SAS entra a far parte di una Green Hydrogen Partnership in Northwest Europe

SAS informa: “SAS entra a far parte di una collaborazione tra Danish green hydrogen producers e Dutch industrial markets, alla presenza di His Majesty the King Willem-Alexander of the Netherlands, His Majesty King Frederik of Denmark, del Dutch Deputy Prime Minister and Minister for Climate Policy and Green Growth Sophie Hermans, e del Danish Minister for Climate, Energy and Utilities, Lars Aagaard.

La partnership è stata formalizzata con la firma di una dichiarazione al Dutch-Danish Forum on hydrogen cooperation presso la sede di Danish Industry”.

“Questa cross-country initiative mira a stabilire il principale green hydrogen cluster dell’Europa nord-occidentale, collegando la produzione danese con la domanda olandese. Migliorando la green hydrogen infrastructure, la collaborazione mira a incrementare la domanda, sostenere il supporto dei governi e garantire i finanziamenti per rendere il green hydrogen una fonte di energia competitiva in tutta la regione.

SAS si impegna a svolgere un ruolo chiave nel guidare questa trasformazione sostenibile, collaborando con le parti interessate per guidare i progressi verso un futuro più sostenibile per l’aviazione”, prosegue SAS.

“Siamo molto entusiasti e orgogliosi di unire le forze in questa green hydrogen partnership, che ci avvicina a un futuro sostenibile per l’aviazione. Se l’Europa vuole raggiungere i suoi obiettivi climatici e rafforzare la sicurezza energetica, i settori pubblico e privato, così come i paesi, devono lavorare insieme per costruire un forte green hydrogen market. Ci impegniamo a fare la nostra parte per contribuire a guidare un vero progresso”, afferma il presidente e CEO di SAS, Anko van der Werff.

