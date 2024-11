Emirates e flydubai offrono accesso a un network combinato di oltre 225 destinazioni uniche in oltre 100 paesi

Emirates informa: “Sette anni fa, Emirates e flydubai hanno avviato congiuntamente una partnership che avrebbe offerto ai viaggiatori uno straordinario accesso a un network senza pari, sbloccando connessioni e opportunità e plasmando il futuro dei viaggi da, per e attraverso Dubai“.

“Unendo le forze, Emirates e flydubai offrono ai clienti l’accesso a una rete combinata di oltre 225 destinazioni uniche in oltre 100 paesi.

I clienti Emirates possono esplorare oltre 118 destinazioni flydubai, mentre i passeggeri di flydubai possono accedere a oltre 136 destinazioni Emirates. Le principali destinazioni per i clienti includono Baku, Krabi, Napoli e Zanzibar.

In media, i clienti possono scegliere tra 275 voli in code sharing ogni giorno, il che significa orari ampliati e maggiore flessibilità nella scelta degli orari di partenza.

Insieme, entrambe le compagnie aeree hanno operato oltre 1,5 milioni di voli dal 2017, trasportando oltre 19 milioni di passeggeri attraverso la rete congiunta. Ciò equivale alla popolazione combinata di Parigi e New York City.

I clienti continuano a beneficiare di esperienze a terra senza interruzioni, tra cui un processo di check-in fluido, trasferimenti bagagli efficienti, orari di volo ottimizzati e connettività migliorata presso Dubai Airports con accesso al Terminal 3. Oltre 300 voli settimanali operati da flydubai partono dal Terminal 3 verso destinazioni popolari tra cui Kathmandu, Krabi e Zanzibar. I passeggeri della Business Class di flydubai possono anche usufruire della nuova Business Class check-in area al Terminal 2, che offre un’esperienza di check-in unica e fluida con un servizio Meet and Assist personalizzato.

I passeggeri beneficiano anche dell’accesso alle world-class airport lounges, che include le Emirates signature lounges nel Terminal 3. Negli ultimi 7 anni, oltre 250.000 passeggeri di flydubai hanno avuto accesso alle lounge di Emirates.

Emirates Skywards, il programma fedeltà di Emirates e flydubai, continua a offrire ai soci una loyalty currency e premi. Oltre 2 milioni di soci unici, provenienti da oltre 190 paesi, continuano a guadagnare e riscattare miglia attraverso la partnership”, prosegue Emirates.

“Guardando al futuro, le due compagnie aeree rimangono impegnate ad ampliare la portata della loro partnership e ad elevare l’esperienza di viaggio da e per Dubai. Emirates ha ampliato il suo retrofit programme per un completo restyling di oltre 200 aeromobili, inclusa l’aggiunta di posti in Premium Economy. Gli investimenti di flydubai in un’esperienza premium sia in volo che a terra proseguono a ritmo sostenuto con 15 aeromobili rimodernati quest’anno come parte del suo retrofit programme, oltre al lancio della sua dedicated Business Class check-in area al Terminal 2.

Dai servizi a terra a Dubai all’aggiunta di nuove destinazioni e all’offerta di migliori esperienze di fidelizzazione, ai clienti Emirates e flydubai è garantito il meglio dei viaggi aerei.

I biglietti possono essere prenotati su emirates.com e flydubai.com, sull’app Emirates, negl Emirates Retail stores, tramite l’Emirates contact centre o tramite agenzie di viaggio”, conclude Emirates.

(Ufficio Stampa Emirates – Photo Credits: Emirates)