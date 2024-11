Etihad Airways: risultati positivi nei primi nove mesi del 2024

Etihad Airways ha annunciato oggi i risultati finanziari per i nove mesi conclusi il 30 settembre 2024, con un profit after tax di 1,4 miliardi di AED (US$ 368 milioni), in aumento significativo rispetto agli 814 milioni di AED (US$ 222 milioni) registrati nello stesso periodo del 2023. I solidi risultati riflettono la strategia in corso della compagnia aerea di guidare la crescita in tutta l’attività, ottimizzando l’efficienza operativa e migliorando il servizio clienti.

I total revenue sono aumentati del 21% a 18,4 miliardi di AED (US$ 5,0 miliardi) nei primi nove mesi del 2024, rispetto ai 15,1 miliardi di AED (US$ 4,1 miliardi) registrati nello stesso periodo dell’anno scorso. Questa crescita è stata guidata da una solida stagione estiva, come conseguenza dell’esecuzione di successo della strategia di espansione del network, insieme a una crescita significativa nel settore cargo, in particolare nel terzo trimestre dell’anno.

I passenger revenue sono aumentati del 21%, raggiungendo 15,2 miliardi di AED (US$ 4,1 miliardi), spinti dall’espansione strategica della rete e dall’aumento delle frequenze dei voli che hanno ulteriormente migliorato la connettività. Etihad ha trasportato quasi 14 milioni di passeggeri nei primi nove mesi dell’anno, con un aumento del 35% anno su anno. L’average passenger load factor si è attestato all’87% per i nove mesi conclusi il 30 settembre 2024, in aumento rispetto all’86% nello stesso periodo dell’anno scorso.

I cargo revenue sono saliti a 3,0 miliardi di AED (US$ 808 milioni), in aumento del 21% rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso, spinti da una maggiore capacità, volumi più elevati e rendimenti migliorati.

L’efficienza operativa ha continuato a migliorare, con costi unitari in calo anno su anno nonostante l’aumento dei costi operativi associati alla crescita e agli investimenti per migliorare i prodotti e l’esperienza del cliente.

L’esperienza complessiva dei passeggeri ha continuato a migliorare, con la soddisfazione dei clienti che ha mostrato un trend positivo duraturo. Tra i punti salienti figurano l’introduzione del quinto A380 di Etihad e servizi migliorati supportati dal nuovo Terminal A presso lo Zayed International Airport, insieme a opzioni di volo ampliate in fasce orarie più convenienti, sottolineando l’impegno di Etihad nel fornire un’esperienza di viaggio fluida e di qualità elevata per tutti gli ospiti.

Dopo l’annuncio dell’accordo commerciale congiunto della compagnia aerea con China Eastern nel secondo trimestre, Etihad Cargo ha esteso la sua partnership con SF Airlines per incrementare il commercio tra Emirati Arabi Uniti e Cina migliorando la capacità, i tempi di transito e l’accesso alla destinazione.

Antonoaldo Neves, Chief Executive Officer of Etihad Aviation Group, ha affermato: “Siamo lieti di segnalare una solida performance per i primi nove mesi dell’anno finanziario 2024, con un aumento del 21% dei ricavi e un aumento del 66% dei profit after tax rispetto allo stesso periodo del 2023. Questa crescita impressionante è guidata da solidi risultati sia nei ricavi passeggeri che cargo, sottolineando l’efficacia della nostra strategia e la forza della nostra traiettoria di crescita, dove stiamo anche assistendo a continui miglioramenti nella soddisfazione del cliente. La nostra flotta operativa continua ad espandersi, con tutti e sei gli A321neo programmati per la consegna nel 2024 ora in servizio. Nonostante la continua carenza globale di aeromobili, la nostra flotta è cresciuta fino a 95 aeromobili, un aumento di 16 aeromobili rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso.

Il numero di passeggeri su 12 mesi ha raggiunto quasi 18 milioni, segnando un aumento di quasi l’80% rispetto al 2022 e sottolineando il ritmo della nostra crescita negli ultimi due anni. Abbiamo anche esteso la nostra rete a 83 destinazioni a partire da settembre, rispetto alle 72 di un anno fa, con un’ulteriore crescita prevista entro la fine dell’anno.

Siamo anche orgogliosi di annunciare che, insieme alla nostra crescita, continuiamo a investire nel nostro personale. Quest’anno abbiamo rilanciato con successo il nostro cadet program e promosso oltre 1.000 piloti e crew members, dotandoli delle competenze e dell’esperienza necessarie per continuare a offrire un servizio di eccellenza ai nostri clienti.

Estendiamo i nostri più sentiti ringraziamenti ai nostri clienti per la loro continua fiducia e supporto. Ci impegniamo a migliorare la loro esperienza di viaggio per essere la compagnia aerea che tutti vogliono volare.

Voglio anche esprimere la mia sincera gratitudine al nostro team. Il loro duro lavoro e la loro dedizione in ogni fase del nostro percorso e il fatto di unirsi per uno scopo sono stati fondamentali per raggiungere questi risultati. Insieme, abbiamo avuto un impatto significativo e li ringrazio per il loro impegno”.

(Ufficio Stampa Etihad Airways)