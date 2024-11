Royal Jordanian annuncia un ordine per i motori GEnx-1B

In seguito all’Arab Air Carriers Organization Annual General Meeting tenutosi di recente ad Amman, Royal Jordanian e GE Aerospace hanno annunciato un ordine per i motori GEnx-1B, per equipaggiare la crescente flotta Boeing 787-9 di Royal Jordanian. L’impegno include diciotto motori più pezzi di ricambio, nonché un TrueChoice services agreement per coprire la manutenzione, la riparazione e la revisione (MRO) dei motori.

“Siamo rimasti soddisfatti dalle performance dei motori GEnx nella nostra flotta esistente. L’ampliamento della nostra partnership e l’introduzione di una higher-thrust technology nelle nostre operazioni supporteranno i nostri obiettivi di espansione delle rotte a lungo raggio e il programma di modernizzazione della flotta”, ha affermato Samer Majali, Vice Chairman and CEO, Royal Jordanian. “Con questo ordine, non vediamo l’ora di continuare a costruire il nostro solido rapporto con GE Aerospace per molti anni a venire”.

“Siamo felici che Royal Jordanian, nostro partner da oltre 60 anni, abbia scelto il motore GEnx-1B per supportare l’espansione della sua flotta”, ha affermato Aziz Koleilat, President and CEO – Middle East, Türkiye & CIS (METCIS) for GE Aerospace. “Le ridotte emissioni di CO2 e la maggiore efficienza del GEnx-1B rispetto al suo predecessore contribuiranno anche agli obiettivi di sostenibilità nazionale della Giordania. Continuiamo a impegnarci a supportare questo importante cliente”.

“Royal Jordanian è stata la prima compagnia aerea in Medio Oriente a utilizzare Boeing 787 con motori GEnx.

Dalla sua introduzione nel 2011, la famiglia di motori GEnx ha accumulato oltre 56 milioni di ore di volo. È il fastest selling widebody jet engine nella storia di GE Aerospace, con oltre 3.000 motori in servizio e ordinati. Oggi, il motore GEnx-1B equipaggia due terzi di tutti gli aeromobili Boeing 787 attualmente operativi. Progettato con materiali all’avanguardia e tecniche di progettazione avanzate, il GEnx rappresenta un significativo progresso nella tecnologia di propulsione”, conclude GE Aerospace.

(Ufficio Stampa GE Aerospace)