ACI annuncia una nuova ACI Fund Scholarship for Women in Aviation

Airports Council International (ACI) annuncia la creazione di una nuova ACI Fund scholarship for Women in Aviation.

“ACI e il Dr. Luigi G. (Joe) Sulmona saranno gli ideatori del premio e i co-contributori finanziari per questa prestigiosa iniziativa.

La nuova borsa di studio mira a fornire un supporto mirato alle donne nell’aviazione che provengono da paesi designati dalle Nazioni Unite come Least Developed Countries (LDC), Small Island Developing States (SIDS), o Landlocked Developing Countries (LLDC), tutte nazioni supportate dall’ACI Fund.

La borsa di studio una tantum riconoscerà cinque donne eccezionali che hanno dimostrato risultati eccezionali durante la partecipazione all’ACI Airport Management Professional Accreditation Program (AMPAP) Graduate Airport Management Studies (GAMS) course, o nel loro AMPAP application portfolio. A ciascuna beneficiaria verrà assegnata una sovvenzione di US$ 10.000 per assisterla nel suo sviluppo professionale negli ACI aviation training courses.

La borsa di studio fa parte della missione più ampia dell’ACI Fund per promuovere la sicurezza aeroportuale, la protezione, la gestione, l’economia, la sostenibilità ambientale e l’eccellenza del servizio attraverso assistenza mirata e sviluppo delle risorse umane negli aeroporti membri nei paesi in via di sviluppo. Attraverso questa borsa di studio, l’ACI Fund cerca di aprire le porte allo sviluppo di carriere per le donne nell’aviazione, migliorando al contempo lo sviluppo delle capacità e gli standard professionali all’interno della comunità aeronautica globale”, afferma ACI World.

“Questa borsa di studio è un passo avanti significativo nel nostro impegno a sostenere la diversità e l’inclusione nell’aviazione”, ha affermato Justin Erbacci, Director General of ACI World. “Siamo orgogliosi di far parte di questa iniziativa che aiuterà a dare potere a queste donne di talento, fornendo loro il supporto finanziario di cui hanno bisogno per progredire nella loro carriera e contribuire alla crescita del settore dell’aviazione”.

“La borsa di studio riflette gli sforzi continui di ACI per guidare un cambiamento positivo e garantire che i professionisti aeroportuali abbiano le conoscenze, le competenze e le risorse necessarie per avere successo in un settore dell’aviazione globale in rapida evoluzione”, conclude ACI World.

(Ufficio Stampa ACI World)