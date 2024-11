Il Gulfstream G700 supera i 65 City-Pair Speed Records

Gulfstream Aerospace Corp. ha annunciato oggi che l’ultralarge-cabin Gulfstream G700 ha recentemente superato i 65 city-pair speed records.

“Gli ultimi record-breaking flights includono un viaggio da Savannah a Honolulu utilizzando un blend di sustainable aviation fuel (SAF) e percorrendo 4.090 miglia nautiche/7.574 chilometri in 8 ore e 52 minuti a una velocità media di Mach 0,90. L’aereo ha anche stabilito uno speed record percorrendo 6.507 nm/12.051 km da Los Angeles a Sydney in sole 14 ore e 26 minuti”, afferma Gulfstream Aerospace.

“Gulfstream continua a riscontrare un notevole interesse per il G700 in tutto il mondo e siamo lieti di presentarlo direttamente ai nostri clienti per mostrare le ampie capacità che questo aereo leader del settore ha da offrire”, ha affermato Mark Burns, president, Gulfstream. “Il G700 non ha eguali nell’eseguire questi voli da record e dimostra la sua combinazione unica di velocità, autonomia e dimensioni della cabina”.

“Gli ultimi record sono in attesa di approvazione da parte della U.S. National Aeronautic Association e della Federation Aeronautique Internationale in Svizzera per il riconoscimento come world records.

Il G700 presenta la cabina più spaziosa del settore e la Gulfstream Cabin Experience con 100% fresh air, livelli di rumorosità molto bassi, luce naturale da 20 Gulfstream Panoramic Oval Windows e la cabin altitude più bassa del settore. L’aereo può percorrere 7.750 nm/14.353 km a Mach 0,85 o 6.650 nm/12.316 km a Mach 0,90 e ha una maximum operating speed di Mach 0,935, la più veloce della flotta Gulfstream“, conclude Gulfstream Aerospace

(Ufficio Stampa Gulfstream Aerospace Corporation – Photo Credits: Gulfstream Aerosapace Corporation)