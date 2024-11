Boeing: l’Air Cargo Traffic raddoppierà entro il 2043, mentre i mercati emergenti guidano la crescita

Con un forte air cargo market che supera i livelli pre-pandemia, Boeing prevede una continua crescita a lungo termine, affermando che l’air cargo traffic aumenterà in media del 4% all’anno fino al 2043. Queste proiezioni appaiono nel World Air Cargo Forecast (WACF) 2024 di Boeing, biennial overview and long-term outlook per l’air cargo industry.

“Come mezzo più rapido e affidabile per spostare merci, la crescita sostenuta dell’air cargo ha riportato il settore alla sua tendenza a lungo termine”, ha affermato Darren Hulst, Boeing vice president of Commercial Marketing. “Ci saranno molti fattori trainanti per la continua freighter demand nei prossimi 20 anni, tra cui l’espansione dei mercati emergenti e la crescita globale nella produzione e nell’e-commerce”.

“Ulteriori approfondimenti dal WACF 2024:

– Si prevede che la global air cargo fleet salirà a 3.900 aerei entro il 2043, un aumento di due terzi rispetto ai 2.340 freighters del 2023.

– Spinta dalla domanda nei mercati asiatici in forte crescita, la large widebody freighter fleet quasi raddoppierà.

– Quasi la metà delle production and conversion deliveries sostituirà i freighters ritirati con modelli più capaci e a basso consumo di carburante: a causa delle recenti esigenze del mercato, molti jet più vecchi rimangono in servizio.

Regional movers:

– Gli East and South Asian markets registreranno la crescita del traffico più elevata all’anno, trainata dall’espansione delle economie e dalla domanda dei consumatori.

– Con una Asia-Pacific fleet destinata a quasi triplicare, i vettori in quella regione richiederanno la maggior parte delle consegne (980), seguiti da vicino dal Nord America (955). Queste due regioni rappresenteranno oltre due terzi delle consegne globali.

– Il domestic air cargo market dell’India quasi quadruplicherà con l’espansione degli express and e-commerce networks.

Express carriers forecast:

– Gli express carriers serviranno un quarto dell’air cargo market (in aumento rispetto all’attuale 18%).

– Gli express carriers sono destinati a crescere più rapidamente della media del settore a causa di un ruolo crescente nella e-commerce distribution e dell’espansione degli express networks in emerging markets”, afferma Boeing.

Freighter deliveries (2024-2043): 2.845

Productions: 1.005

Conversions: 1.840

Delivery types

Standard-body: 1.250

Medium widebody: 785

Large widebody: 810

Il 2024 World Air Cargo Forecast è disponibile su www.boeing.com/wacf.

(Ufficio Stampa Boeing – Photo Credits: Boeing)