciare l’acqua da un Bambi Bucket sospeso 60 piedi sotto l’aereo. Ognuna delle tre successive water drops ha spento un anello di fuoco alimentato a propano di 12 pollici di diametro che ha emesso una fiamma alta da 3 a 6 pollici, dimostrando le Rain fire perception and targeting capability. Il Rain system ha anche regolato rapidamente la traiettoria di volo per tenere conto di un vento trasversale di 8-10 nodi durante ogni water drop.

I Sikorsky safety pilots nella cockpit del Black Hawk hanno monitorato i comandi di volo, ma non sono intervenuti fino all’atterraggio dell’aeromobile.

“Con il wildfire mission software di Rain caricato sull’aeromobile e un tablet, i vigili del fuoco sul campo potrebbero schierare autonomous Black Hawk or Firehawk® helicopters per cercare e attaccare gli incendi boschivi prima che si diffondano fuori controllo”, ha affermato Igor Cherepinsky, director of Sikorsky Innovations’ rapid development/prototyping group. “Dopo aver lavorato a stretto contatto per oltre un anno, le nostre due aziende sono pronte a dimostrare la capacità congiunta in condizioni più dinamiche scelte dai vigili del fuoco”.

I rappresentanti presenti alla dimostrazione hanno fornito input e osservazioni in tempo reale ai team di Rain e Sikorsky.

“Questa tecnologia che pensavamo fosse all’orizzonte è qui ora, non è più solo frutto della nostra immaginazione”, ha affermato Genevieve Biggs, director of the Gordon and Betty Moore Foundation’s Wildfire Resilience Initiative and Special Projects program. “È molto interessante vedere questa macchina impressionante e pensare al miglioramento della sicurezza che diventa possibile quando si passa alla lotta agli incendi boschivi come autonomous operation, come Rain e Sikorsky sono stati in grado di fare insieme”.

(Ufficio Stampa Lockheed Martin – Photo Creditd: Rain – Sikorsky)