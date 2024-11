ATR riprende il core business focus e interrompe lo sviluppo dell’ATR 42-600S

ATR informa: “A seguito di un’ampia analisi di mercato e alla luce delle persistenti tensioni sulla sua supply chain, ATR ha deciso di concentrare gli sforzi per aumentare ulteriormente la competitività del suo attuale portafoglio prodotti. Di conseguenza, ATR interromperà lo sviluppo della sua Short Take-Off and Landing variant (STOL), l’ATR 42-600S, riflettendo l’impegno dell’azienda nell’allineare le operazioni alle dinamiche di mercato in evoluzione.

L’analisi completa delle condizioni di mercato, dei progressi tecnologici e delle proiezioni future mostra un mercato indirizzabile ridotto per la variante rispetto alla previsione iniziale. Nel sud-est asiatico, ad esempio, il numero di aeroporti mirati che richiedono STOL-capable aircraft è diminuito in modo significativo, principalmente a causa delle estensioni delle piste o della costruzione di aeroporti alternativi nelle vicinanze, e questa tendenza si riflette in altri key target markets. Mentre ciò riduce il mercato indirizzabile per l’ATR 42-600S, significa che la nostra attuale linea di prodotti può operare a piena capacità”.

Nathalie Tarnaud Laude, ATR’s Chief Executive Officer, ha dichiarato: “In qualità di leader globale nel regional market, ATR ha la responsabilità nei confronti dei propri clienti, delle parti interessate e del settore in generale di valutare costantemente il proprio portafoglio prodotti per soddisfare la domanda del mercato. La decisione di interrompere lo STOL project riflette la nostra dedizione all’efficienza operativa e alla sostenibilità a lungo termine”.

“Questo sforzo strategico consentirà ad ATR di spostare gli sforzi verso il potenziamento delle linee di prodotti esistenti, l’avanzamento dell’innovazione tecnologica e la risposta più efficace alle richieste del mercato emergente. Ciò include un’ulteriore penetrazione nel Nord America, dove il produttore sta cercando di sostituire le flotte obsolete di regional jets e potenziare le point-to-point regional connections”, prosegue ATR.

“Stiamo ora entrando nella prossima fase di crescita e miglioramento in cui ci concentreremo su ulteriori investimenti nella competitività dei nostri prodotti leader di mercato, l’ATR 42-600 e il 72-600. Fornire forti proposte di valore alle regional airlines è sempre stato fondamentale per il nostro successo. Questo impegno è il motivo per cui i nostri aeromobili sono rimasti leader del settore e una scelta affidabile per i nostri clienti negli ultimi 40 anni e continuano a essere la nostra forza trainante per ciò che ci aspetta”, ha aggiunto.

Ha continuato: “Come parte di questo impegno, abbiamo identificato una serie di miglioramenti del prodotto che mirano a ridurre ulteriormente i costi operativi e ad aumentare la disponibilità dei nostri aeromobili. Questi miglioramenti riflettono direttamente le esigenze e le intuizioni condivise con i nostri clienti. Per raggiungere questi obiettivi, stiamo lavorando a stretto contatto con i nostri principali fornitori e abbiamo sviluppato piani d’azione completi per guidare i progressi su questi miglioramenti. Questo passaggio è essenziale per mantenere il nostro vantaggio competitivo, così come la nostra posizione di partner di fiducia per i nostri clienti, operatori e stakeholder in tutto il mondo”.

(Ufficio Stampa ATR – Photo Credits: ATR)