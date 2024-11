Emirates consegna la NBA Cup a New York per celebrare l’inizio dell’Emirates NBA Cup

Il trofeo dell’Emirates NBA Cup è atterrato ieri a New York per coincidere con l’inizio dell’Emirates NBA Cup 2024, dopo il suo viaggio dall’hub della compagnia aerea a Dubai.

“In qualità di Official Global Airline Partner of the NBA and inaugural title partner of the Emirates NBA Cup, la compagnia aerea ha trasportato l’ambito trofeo con stile sul suo iconico Airbus A380 decorato con un’accattivante livrea NBA.

L’atteso torneo è iniziato il 12 novembre e culminerà con un Championship game il 17 dicembre a Las Vegas. La nuova livrea a tema NBA dell’A380 di Emirates è stata svelata il mese scorso, con un design sorprendente completo di una fusoliera blu brillante completata da red engine cowls per celebrare la partnership.

La leggenda dell’NBA James Worthy ha accompagnato il trofeo durante il suo viaggio da Dubai. All’atterraggio a New York, il trofeo è stato consegnato al commissario NBA Adam Silver e all’Emirates Senior Vice President Commercial Operations, West, Thierry Aucoc, per segnare l’inizio del torneo.

Il volo speciale ha portato il gioco a un livello superiore, con basketball-themed cabin in tutte le classi, catturando lo spirito del gioco. I clienti di tutte le classi si sono concessi cibo e snack caldi serviti in scatole con il brand NBA come parte del basketball themed menu curato dalla compagnia aerea e hanno potuto guardare gli NBA classic games sul sistema di intrattenimento in volo della compagnia aerea, ice. Durante il torneo, a bordo si potranno vedere partite selezionate della Coppa in diretta”, afferma Emirates.

“I clienti di First e Business Class hanno socializzato con Worthy nell’esclusiva Onboard Lounge, gustando i piatti tradizionali del giorno della partita, come hamburger, pizze, pretzel con salsa al formaggio e popcorn, per citarne alcuni, oltre a un’appetitosa selezione di spuntini da bistrot, mini pasticcini e mini cupcake decorati con dischi di cioccolato NBA.

I clienti Emirates sono stati accolti a bordo dell’EK201 con uno special PA announcement trasmesso da Worthy, creando entusiasmo per l’indimenticabile volo. I clienti hanno anche ricevuto una serie di cimeli commemorativi per celebrare l’occasione, tra cui limited edition replica aircraft models nella nuova livrea NBA, oltre a etichette per bagagli, cornici per foto polaroid con il brand NBA e altro ancora.

In concomitanza con l’Emirates NBA Cup, da ora e fino al 17 dicembre, i clienti potranno sperimentare prodotti e servizi ispirati all’NBA a bordo sui voli che viaggiano da e per 13 punti negli Stati Uniti e in Canada“, prosegue Emirates.

“I passeggeri in Premium Economy ed Economy Class saliranno a bordo per vedere l’aereo equipaggiato con co-branded headrests e gustare drink serviti su sottobicchieri appositamente progettati in Business Class e Premium Economy. La compagnia aerea servirà selezioni di cibo e snack ispirati all’NBA in tutte le classi di cabina e nell’Emirates A380 Onboard Lounge. Oltre a godersi alcune partite dell’Emirates NBA Cup in diretta su Sport24 su ice, i clienti potranno anche esplorare una playlist con le leggende dell’NBA e un podcast di interviste con il vice commissario e direttore operativo dell’NBA Mark Tatum.

Prima dei voli, da ora e fino al 22 novembre, i clienti potranno anche gustare un NBA-themed food and beverage menu nelle lounge Emirates di Dubai, New York JFK, San Francisco, Los Angeles e Boston.

Gli amanti del basket possono possedere un pezzo speciale dell’NBA con limited edition replica aircraft models nella livrea appena lanciata, oltre ad altri articoli disponibili presso l’Emirates Official Store.

L’Emirates NBA Cup prosegue venerdì sera con 12 partite di girone, tra cui i San Antonio Spurs che ospitano i Los Angeles Lakers alle 19:30 ET e i Memphis Grizzlies che visitano i Golden State Warriors alle 22:00 ET su ESPN”, conclude Emirates.

