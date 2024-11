Lufthansa Group: nell’estate 2025 oltre 12.000 collegamenti settimanali verso oltre 300 destinazioni

Lufthansa Group informa: “Con l’inizio della stagione uggiosa, perché non pianificare la tua prossima vacanza estiva? Puoi farlo subito con Lufthansa Group Airlines, poiché il programma dei voli estivi 2025 è ora disponibile per Lufthansa Airlines, Discover Airlines, Austrian Airlines, Swiss International Air Lines ed Edelweiss, con nuove destinazioni intercontinentali ed europee disponibili per la prenotazione”.

“Novità con Lufthansa Airlines da Francoforte a:

Bydgoszcz (Polonia)

Novità con Discover Airlines da Francoforte a:

Ålesund (Norvegia)

Novità con Discover Airlines da Monaco di Baviera a:

Windhoek (Namibia)

Calgary (Canada)

Orlando (USA)

Bodø (Norvegia)

Novità con Austrian Airlines da Vienna a (leggi anche qui):

Edimburgo (Scozia)

Sylt (Germania)

Burgas (Bulgaria)

Harstad-Narvik (Norvegia/Lofoten)

Novità con Swiss International Air Lines da Zurigo a (leggi anche qui):

Niš (Serbia)

Montpellier (Francia)

Heringsdorf (Germania)

Novità con Edelweiss da Zurigo a:

Halifax (Canada)

Seattle (USA)

Calvi (Francia)

Terceira (Portogallo/Azzorre)

Le compagnie aeree di Lufthansa Group offrono ai propri ospiti più di 12.000 collegamenti settimanali verso oltre 300 destinazioni in più di 100 paesi tramite i loro hub in Germania, Svizzera, Austria e Belgio“, prosegue Lufthansa Group.

“Ci sono anche buone notizie per tutti gli appassionati dell’Airbus A380: il più grande aereo passeggeri del mondo decollerà di nuovo da Monaco la prossima estate verso Boston, New York (JFK), Washington, Los Angeles (USA) e Delhi (India)”, conclude Lufthansa Group.

(Ufficio Stampa Lufthansa Group – Photo Credits: Lufthansa Group)