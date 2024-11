GE Aerospace collabora con Microsoft e Accenture su una Generative AI-Powered Solution per gli Aircraft Service and Maintenance Record

GE Aerospace sta collaborando con Microsoft e Accenture per sviluppare generative AI-powered solutions per il settore dell’aviazione, presentando la sua prima soluzione per aiutare le compagnie aeree e i lessors ad accedere rapidamente ai maintenance records in pochi minuti. Carlyle Aviation Partners, un lessor globale che gestisce asset di aeromobili e motori di tutte le età, è stata la prima azienda a testare la soluzione in un’anteprima privata. Le aziende hanno rilasciato questa notizia durante la 2024 Predictive Aircraft Maintenance Conference, che si è tenuta questa settimana a Dublino, Irlanda.

“Le compagnie aeree e i lessors devono essere in grado di tracciare e determinare rapidamente e accuratamente lo stato della documentazione di conformità della loro flotta per comprendere l’esposizione al rischio e prendere decisioni rapide e basate sui dati. Tradizionalmente, questo è stato un processo manuale e che richiedeva molto tempo, poiché i lavoratori potevano trascorrere giorni e persino settimane a esaminare più documenti fisici e set di dati.

La nuova asset insights solution consente ai maintenance and repair workers di ricevere informazioni sullo stato dei loro aeromobili in qualsiasi momento. Può informare i clienti sui dettagli del leasing, sulle lacune nei documenti critici e, in particolare per i lessors, aiuterà a determinare rapidamente lo stato tecnico dei loro aeromobili in leasing per aiutare a proteggere il valore degli asset e identificare in modo proattivo i problemi di conformità contrattuale”, afferma GE Aerospace.

Donal Mc Gowan, senior vice president, Technical Management, Carlyle Aviation Partners, ha affermato: “Siamo entusiasti della direzione che sta prendendo l’AI integration con gli asset records. Ciò ha il potenziale per aprire così tante opportunità per gestire attivamente la nostra flotta, dandoci accesso immediato a dati e informazioni che normalmente richiederebbero ore, giorni o persino settimane per essere reperiti. Siamo molto entusiasti di collaborare con GE Aerospace, Microsoft e Accenture per costruire il futuro dell’intelligenza artificiale nell’aviazione”.

Andrew Coleman, general manager, GE Aerospace Software as a Service (SaaS) Group, ha affermato: “Con l’intero settore dell’aviazione che lavora per soddisfare la crescita dei viaggi aerei, GE Aerospace si sta rivolgendo a tecnologie come la generative AI per aiutare i nostri clienti a rivoluzionare il modo in cui tracciano e monitorano le loro risorse. Il tracciamento delle risorse è solo un’area nell’aerospaziale che può essere trasformata utilizzando la generative AI. Questa tecnologia sta portando un’era completamente nuova di produttività ed efficienza che può anche rivoluzionare il processo di produzione e rende questo un momento così entusiasmante per essere nel settore”.

Joyce Kline, managing director, Accenture, ha affermato: “La smart digital transformation è un fattore critico di successo per le aziende aerospaziali ed è fondamentale che gli investimenti in tecnologie nuove e avanzate siano effettuati in modo intelligente. Questa soluzione è un modo tangibile per mostrare vantaggi impressionanti in un breve lasso di tempo ed è anche qualcosa che può essere rapidamente scalato in base alle necessità”.

Nick Parker, President, Industry & Partnerships, Microsoft, ha affermato: “Microsoft si impegna a fornire ai nostri clienti gli strumenti e le piattaforme necessarie per aiutare le persone a essere più creative, più produttive e risolvere alcuni dei più grandi problemi del mondo. L’asset records management è stato un punto dolente per il settore dell’aviazione e siamo entusiasti di vedere come la generative AI può aiutare le compagnie aeree e i lessors ad aumentare la scalabilità e l’efficienza nelle loro operazioni di manutenzione e riparazione”.

“GE Aerospace SaaS ha collaborato con Accenture per sviluppare la roadmap strategica e la generative AI-powered solution, che sfrutta Microsoft Azure e Azure OpenAI Service. La soluzione aiuta i clienti a sbloccare critical asset information in pochi minuti”, conclude GE Aerospace.

(Ufficio Stampa GE Aerospace)