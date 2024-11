X-59: Lockheed Martin avvia gli ultimi major Ground Test

Lockheed Martin Skunk Works®, in collaborazione con NASA Aeronautics, ha avviato gli X-59 engine run testing, segnando l’ultimo final major system check-out dell’aereo prima dei taxi tests e del first flight.

“Durante i test, Lockheed Martin sta verificando inlet and nozzle performance, aircraft and engine structural and system interfaces, engine control algorithms. In precedenza, l’X-59 era alimentato esternamente: elettricamente, idraulicamente e pneumaticamente”, afferma Lockheed Martin.

“È stato emozionante vedere e sentire un altro innovativo X-plane Skunk Works che supera i limiti prendere vita”, ha affermato Pat LeBeau, X-59 program manager, Lockheed Martin Skunk Works. “Il team ha fatto un lavoro incredibile e restiamo concentrati sul percorso verso un primo volo sicuro e di successo”.

“Gli engine runs sono l’ultimo critical system check-out prima del first flight, che verifica la corretta funzionalità dell’X-59 come integrated system che opera con la propria potenza. I test assicurano che il motore possa essere controllato tramite il vehicle management system e l’engine computer. Verificano anche la gestione del fuel system, vibration and temperature interactions e altro ancora.

Dopo questi engine runs di successo, l’X-59 verrà valutato per electromagnetic interference effects, simulated in-flight failure modes, validation of the emergency power system. Una volta completati, l’aereo verrà sottoposto a low-speed and high-speed taxi tests in preparazione del primo volo”, prosegue Lockheed Martin.

“L’X-59 è un test aircraft unico nel suo genere progettato per raggiungere un volo supersonico silenzioso e trasformare i futuri viaggi aerei commerciali. È un national asset unico nel suo genere. Lockheed Martin e la NASA stanno prendendo ogni precauzione con un approccio sistematico e disciplinato, per garantire la sicurezza e il successo della missione”, conclude Lockheed Martin.

(Ufficio Stampa Lockheed Martin – Photo Credits: Garry Tice – Lockheed Martin Corporation)